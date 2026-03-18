【Arcserve Japan調査】ランサムウェア被害企業の約9割でバックアップデータが暗号化

arcserve Japan合同会社

2026年3月18日

arcserve Japan合同会社（本社：東京都千代田区、以下 Arcserve Japan）は、全国の情報システム担当者および経営層を対象に実施した「ランサムウェア攻撃に関する意識と実態調査」（有効回答数：500名）の結果を公表しました。

【調査結果サマリー】

- 過去2年以内に「ランサムウェア攻撃を受けた」または「怪しい挙動を経験した」企業は29%- ランサムウェア被害に遭った企業のうちバックアップデータまで暗号化されていた企業は89%- 被害企業の32%が復旧までに1週間以上を要したと回答- 被害企業の47%が復旧費用に1,000万円以上要したと回答- 現在のバックアップ／復旧体制の課題トップは「ランサムウェア対策不足」で35%- ランサムウェア対策として、60％が「書き換え不可能な（イミュータブルな）バックアップ」の重要性を認識するも、実際の導入は10%

【調査の背景】

昨今、ランサムウェア被害は企業活動に深刻な影響を及ぼす社会課題となっています。直近でも、物流サービスの長期停止や大手製造業の生産システム停止など、事業継続の危機に直結する被害が相次ぎました。データ保護ベンダーであるArcserve Japanでは、こうした状況を踏まえ、ランサムウェア被害の実態と対策を明らかにすることを目的に本調査を実施しました。

【調査結果】

ランサムウェア被害とバックアップデータの暗号化

過去2年以内に実際にランサムウェア攻撃を受けた企業は7%と少数だったものの、22%で疑わしい挙動が見られ、なんらかの影響を受けた可能性があります。また被害企業の89%でバックアップデータまで暗号化され、多くのケースでバックアップデータが狙われる傾向が明らかになりました。

復旧までの時間：理想と現実

半数を超える53%の企業が復旧までの理想的な時間を「数時間以内」としているのに対し、実際に数時間以内に復旧できた企業は22％にとどまり、32%が1週間以上を要しています。

復旧コスト

被害企業の半数近く（47%）で復旧に1,000万円以上の費用がかかっています。

バックアップ／復旧体制への課題

35%が「ランサムウェア対策不足」を課題に挙げています。次いで、「復旧に時間がかかる」「運用負荷が高い」（いずれも31%）といった運用面での課題が挙げられていました。

ランサムウェア対策への期待

現在のバックアップデータ保存先は、クラウドストレージ（51%）、オンプレミス＜NAS(＊1)/共有フォルダ等＞(38%)、外部メディア＜テープ/RDX(*2)等＞(27%）が主流です。一方、攻撃者がデータを書き換えられないようにする 「イミュータブル（書き換え不可能）なバックアップストレージ(*3)」 については、現時点での保存先としての利用は10％にとどまっていますが、全体の 60%が重要だと回答しており、ランサムウェア対策の選択肢のひとつとして、その有効性に高い期待が寄せられています。



【調査概要】

・調査内容：ランサムウェア攻撃に関する意識と実態調査

・調査対象：全国の情報システム担当者および経営層

・調査方法：インターネットによるアンケート

・調査実施日：2025年12月

・有効回答数：500名

・回答者属性：

業種：製造業 22%、情報通信業 17% 、サービス業 13% など）

地域：全国（東京都 28％、神奈川県 10％ など）

※小数点以下を四捨五入して算出しているため、百分率の合計値が100%とならない場合があります。

調査結果の詳細は、下記より資料をダウンロードしてご覧いただけます。

https://info.arcserve.com/jp-ransomware-online-survey

*1 NAS（Network Attached Storage）：ネットワークに接続できるハードディスク（HDD）やSSDなど

*2 RDX（Removable Disk Exchange）：ディスクの取り外しや交換が可能なバックアップシステム

*3 イミュータブル ストレージ：一度書き込まれたデータを変更・削除できないように保護するストレージ

Arcserveについて

Arcserveは、統合データレジリエンス ソリューションのパイオニアです。直感的で柔軟、かつ手頃な価格のデータ保護ソリューションを通じて、組織のサイバーレジリエンスを強化し、ランサムウェア攻撃、サイバー攻撃、災害からの復旧を迅速化することを支援します。40年以上にわたって、包括的なデータ保護を求める世界150カ国の5万社を超えるお客様と約1万社のチャネルパートナーの皆様に高く評価いただいています。Arcserveは、サイバーレジリエンスに対する統一されたアプローチ、ワールドクラスのテクニカルサポート、および最小限の総所有コストにより、ビジネスのさまざまな状況からのデータ管理、防御、そして最も重要なデータ復旧を支援します。詳細は 、本社サイト https://www.arcserve.com/ もしくは、Arcserve Japan サイト https://www.arcserve.com/ja/ をご覧ください。X (旧 Twitter) では @Arcserve_jp をフォローください。

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