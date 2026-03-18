「2026堀場雅夫賞」 募集開始　―将来の科学技術発展を担う研究者・技術者を奨励―

株式会社堀場製作所

株式会社堀場製作所（以下、当社）は、「2026堀場雅夫賞」の募集を3月18日から開始します。2026年度対象分野は「高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測技術」です。

本賞は2003年に研究者奨励を目的に創設されました。以来、毎年異なる分野を対象に、新しい技術の開拓に寄与する分析・計測技術を広く募り、国内外の若手研究者・技術者を表彰しています。科学の発展に不可欠ながら、技術の主役としての脚光を浴びにくい分析・計測技術の研究に光を当て、画期的でユニークな研究をされている研究者・技術者の功績を世に知らしめたいとの創業者のおもいを受け継いでいます。当社は本賞を通じて、こうした研究者・技術者の挑戦を後押しし、将来のイノベーション創出の一助になればと願っています。あわせて、当社の社是である「おもしろおかしく」を研究の場で体現されている若手研究者・技術者の、積極的なご応募を期待しています。

＜今回の募集対象＞高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測技術

パワー半導体および電池材料の研究開発・製造プロセスにおける分析・計測技術を対象とします。

１）大電流・高電圧の動作条件下でも高効率な電力制御と電力変換を実現するパワー半導体

２）社会生活の様々な環境で基盤技術として活用される二次電池と安全性・信頼性を高めた全固体電池

３）エネルギーの多様化を実現する燃料電池や水電解装置および太陽電池

＜応募要綱＞

【応募資格】 国内外の大学または公的試験研究機関に所属する方

【募集分野】 「高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測技術」

【応募期間】 2026年３月18日（水）～5月12日（火）

【審査方法】 審査委員会が応募書類に基づき実績と将来性を審議し決定します。

【発 表】 7月末予定

【賞の内容】 受賞者には、賞状及び副賞を授与

副賞は1件あたり金200万円（100万円/年×2年）を授与します。

※応募資格の継続が条件となります。

【授賞式および受賞記念セミナー】

2026年10月15日（木）に、京都大学 国際科学イノベーション棟5F（西館）HORIBAシンポジウムホールにて実施を予定しています。

※受賞者による講演やポスターセッションを通して研究内容を広く社会にアピールします。

会場や実施方法を変更する場合は、本賞ホームページにてご案内します。

【応募方法】

応募書類など詳細は、本賞ホームページに掲載: https://www.mh-award.org/【お問い合わせ先】

〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 株式会社堀場製作所内 堀場雅夫賞事務局

TEL：075-325-5110 ／ E-mail：info@mh-award.org

＜審査委員会＞（50音順・敬称略）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/103757/table/43_1_0147d833cb4924dbafb97585209682a4.jpg?v=202603181151 ]

＜募集分野「高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測技術」について＞

世界がカーボンニュートラルという大きな社会目標に向かうなか、再生可能エネルギーの導入拡大や電動化の進展に伴い、社会全体の電力システムを支える技術基盤の重要性が一層高まっています。近年は、AIの社会実装の加速やデータセンターの増設、通信インフラの高度化などを背景に、電力需要が急速に増加する可能性も指摘されており、安定供給の確保と環境負荷低減を両立する技術革新が急務です。なかでも、エネルギー変換・貯蔵デバイスの高効率化と高信頼化は、省エネルギー化とCO2排出削減を同時に実現するための重要な鍵であり、材料開発と製造プロセスの高度化が強く求められています。とりわけ、パワー半導体、二次電池、燃料電池・水電解、太陽電池などのエネルギーデバイスは、次世代の社会基盤技術として期待が高まっています。

パワー半導体分野では、電力インフラ、産業機器、電気自動車など幅広い分野での応用が期待されるなか、高電圧・高周波動作下で高効率な電力制御および変換を実現する材料や半導体プロセス技術が求められています。そのため、SiC（炭化ケイ素）、GaN（窒化ガリウム）、Ga2O₃（酸化ガリウム）、ダイヤモンドなどのワイドバンドギャップ半導体材料※1に加え、それらの結晶成長やデバイスプロセス技術を支える分析・計測技術の開発が不可欠となっています。

蓄電の分野では、リチウムイオン電池を中心とする二次電池が、身の回りのあらゆる機器に広く浸透しています。近年では、エネルギー密度、安全性、耐久性の向上を目的に、全固体電池の実用化を目指し、固体電解質や正極・負極材料に関する研究開発が活発化しています。また発電の分野では、エネルギー源の多様化に向けて、燃料電池・水電解装置に用いる触媒・電解質膜や、ペロブスカイト型太陽電池※2の膜材など、発電性能や耐久性向上を目指した材料研究も進んでいます。これら電極、膜材などの材料開発においても、分析・計測技術の発展が欠かせません。

以上を踏まえ、本賞ではエネルギー関連デバイスの高性能化および信頼性向上に貢献する材料開発、ならびに製造プロセスの実現と高度化を支える分析・計測技術に関する研究に焦点を当て、2026堀場雅夫賞のテーマを「高効率なエネルギー社会に貢献する先端材料の分析・計測技術」に設定しました。これらの研究に日々意欲的に取り組まれる若手研究者・技術者の皆様からのご応募をお待ちしております。

※1 ワイドバンドギャップ半導体材料：従来のSi（シリコン）と比べ、バンドギャップが広い半導体材料。高耐圧・低損失・高速動作などが可能

※2 ペロブスカイト型太陽電池：ペロブスカイト結晶を用いた太陽電池で、軽量で柔軟、低コストが特徴

＜ご参考＞

【賞の背景】

創業者の堀場雅夫が学生ベンチャーの草分けとして興した当社の歴史は、国産初のガラス電極式ｐＨメーターの開発から始まり、今日までその分析対象を液体、気体、固体分野へと拡大しながら、総合分析機器メーカーとしてグローバルに事業を拡大してきました。その発展を支えてきたものの一つに、創業当初からの大学や研究機関との連携があり、地道に基礎的な研究開発に取り組んできた研究者・技術者の努力が大きな原動力となっています。21世紀を迎え、分析・計測の重要性が社会的にも増してくるなか、分析・計測技術の分野で、新たな起業や事業化の源となりうるアカデミックな研究・開発を支援するため、創業者の名前を冠した「堀場雅夫賞」を2003年に創設しました。

【賞の趣旨】

本賞は、画期的な分析・計測技術の創生が期待される研究開発に従事する国内外の若手の研究者・技術者を支援し、科学技術における分析・計測技術の価値をより一層高めることを目的とします。毎年対象分野を定めることで、その成果や今後の発展性を世界的にアピールすべき研究・開発に焦点を当てていきます。基礎から応用まで、対象分野においてユニークな研究開発に「おもしろおかしく」従事され、将来の分析・計測技術発展の担い手となる方々の積極的な応募を期待しています。

【故 堀場 雅夫 （創業者）について】

1945年10月、京都帝国大学（現京都大学）理学部在学中に、当社前身の堀場無線研究所を京都に創業。今でいう学生ベンチャーの草分けとして出発しました。学生時代の専攻は原子核物理で、大学教授であった父・信吉氏と同じく、卒業後は大学に残って研究者になる道を志していました。しかし、終戦と同時に米軍がサイクロトロン破壊など原子核関係の実験や研究を禁止し、大学での研究が続けられなくなったため、自由に実験や研究ができる私設研究所をつくろうと決心したのが創業のきっかけです。

堀場無線研究所で電解コンデンサーを開発し事業化に踏み切りましたが、折悪く朝鮮戦争による資材高騰を受け工場建設は頓挫しました。代わりに、コンデンサー生産のために産学連携で開発したｐHメーターを商品として売り出したところ評判となり事業化を決断、1953年1月に株式会社へ改組し株式会社堀場製作所を設立しました。会社設立当時から大学との産学連携で次々と新しいｐHメーターを開発し、その後、液体、気体、固体へ分析・計測の対象を拡大し、現在に至る事業の基盤を確立しました。1978年、53歳で会長に就任した際、人生哲学でもある「おもしろおかしく」を社是に制定しました。会長に就任後は、日本のベンチャー・中小企業の支援や京都の活性化のほか、教育改革にも力を尽くしました。

2006年3月には、世界各国の研究や業績を支援する製品をもって地球規模の計測機器ビジネスを創始した実績が評価され、分析化学分野の発展に功績顕著な革新的で情熱的な起業家を顕彰する、米国「Chemical Heritage Award」の受賞と「Pittcon Hall of Fame」（分析化学界の殿堂入り）を、欧米人以外で初めて果たしました。2015年7月に永眠（満90歳）。

●堀場雅夫賞応募論文件数