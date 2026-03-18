『リージャス横浜馬車道』2027年2月開業予定

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は2027年2月、横浜市内に『リージャス横浜馬車道』を新設いたします。全国で215拠点を展開する中、リージャスが神奈川県で展開するフレキシブルオフィスは合計15拠点となります。リージャスは、神奈川・横浜エリアにおける事業展開を一層強化し、多様な顧客のニーズに応えるフレキシブルオフィスの提供を通じて、地域のビジネス成長を支えてまいります。

本施設は旧「横濱ビル」跡地に建設される地上21階・地下1階のオフィスビル「横濱ビルディング」に入居予定で、2027年1月末に竣工予定です。周辺には横浜市役所や神奈川県庁などの行政機関が集積しており、港町としての歴史が色濃く残る一方で、各所で再開発も進むことで、新旧の魅力と都市機能が調和する注目のロケーションとなっています。

また、交通利便性にも優れ、みなとみらい線「馬車道」駅徒歩4分をはじめ、4駅3路線が利用可能という優れたアクセスに加え、新横浜駅へ12分、羽田空港へ34分、品川駅へ23分、東京駅へ31分と、新幹線・空港・都心主要駅へのアクセスもスムーズで、ビジネスを加速させる快適な移動環境が整っています。

【内装（イメージ）】ラウンジスペースプライベートオフィスミーティングルーム

本施設が入居する横濱ビルディングは、横浜都心・臨海地域の都市再生に寄与することを目指したプロジェクトの一環で建設されました。低層部には、隣接する歴史的建造物「横浜郵船ビル」の意匠を継承したデザインを採用し、周辺の街並みとの調和を図っています。また、海岸通りから海側へと誘導するプロムナード整備など、エリアの回遊性を高める都市デザインも計画されており、地域の新たな魅力創出に貢献する開発となっています。

■ 横浜都心・海岸通におけるリージャス拠点開設の戦略的意義

横浜都心・臨海部は、行政機能・ビジネス・観光・文化が集積するエリアとして、多様な企業とビジネスパーソンが行き交う活発なビジネスコミュニティを形成しています。近年は、スタートアップやクリエイティブ産業、港町特有のグローバルビジネスとの親和性が高い企業の進出が増加しており、フレキシブルで機動的なオフィス環境へのニーズが一段と高まっています。

また、馬車道・関内エリアは市庁舎や官公庁に近接し、行政手続きや地域事業者との連携が必要な企業にとって利便性が高いほか、みなとみらい地区とは異なる落ち着いた街並みが、士業・専門サービス・クリエイティブ職など幅広いプロフェッショナル層の支持を集めています。

こうした多様な利用者ニーズに対し、リージャスが持つ柔軟な契約体系、多彩な個室タイプ、全国・世界のネットワークを活用できる点は大きな価値を提供します。本拠点の開設により、地域企業の成長支援や新たな交流・協業の創出を後押しするとともに、横浜都心・臨海部におけるビジネス活性化に寄与してまいります。

■『リージャス横浜馬車道』概要

開設予定日：2027年2月

住所：〒231-0002 神奈川県横浜市中区

海岸通3丁目9-4 横濱ビルディング 7F

アクセス：東急東横・みなとみらい線

「馬車道駅」 徒歩4分

東急東横・みなとみらい線

「日本大通り駅」 徒歩6分

横浜市営地下鉄ブルーライン

「関内駅」 徒歩8分

JR各線「関内駅」 徒歩11分

横浜市営地下鉄ブルーライン

JR各線「桜木町駅」 徒歩11分

総面積：180.1坪

オフィス部屋数：59室

ワークステーション席数：128席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能（ビジネスラウンジや貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

ホームページ：リージャス横浜馬車道(https://www.regus-office.jp/yokohama-minatomirai-area/bashamichi/)

※開設日、部屋・座席数は現時点での予定

［リージャスについて］

リージャスは、世界120カ国、4,500拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内53都市・215拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

会社概要

社名：日本リージャス株式会社

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目 7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp