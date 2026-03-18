【新配合】ヒト幹細胞培養液*¹ 50％*² 配合の究極*³スカルプケア*⁴が浸透型ペプチドビタミンC誘導体「Pentide-C」を追加配合し、頭皮環境へのアプローチを強化。

株式会社RESALON

頭皮・髪・肌の根本ケアをコンセプトとするサロン「RESALON（アールイーサロン）」は、究極*³の頭皮用エイジングケア*⁵美容液「BMS ホームケア SCスカルプエッセンス50（以下、BMS50スカルプ）」をリニューアル。新たに、優れた浸透性と安定性を持つ注目の整肌成分「Pentide-C（ペンタイドC）」を追加配合したBMS50スカルプの販売を、2026年3月17日（火）より開始いたします。

従来のヒト幹細胞培養液*¹ 50%*²という圧倒的な配合濃度はそのままに、新たに浸透型ペプチドビタミンC誘導体「Pentide-C」を配合。頭皮の角質層深部まで成分を届け、土台から健やかな髪を育む環境を整えます。

新成分「Pentide-C」と従来の「ヒト幹細胞培養液*¹」との相互作用

今回新たに追加された「Pentide-C」は、ビタミンCを浸透型ペプチドと結合させることで、従来のビタミンC誘導体では難しかった「ダイレクトな浸透*⁶」と「高い安定性」を実現した先進の整肌成分です。CITE JAPAN 2021アワードの技術部門金賞を受賞。

このPentide-Cが頭皮のコンディションを健やかに整えることで、主要成分であり50%*² 配合されている「ヒト幹細胞培養液*¹」との相互作用が期待できます。

頭皮環境が整うことで、高濃度のヒト幹細胞培養液*¹ や、エクソソーム*⁷ がより効果的に働きかけ、ハリ・コシのある豊かな髪へと導く、より効率的なスカルプケア*⁴を実現しました。

紫外線からのダメージをダイレクトに受けやすい頭皮にも持続的にアプローチします。

BMSホームケア SCスカルプエッセンス50とは

毎日の「頭皮用美容液」で、未来の髪に自信を

「BMS50スカルプ」は、頭皮にも最高峰のケアを届けるための頭皮用美容液です。お顔に美容液を塗るのと同じように、毎日の頭皮ケアとしてBMS50スカルプを塗布することで、紫外線や乾燥などの外的ダメージから守り、健やかな頭皮と毛髪の成長をサポートします。

ベタつきのないさらりとしたテクスチャーで、朝晩のルーティンを妨げることなく、サロンクオリティの根本ケアをご自宅で継続いただけます。

ヒト幹細胞培養液*¹を贅沢に50％*² 配合

ヒト幹細胞培養液*¹が全成分の一番最初に記載されるほどの高濃度配合。乱れやすい毛周期を整える成分を豊富に含み、健やかな髪を育む土台（頭皮）に働きかけます。健やかな髪へ導くためには、毛周期を整えることと頭皮のケアが大切です。

さらにヒト幹細胞培養液*¹ に含まれる毛髪保護成分が、頭皮へ働きかけて毛髪にハリ・コシを与え、健やかな頭皮と美髪へ導きます。

エクソソーム*⁷が通常の10倍*⁸配合

独自の「ローリングボトル方式」で培養されたヒト幹細胞培養液*¹を使用し、整肌成分であるエクソソーム*⁷を豊富に含みます。ヒト幹細胞培養液*¹の中の物質の一つで頭皮と毛髪のエイジングケア*⁵対策に役立ちます。

10種類の保湿整肌成分

ナイアシンアミド、サリチル酸、加水分解毛髪ケラチンなど、頭皮のコンディションを整え、ハリ・コシを与える成分を厳選して配合しています。

商品紹介

商品名：BMS ホームケア SC スカルプエッセンス 50

内容量：30mL

価格：35,000円（税込）

使用方法：洗髪後、タオルドライした状態の清潔な頭皮に使用します。髪をかき分け、頭皮の気になる部分（分け目、生え際など）を中心に、スポイトから直接頭皮に数滴塗布します。その後、指の腹を使って、頭皮全体を軽くマッサージしてください。

販売場所：RESALON、be my flora kitchen、

公式オンラインショップ（https://shop.resalon-inc.com/shop/products）

RESALONについて

美髪・育毛・美肌・高濃度ヒト幹細胞液専門の根本ケアサロン

RESALON（アールイーサロン）

住所：東京都港区南青山3-3-14 チェリーズガーデン南青山3F

アクセス：表参道駅A4出口より徒歩7分・外苑前駅1a出口より徒歩7分

TEL：03-6721-0801

営業時間：10:00～18:00（最終受付18:00、不定休）

URL：https://www.resalon.co.jp

instagram：https://www.instagram.com/resalon.co.jp/

*1：ヒト幹細胞順化培養液:整肌成分、ヘアコンディショニング成分、毛髪保護成分

*2：全成分に対する配合のこと

*3：RESALON内において

*4：頭皮環境を整え、ハリ・コシがある健やかな髪へ導くこと

*5：年齢に応じたお手入れ

*6：角質層まで

*7：ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム:整肌成分、ヘアコンディショニング成分

*8：通常のフラスコ培養と比較した場合