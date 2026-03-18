九州産交グループ 熊本地震復興10年・地域貢献プロジェクト熊本未来アクション「誇歩~ホープ~」始動！

九州産業交通ホールディングス株式会社

九州産交グループ(熊本市中央区新市街／九州産業交通ホールディングス株式会社)は、2016年の熊本地震発生から10年となる2026年4月を迎えるにあたり、地域貢献プロジェクト熊本未来アクション「誇歩~ホープ~」を実施いたします。

本プロジェクトの名称「誇歩(ほーぷ)」には、この10年間、困難の中でもたゆまず歩み続けてきた地域の皆様の“熊本の力”を誇り、これからも一歩ずつ、共に希望(Hope)を持って進んでいきたいという祈りとともに、未来への確かな一歩を記したいという想いを込めています。公共交通、商業、観光に携わるグループ各社が連携し、復興の記憶を次世代へつなぎ、地域の未来を支える活動に取り組んでまいります。

実施内容の概要

【ラッピングバス】地域の想いをのせて走る「ホープ・ライナー」運行

益城町役場の協力のもと、益城町の小学生・保育園生合計173名が描いた「ゆめ・すきなこと・熊本のすきなところ」の絵画をデザインしたオリジナルラッピングバスを運行いたします。本バスは、復興のシンボルである益城町主要地方道熊本高森線の4車線化全線開通を祝し、式典にて初披露・走行を予定しております。新しく開通した復興の道から、子どもたちの希望・未来をつなぐ「ホープ・ライナー」として、熊本の街を彩ります。

運行期間：2026年3月20日(金) ～ 8月末頃

運行路線：益城町（木山営業所）～ 熊本市内（計2台）

内 容：ラッピングバスの運行に加え、子どもたちの絵画を益城町、熊本市の施設にて展示いたしま

す。

＜お披露目および運行開始について＞

2026年3月20日(金・祝)に行われる県道熊本高森線4車線化全線開通（益城町）に伴い、走行開始、展示いたします。拡張された4車線を体感できるシャトルバスツアーにてご乗車いただけます。

開催日時：2026年3月20日(金・祝)

１. ウォーキングイベント用展示 8:45～9:45

２. シャトルバスツアー 10:00～

３. 開通式典 展示 12:15～

開催場所：

１. [ウォーキングイベント] 木山交差点南西（熊本第一信金跡地）

２. [シャトルバスツアー] 木山交通広場発着（益城町復興まちづくりセンター「にじいろ」受付）

３. [開通式典]益城町総合体育館（正面玄関付近（屋外）にて展示）

内容：4車線開通の際の走行、益城町シャトルバスツアーにて運行、益城町4車線開通式典会場外にて展

示

※シャトルバスツアーは事前予約が必要です。

詳しくは益城町復興まちづくりセンター「にじいろ」ホームページ

（https://www.town.mashiki.lg.jp/fukkoumachi/kiji0037852/index.html）

より詳細ご確認ください。

＜作品展示＞

益城町、熊本市にて子どもたちの作品展示を行います。子どもたちの思い思いの絵を間近でお楽しみください。

【展示１.】益城町復興まちづくりセンター にじいろ

展示期間：2026年3月20日(金・祝)～4月5日(日)※最終日のみ17:00終了

【展示２.】サクラマチ クマモト 3F サクラマチギャラリー

展示期間：2026年5月17日(日)～6月30日(火)※終了日予定

※営業時間、休館日等は施設に準じます。いずれも入場無料です。

【サクラマチ クマモト】「スーパーフラワー」× 熊本キッズ ファッションショー

震災で仕事を失った女性たちが、「自分たちの手で仕事を生み出す」と立ち上がり生まれた熊本発のペーパーアート「スーパーフラワー」。

本物の花を超える美しさと、手仕事の誇りを象徴するこの花と、熊本の次世代を担う子どもたちがコラボレーションします。

開催日：4月11日(土)～19日(日)

※キッズファッションショーは、4月11日(土)・12日(日)・18日(土)・19日(日)（各日11:00～）

場 所：サクラマチ クマモト館内

内 容：

熊本県内の小学生以下の子どもたち約120名が、大輪の花飾りを身にまとい、ランウェイに登場。

手仕事が持つ「力強さ」と「美しさ」を、子どもたちの元気な姿とともに発信します。

さらに、スーパーフラワーの今年のパリ・ファッションウィークでお披露目された作品の披露、巨大な紙花のフォトスポット、制作体験ワークショップ、花守り占い・花みくじなどのイベントもご用意しております。

【特別催行ツアー】記憶を未来へつなぐ旅『くまもと復興10年の”KIOKU”をつなぐ 益城・阿蘇日帰りツアー』

観光地として有名な阿蘇や益城。だからこそ、地元・熊本の方々にこそ訪れてほしい「今の姿」があります。一歩ずつ、共に歩んできた熊本の力強い再生の姿を巡り、未来への希望をより確かなものにする特別な一日を提案します。知っているようで知らなかった、地元・熊本の底力に出会う旅です。

催行日： 2026年 4月9日(木)、4月15日(水)、5月1日(金)

旅行代金： お一人様 9,800円（税込）

益城町復興まちづくりセンター「にじいろ」新阿蘇大橋

主な立ち寄り先：

１. 益城町復興まちづくりセンター『にじいろ』： 新しく誕生した交流拠点で、職員の方から「未来をつくるまちづくり」の情熱を伺います。

２. 阿蘇くまもと空港： 最新の玄関口で、話題の「格之進ハンバーグ」を堪能！地元の活気を五感で楽しみます。

３. 新阿蘇大橋・数鹿流崩之碑展望所： 空高く架けられた新阿蘇大橋を望み、私たちの「築き直す力」を実感。県民として誇らしくなる大パノラマです。

４. 熊本地震震災ミュージアム KIOKU： これまでの歩みを振り返り、大切な記憶を「未来を創る知恵」へとつなぎます。

５. 阿蘇・草千里： 10年間、私たちの歩みを優しく見守ってくれた大自然の中で、熊本の豊かさを改めてしみじみと感じていただけます。

熊本愛「新発見・再発見」フェア

九州産交リテールでは、熊本の魅力を「新発見・再発見」するフェアを開催します。

「味千ラーメン」とのコラボメニューの提供や、「くまもと旬彩館」にて益城町を中心とした地場の逸品を販売。

【くまモンビレッジ】益城町の魅力にトレジャーハント！くまモンのステージをご用意

サクラマチ クマモト内「くまモンビレッジ」にて、益城町の復興の道のり、地域の魅力を紹介するPRステージを実施。

震災から10年、全国からの支援に感謝の心を忘れず復興への力強い取り組みを続ける益城町の魅力を「くまモン」と一緒に紹介します。

開催日時：4月5日(日)・12日(日)・19日(日)・26日(日) 各13：00～13：30

開催場所：サクラマチ クマモト 2F くまモンビレッジ

※いずれもイメージ。表示価格は税込価格です。内容は予告なく変更となる場合がございます。

九州産交グループの地域貢献の取り組み

私たちは、あの日から10年という月日を、地域の皆様と共に歩んでまいりました。このプロジェクトは単なる一過性のイベントではなく、これまで支えてくださった皆様への感謝と、これからも熊本のインフラを支え続ける決意を形にするものです。本プロジェクトによる収益の一部は、これからの熊本を担う次世代の支援や地域の活性化のために寄付させていただきます。

九州産交グループは、熊本に暮らす皆様が「熊本にいてよかった」と改めて郷土を誇りに思い、笑顔で未来へ歩みを進めるきっかけを創出すべく、これからも地域に寄り添い続けてまいります。

本件に関するお問い合わせ

九州産交プランニング 迫口（さこぐち）

メール：sakoguchi-akane@kyusanko.co.jp/ 電話：080-5801-8972