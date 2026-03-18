「アイデアはある。でも、どこから始めればいい？」そんなお悩みに答えるPoC開発サービス「サクッとPoCラボ」を提供開始

株式会社mofmof

株式会社mofmof（本社：東京都新宿区、代表取締役：原田敦）は、スタートアップや新規事業担当者を対象に、PoC開発支援サービス「サクッとPoCラボ」の提供を2026年3月18日より開始します。

https://sakutto-poc-lab.mof-mof.co.jp/

サービス提供の背景

mofmofはこれまで、月額制の開発チームレンタルサービスを通じてスタートアップや事業会社の開発を支援してきました。その中で、「小さく検証したいが既存サービスではコストが合わない」という声を多くいただいていました。

フルスクラッチ開発は一般に100万円以上の費用がかかります。一方、ノーコードツールやクラウドソーシングでは、技術的な制約や品質のばらつき、相談できる窓口がないといった課題もあります。

「サクッとPoCラボ」は、この間を埋める選択肢として設計しました。AIを活用した開発プロセスと、スコープを明確に絞った進め方により、30万円・1ヶ月での提供を実現しています。

サービス概要

顧客の状況に合わせた2つのプランを用意しています。いずれも契約前に無料相談を実施し、アイデアや課題をヒアリングしたうえでプランを決定します。

実費はそれぞれ数千円～5万円程度となる想定です。プロジェクトの内容によって変動しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

特徴

要件定義から伴走する

無料相談にてアイデアの整理・スコープ設定・プロダクト像の合意まで実施します。「何を作るか」が固まっていない状態でも相談できます。発注前に要件が整理できているかどうかを問わない点が、従来の開発との違いです。

「作る」と「検証する」の両方に対応

動くプロダクトを納品する「プロトタイピングプラン」と、デザインスプリントを通じて仮説検証を行う「ビジネス検証プラン」の2つを提供しています。顧客の状態に応じて最適な手段を無料相談で一緒に決めるため、「開発すべきか検証をすべきか」の判断からサポートします。

継続開発へのスムーズな移行

PoCで手応えを得た場合、既存サービス「開発チームレンタル」への移行が可能です。同じチームが継続して担当するため、引き継ぎコストがかかりません。

想定する利用者

- シード～アーリーフェーズのスタートアップ創業者（資金調達前後、ピボット先の検証、AIツールでのモックから先に進みたい方）- 中小・ベンチャー企業の新規事業担当者（社内開発リソースが確保できない方）- 個人起業家（予算は限られているが、プロダクトを作って検証したい方）

サービスページ・お問い合わせ

サービスページ（無料相談受付）：https://sakutto-poc-lab.mof-mof.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社mofmof

代表取締役： 原田 敦

所在地：〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル5階

設立：2015年4月

Web：https://www.mof-mof.co.jp/