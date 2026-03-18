医療機関専売スキンケアを展開するナノエッグDDSブランド「@dds」に統一。レチノール美容液・ハイドロキノン美容液をリニューアル発売

株式会社 ナノエッグ

株式会社ナノエッグ（東京都豊島区、代表取締役：山口葉子）は、医療機関専売スキンケアブランドを刷新し、従来の「ナノメッド」シリーズを新ブランド「@dds（アットディーディーエス）」に統一することを発表しました。

これに伴い、医療機関向け美容液

ナノメッドHQエッセンスプラス

ナノメッドVAエッセンス

をそれぞれ

@dds HQエッセンス

@dds VAエッセンス

としてリニューアルし、2026年5月より順次出荷を開始します。

なお、従来「ナノメッド」ブランドとして医療機関で取り扱われてきた製品は、今回のリニューアルにより@ddsブランドへ統合されます。

DDS技術を核としたブランド「@dds」

株式会社ナノエッグは、医療分野の研究から生まれた独自の浸透技術ナノキューブ(R)を有する研究開発型企業です。

ナノキューブ(R)は、角質層の細胞間脂質構造に一時的に働きかけ、有効成分の角質内移行を促進するDDS（Drug Delivery System）技術です。

同社では、このDDS思想をベースとしたブランド 「@dds」 を展開しており、2025年にはインナーケア製品「@dds UV&DTリセット ホワイトサプリメント」 を発売しました。

今回のリニューアルは、同ブランドのラインナップとして医療機関専売スキンケア製品を拡充するものです。

ブランド名とパッケージデザインは変更となりますが、

・医療機関専売製品としての位置づけ

・DDS浸透設計

・クリニック卸価格および希望小売価格

は従来から変更ありません。

商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63570/table/50_1_7eb29d539c5b0ddacabe53bc5da99c68.jpg?v=202603181151 ]

販売スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63570/table/50_2_b1330794f42693cd16f813e495f44d75.jpg?v=202603181151 ]

受注開始

2026年4月13日

出荷開始

2026年5月11日より順次

※現行品は在庫がなくなり次第終了します。

医療と美容の融合領域で研究開発

ナノエッグは、医療研究の知見を応用したスキンケア製品の研究開発を行う企業です。独自のDDS技術を活用し

・医療機関専売スキンケア

・化粧品原料

・創薬研究

など、医療と美容の融合領域で製品開発を進めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ナノエッグ 法人営業部

メール：info@nanoegg.co.jp

TEL：03-6706-0555（平日10:00～17:00）

【会社概要】

社名：株式会社ナノエッグ

代表者：代表取締役 山口葉子

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-18-1 Hareza Tower 19階

事業内容：医薬品研究開発、医薬部外品・化粧品開発・販売、化粧品原料販売事業

コーポレートサイト：https://www.nanoegg.co.jp/