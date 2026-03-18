【Youth Now!若年層トレンド調査】α・Z世代は「広告」と分かった瞬間に離脱するインフルエンサーが語る、“PRが嫌われない投稿設計”の新常識
株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、
消費者の“今”を可視化する次世代型インサイトマーケティングサービス 「Youth Now!」にて、インフルエンサーを対象に「PR投稿に関する定性調査」を実施いたしました。
本調査では、SNS上でのPR投稿において、
なぜ“広告っぽい投稿”は嫌われるのか、そして“自然に受け入れられるPR”はどう設計されているのかを明らかにしています。
■調査概要
調査名 ：【Youth Now! トレンド調査】PR投稿に関するインフルエンサーインサイト
実施主体：株式会社Reaplus[リアプラス]
調査手法：個別インタビュー（定性調査）
実施時間：各約45分
参加者 ：インフルエンサー（美容・エンタメ領域）
調査日 ：2026年3月5日・3月10日
調査目的：SNS上のPR投稿における違和感の正体と、エンゲージメントを最大化する発信設計の抽出
※本調査は統計的な定量データではなく、発信行動・価値基準の構造を明らかにする探索型調査です。
■調査サマリー（一部抜粋）
1. α・Z世代は「広告と認識した瞬間に離脱する」
調査では、PR投稿に対する批判は減少している一方で、
・PRと分かった瞬間にスキップする
・明らかに広告的な構図は見ない
・定型的な投稿は信頼を下げる
といった傾向が明らかになりました。
つまり現在は、
「嫌われる」のではなく「無関心でスキップされる」時代へと移行しています。
2. 「ガチガチの台本」と「不自然な言葉」が最大のNG
インフルエンサーの制作意欲を最も下げる要因は、
・企業が用意した定型キャプション
・不自然な若者言葉の強要
・世界観に合わない演出
であることが判明しました。
特に、
「自分の言葉に翻訳できないPRはフォロワーに嘘をつくことになる」
という声が象徴的であり、
“翻訳不可能な広告”は成立しないことが示唆されます。
※本リリースでは一部の結果のみを抜粋しています。
全設問の結果、詳細データなどを含む完全版レポートは、以下からお問い合わせいただくことで資料請求が可能です。Youth Now! では、マーケティング無料相談を実施中ですので、ぜひ併せてお気軽にお問い合わせくださいませ。
資料請求：https://www.youthnow.jp/report/genz-prpost-survey2026
資料DL :
https://www.youthnow.jp/report/genz-prpost-survey2026
■資料例
視覚・文脈インサイト：商材別に最適化された「キャプション」と「動画構成」
企画・PR案：インフルエンサーの「CR力」を最大化するディレクション
■企業・ブランドへの示唆例
１. PRは「広告」ではなく「コンテンツとして設計する」
広告枠を作るのではなく、日常に溶け込ませる設計が必要。
２. 指定は最小限、「余白」を設計せよ
必須訴求のみを伝え、表現はインフルエンサーに委ねる。
３. 言葉は“翻訳”を前提にする
企業コピーをそのまま使わせるのではなく、クリエイターの言葉への変換を許容する。
４. 商材別にPR設計を変える
一律のフォーマットではなく、カテゴリごとの最適設計が必須。
◼️代表取締役コメント
「今回の調査から見えてきたのは、α・Z世代にとって“広告らしさ”そのものが離脱要因になっているという事実です。
重要なのは、広告を隠すことではなく、コンテンツとして成立させることです。
企業がすべてをコントロールしようとするほど、結果としてエンゲージメントは下がります。むしろ“任せる設計”こそが、成果を最大化する鍵になります。
今後のSNSマーケティングは、“広告を作る”のではなく、“文脈を設計する”時代に入っていると考えています。」
<プロフィール>
株式会社Reaplus 代表取締役
松元 詞音（まつもと しおん）
1999年生まれ。
広告代理事業、インフルエンサー事業、D2C、調査事業など複数事業を展開し、Z世代・α世代の意思決定を「行動経済学」「SNSデータ」「実務現場」の3軸から分析している。
SNS時代において「バズっても売れない」「若者に届かない」といった
マーケティング課題に対し、誰の言葉として、
どの文脈で届いているかという視点から構造的な整理と
実務への落とし込みを行うことを得意とする。
複数事業を経営する中で得たリアルな経営視点と、若年層理解を
感覚論にせず言語化できる点を強みとしている。
■Reaplus(リアプラス)による若年層に特化した課題解決サポート
Z世代の行動や価値観は、単にトレンドとして観測するだけでなく、 “なぜそれが生まれ、どう広がるのか”を構造的に捉えることが重要です。
Reaplus（リアプラス）では、YouthNow!を活用した若年層に特化した独自のリサーチと、SNS・コンテンツを起点としたマーケティング設計の両面から、企業の課題に合わせたソリューションを提供しています。
■提供サービス（SERVICES）
１. アンケート調査
【数で見抜く、購買行動のリアル】
商品の利用シーンや購買行動を数値化し、若年層の意思決定パターンを可視化。ターゲット設計や販促戦略の"根拠データ"を提供します。
２. インフルエンサーインタビュー
【発信者視点から、トレンドの芽を探る】
フォロワー数万～数十万規模のインフルエンサーにヒアリング。
流行の「作り手」から、共感を生む要因を分析します。
３. グループインタビュー
【共感の瞬間を、言葉で捉える】
若年層4～8名による座談会形式で、定量調査では見えない感情のトーンを可視化。
会話の中から"本音"や"無意識のニーズ"を抽出します。
４. ギフティング調査
【体験が購買意欲にどう影響するかを測る】
商品やサービスを若年層に提供し、SNS発信と同時に購買意向の変化を可視化。
使用前とは異なる、手に届いた後のリアルな声を発見できます。
５. ワンストップ施策提案
【データを施策に変えるまで、ワンチームで】
調査結果を分析し、マーケティングや広告施策へ落とし込み。
インサイトを軸に、実行可能なプランを設計します。
６. トレンド調査資料
【若年層の“今”を定点観測】
業種横断で若年層のトレンドをまとめたレポートを定期配信。
社内資料や次期企画立案のインプットとして活用できます。
■想定活用シーン- 若年層向け新商品の開発・リブランディング支援
- SNS・インフルエンサー施策の方向性検証
- 若者市場向けキャンペーン設計・効果分析
- 若年層トレンドレポート／カスタム調査 etc.
「若年層・Z世代の獲得に課題を感じており、ターゲットに有効にアプローチしたい」
「Z世代ユーザーにも“共感されるブランド体験”をつくりたい」
「今回のような調査を自社の商品開発やマーケティングに生かしたい」
上記課題を抱える企業・ブランド様は、マーケティング無料相談実施中ですので、ぜひお気軽にご相談ください！
▶︎お問い合わせ先はこちら
https://youthnow.jp
お問い合わせ :
https://youthnow.jp
■会社概要
若者の「今」を読み解き、ブランドと世代をつなぎ直すマーケティングカンパニー、Reaplus。
SNS・インフルエンサー・広告・PR・リサーチを横断し、Z世代・α世代の感性や行動原理を起点に、人・商品・サービスが自然に選ばれる理由をつくり出します。
Reaplusは、「特定の手法に縛られず、価値を最大化する」ことをミッションに掲げ、広告代理業にとどまらず、インフルエンサー事業、D2C、調査・リサーチなど自らも“つくり手”として事業を展開してきました。
机上の理論ではなく、現場やSNS上で生まれるリアルなデータと感情を武器に、若者の意思決定を構造的に捉え、ブランドの未来につながるコミュニケーションを設計し続けています。
社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）
所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208
代表者 ：代表取締役 松元 詞音
設立年月：2023年7月20日
事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /
タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業
HP ：https://reaplus.jp/
note ：https://note.com/reaplus_