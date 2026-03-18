AIエージェントの設計・実装から業務導入までを実践的に解説　　書籍『AIエージェント 設計＆実装 完全ガイド』発売

アビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田 貴博、以下、アビームコンサルティング）は、書籍『AIエージェント 設計＆実装 完全ガイド ～ローコード開発やユースケースを徹底解説～』を、3月18日（水）に株式会社日経BPより発行しました。 本書は、AIエージェントを業務に組み込み、実際に活用できるようになることを目的に、基礎から設計・実装、業務導入までを体系的に解説した入門・実践書です。

近年、生成AIの急速な進化と普及により、AIは単なる情報検索や文章生成のツールを超え、業務プロセスそのものを再設計する存在として活用が広がっています。特に、業務知識と組み合わせて意思決定やタスク実行を支援するAIエージェントは、業務の高度化や新たな価値創出を実現する手段として企業において具体的な導入や実装が進みつつあります。一方で、AIエージェントの設計や導入の進め方、業務への定着方法が分からないといった課題を抱える企業も少なくありません。

本書は、こうした課題意識を背景に、AI活用の最前線で企業支援に取り組んできたコンサルタントの知見をもとに執筆されました。AIエージェントを業務に導入・活用するために必要な知識と実践ノウハウを、以下の内容を通じて解説しています。

- AIエージェントの基本概念とアーキテクチャー- ローコードAI開発ツール「Dify」を用いたAIエージェントの設計・実装手順- 業務への導入を見据えた設計・推進の考え方- 企業での活用を想定した具体的なユースケース

本書が、「AIを使う」段階から「AIを業務に組み込む」段階へと進むための手引き書として、AIエージェント活用に取り組むビジネスパーソンや実務担当者にとって、実践の指針となることを目指しています。

■出版概要

書 名 ：『AIエージェント 設計＆実装 完全ガイド(https://amzn.asia/d/0iaTgkZf)

ローコード開発やユースケースを徹底解説(https://amzn.asia/d/0iaTgkZf)』

著 者 ：アビームコンサルティング株式会社

AI Leap セクター 西岡 千尋、

瀬戸口 崇、宮本 潤、山本 蓉巳、

石黒 太志、山田 晃輝、太田 陸、井上 裕喜

発行日 ：2026年3月18日（水）

価 格 ：3,190円（税込）

発行元 ：株式会社 日経BP

ISBN-10 : 4296208624 ISBN-13‏ :‎ 9784296208623

■目次

【第1章 AIエージェント実装のための前提知識】

- AIエージェントの概念- AIエージェントの基礎１.：LLM- AIエージェントの基礎２.：アーキテクチャー- AIエージェントの活用ガイド

【第2章 AIエージェントハンズオン】

- 事前準備- 「AI面接アシスト」をつくってみよう- 「調査エージェント」をつくってみよう- 「社内規定検索AIエージェント」をつくってみよう- 「問い合わせ対応AIエージェント」をつくってみよう

【第3章 AIエージェント導入の実践ガイドとユースケース】

- AIエージェント導入に向けた論点整理と進め方 - AIエージェントを導入する際に検討すべき論点 - AIエージェント導入の進め方- AIエージェント導入に向けた業務・効果設計と組織論 - AIエージェント導入時に検討すべき効果 - 導入効果を最大化するための要件定義ステップ - AIエージェント導入の成果を可視化するための組織- AIエージェントのユースケース - 財務・経理部門と総務部門のユースケースアビームコンサルティング株式会社

アビームコンサルティングは、アジアを中心とした海外ネットワークを通じ、それぞれの国や地域に即したグローバル・サービスを提供している総合マネジメントコンサルティングファームです。戦略、BPR、IT、組織・人事、アウトソーシングなどの専門知識と、豊富な経験を持つ約 9,000 名のプロフェッショナルを有し、金融、製造、流通、エネルギー、情報通信、パブリックなどの分野を担う企業、組織に対し幅広いコンサルティングサービスを提供しています。アビームコンサルティングは、企業や組織とともに新たな未来を共創し、確かな変革に導く創造的パートナーとして、企業や社会の変革に貢献します。

ホームページ：https://www.abeam.com/jp/ja/