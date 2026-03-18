バヅクリ、企業研修を“令和型”へ刷新。組織の現代病に挑む実践型プログラム「令和の研修」を提供開始

バヅクリ株式会社

人材開発・組織開発を手がけるバヅクリ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤太一）は、従来の企業研修サービスを刷新し、現代の組織課題に特化した実践型研修プログラム「令和の研修」の提供を開始いたしました。

若手の主体性不足、次世代リーダー不足、エンゲージメント低下など、多くの企業が直面する「組織の現代病」。

こうした課題に対し、従来型の座学中心の研修では十分な変化が生まれないという声が増えています。

バヅクリはこれまで、人と人とのつながりを育む研修を通じて多くの企業の組織課題解決を支援してきました。

その知見をもとに、行動変容と成果創出にフォーカスした新しい研修モデルとして「令和の研修」を開発しました。

■ 背景｜多くの企業が直面する「組織の現代病」

現在、多くの企業が「若手の主体性不足」や「次世代リーダーの不在」といった「組織の現代病」に直面しています。

その根本的な要因は、「正解がある時代の教育（昭和・平成型）」を、正解のない現代の組織に適用し続けているという、構造的なミスマッチにあります。

この構造的なミスマッチを深刻化させている要因は、主に以下の2点です。

1．「昭和・平成型」研修の限界

かつての研修は、一律の知識を効率よく授ける「単発型・一方向・インプット型」が主流でした。しかし、過去の成功体験が通用しない令和の時代において、講師や上司が「正解」を教えるスタイルは通用しづらくなっています。なぜなら、現場で求められているのは、知識の量だけではなく、「自ら問いを立て、試行錯誤しながら答えを創り出す力」に変化しているからです。

2．Z世代の価値観と「タイパ・意味付け」の乖離

特にZ世代を中心とした若手層は、「なぜこの学習が必要なのか」という納得感を重視しています。従来の全員に同じ型をはめるようなスタイルの研修は、彼らにとって自分ごと化しづらく、「タイムパフォーマンスが悪い」と感じさせる要因となっています。その結果として、研修が単なる「拘束時間」となり、かえって意欲を削ぐという現象が起きています。

バヅクリは、こうした育成の停滞が、組織の停滞を招いていると考え、研修の設計思想そのものを見直し、現代の組織課題に対応する新しい研修モデルとして「令和の研修」を開発しました。

■ 「令和の研修」3つの特徴

1．学び方を学べる

従来の研修の多くは、講師から受講者へ一方的に知識を伝える「インプット」が主目的となっていました。インプット型の研修は、「道具の存在」を知っていても、それをどう現場で使いこなすべきかという「活用の術」が欠けている状態です。

「令和の研修」では、特定の知識を覚えること以上に「その学びをどう使えるのか」を習得することを重視しています。学びの仕組みや意味合いを理解することで、受講者は変化する状況に合わせて自走し、自律的に成長し続けることが可能となります。

2．走りながら考える

従来の研修の多くは、講師の話を聞く「講義」と、その後に行う「ワーク」が分断されている傾向にあります。これでは受講者が「勉強させられている」という感覚を抱きやすく、研修そのものが単なる「拘束時間」として捉えられてしまいます。

「令和の研修」では、こうした停滞を解消するため、講義を最小限に留めたワーク中心の設計を採用しています。講義、実践、リアルタイムな対話、そしてフィードバックを一つのサイクルとして、実際の業務シーンを想定しながら進めていきます。

「講義」と「ワーク」の境界線をなくすことで、受講者は常に「この学びをどう活かすか」を自らに問い続ける設計としました。こうした「走りながら考える」プロセスを辿ることで、研修内容は単なる「知識」ではなく、受講者自身の「成功体験」や「経験」として刻まれていきます。

3．忘れない

従来の研修の多くは、講師が一方的に「正解」を提示し、受講者全員を同じ型にはめるようなスタイルが一般的です。これでは、研修内容を「自分には関係のないこと」と捉え、学習の定着度が低くなってしまうという課題があります。

「令和の研修」では、学びを受講者自身の課題に置き換えて考えるプロセスを重視しています。研修の最後には、学びを踏まえて明日からチャレンジする行動を受講者同士で共有する「実践宣言」を行い、現場での行動変容を促す設計としています。

また、講師は単なる知識の伝達者ではなく、受講者への問いかけやフィードバックを通じて対話を促し、研修への没入感を高める役割を担います。こうした体験を伴う学習プロセスが、学びを記憶に刻み、現場に戻っても「忘れない」研修効果をもたらします。

■プログラム内容

「令和の研修」は、新入社員向け、若手向け、リーダー・管理職向けなど、階層別に設計されたプログラムを展開しています。

今回の刷新における考え方を、「コミュニケーション研修」を例に挙げてご紹介します。

従来のコミュニケーション研修では、ビジネスマナーや「場の空気を読む」といった、日本固有の暗黙知や個人の配慮に依存する内容が主流でした。しかし、価値観が多様化した現代の組織において、こうした同調を前提とした対話は限界を迎えています。

これに対し「令和の研修」では、コミュニケーションを個人のセンスに委ねるのではなく、心理的安全性を土台とした「構造的な対話」を身につけることを目指しています。単なる「仲の良さ」を目指すのではなく、従業員一人ひとりがプロフェッショナルとして機能する組織の構築を実現していきます。

精神論や個人の資質に依存するのではなく、「業務」「組織」「人」という3つの視点から課題を捉え直す。この設計思想により、受講者が研修を受けたその日から新しい行動を試せる状態を目指しています。

令和の研修プログラム例

■講師の特徴

「令和の研修」では、採用率5％以下の厳選された講師陣が登壇します。

コンサルティング経験者、経営大学院修了者、上場企業での人事・組織開発経験者、アナウンサー、ウエディングMCなど、多様なバックグラウンドを持つ専門家が在籍しています。

採用基準としては、単なる講義提供ではなく、場を設計し、対話を引き出し、参加者同士の学び合いを促進する高度なファシリテーション力を重視しています。理論と実践を融合させ、現場に根ざしたリアリティのある研修を提供します。

■ 「令和の研修」詳細について

「令和の研修」の詳細なプログラム構成や、各企業様の課題に合わせたカスタマイズ案については、サービス資料をご覧ください。

▼サービス資料ダウンロードページ

https://download.buzzkuri.com/document-training

■ 代表コメント

今、多くの組織が、若手の主体性不足やエンゲージメント低下といった『組織の現代病』に苦しんでいます。

私たちはこれまで研修を通じて数多くの組織と向き合ってきましたが、形だけの1on1や、やってるフリだけの研修といった『表面的な取り組み』では、もはや根本的な課題は解決できないと痛感してきました。

だからこそ、今回私たちは研修サービスをアップデートし、新たに『令和の研修』を始動させる決断をしました。

私たちの使命は、組織の深部に入り込み、そこで働く人々の『本音』と『本質』に火を付けることです。

変革には、痛みも、対話も、時には周囲を巻き込むエネルギーも必要です。

人事の現場が抱える『変わりたくても変われない』という葛藤に正面から向き合い、共に組織を変える伴走者として、これからも邁進してまいります。

バヅクリ株式会社

代表取締役社長 CEO

佐藤太一

■バヅクリ株式会社について

「この世から孤独を無くす」というミッションのもと、人材育成・組織開発の課題を解決するサービスを提供しています。従来の研修・イベントでは実現できなかった、本質的な“つながり“を創出することで心理的安全性や組織の一体感を高め、エンゲージメント向上・離職防止を実現し、企業・組合の持続的な成長を支援しています。

会社名：バヅクリ株式会社

代表者：佐藤 太一

所在地：東京都港区南青山3-3-3 リビエラ南青山ビルA WORKING PARK EN

創業：2013年6月3日

従業員数：約40名（業務委託含む）

URL：https://buzzkuri.com/

バヅクリは今後も、「この世から孤独をなくす」というミッションのもと、人と組織の本質的な課題解決に取り組んでまいります。人材育成・組織開発にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

▼お問い合わせフォーム

https://share.hsforms.com/1X8Xk3F-oTtmjeR5ltbuvIA4xn58