電話の取りこぼしによる売上損失をAIが解消！24時間365日対応のAI電話受付サービス『ロカオプデスク』提供開始

株式会社ロカオプ

Googleマップ（MEO）対策を中心に、店舗集客や来店促進を支援するSaaSツール「ロカオプ」を提供する株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿、代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、2026年3月17日（火）より、店舗向けAI電話受付サービス『ロカオプデスク』を提供開始いたしました。

本サービスは、店舗への電話の一次受付をAIが担当することで、営業時間外や忙しい時間帯に取りこぼしていた予約や問い合わせを確実に受け付け、売上機会の損失を防ぎます。専用の050番号で着信を受けると、AIが自然な会話で用件をヒアリングし、メールやSlackで情報を共有。必要に応じてスタッフへ転送する仕組みです。月額5,000円（税別）から利用可能です。

開発背景

株式会社ロカオプは、これまでGoogleマップ対策やクチコミ管理を通じて、多くの店舗の集客を支援してきました。その中で、デジタル上での集客が成功しても、最終的な「電話での予約・問い合わせ」の段階で多くのお客様を取りこぼしているという、店舗運営の切実な課題に直面しました。

弊社が支援する店舗のデータを分析した結果、店舗の応答率は約65％にとどまり、残りの約35％は未応答の状態であることが浮き彫りになりました。さらに、電話がつながらなかったお客様の約60％が他店へ流出してしまうという推計があり、この取りこぼしが原因で、本来得られるはずの売上の約2割を損失している可能性が指摘されています。

「せっかくお店を見つけて電話をくれたお客様を、忙しさや営業時間外という理由で逃してしまうのは、店舗にとってあまりにも大きな損失である」

この「もったいない」状況を解消し、集客から予約までを確実につなげたいという強い思いが、AI電話受付サービス『ロカオプデスク』を開発した動機です。スタッフが目の前のお客様に集中しながら、同時に電話をかけてきた新しいお客様も大切にできる環境をつくることで、店舗の売上最大化と、働く方々の負担軽減の両立を目指しています。

『ロカオプデスク』の概要と主な機能

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40797/table/115_1_5f9b6e1e99b35cc5bef33a8161f55461.jpg?v=202603181151 ]ロカオプデスクについて詳しくはこちら :https://locaop.jp/desk/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260318_desk2026年4月末まで初期費用無料「リリース記念キャンペーン」実施中！

『ロカオプデスク』導入のメリット

未応答をゼロに近づけ、売上機会を最大化

スタッフが接客中や施術中で電話に出られない時、あるいは深夜や休日の営業時間外でも、24時間365日、AIが「休まず」電話に一次対応します。深夜・早朝や、接客中で手が離せない時間帯の着信も確実にキャッチし、他店への客流出を防ぐことで、店舗の売上を最大限に引き出します。

スタッフを電話対応から解放し、接客に集中できる環境へ

「電話が鳴るたびに作業を中断する」という現場の負担を大幅に減らします。道案内や営業時間の確認といった定型的なやり取りをAIに任せることで、スタッフは目の前のお客様への接客や、専門的な業務に専念できるようになります。

電話の内容を「文字」で即座に通知・共有

AIが聞き取った用件は、すぐに文字に書き起こされ、メールやチャットツール（Slackなど）へ通知されます。わざわざ録音を聞き直さなくても、手元のスマホでパッと内容を確認できるため、スタッフ間での情報共有がスムーズになり、折り返し連絡のミスも防げます。

「集客」から「予約」までをスムーズな一本道に

Googleマップなどで店舗を見つけたお客様が、そのまま迷わず予約ができる環境を整えます。ロカオプの集客支援と組み合わせることで、「Webで店舗を知る」「電話をかける」「AIが予約を受け付ける」という一連の流れが一つにつながり、集客の成果を確実に「来店」へと結びつけます。

低コストかつ、今ある設備ですぐに導入可能

月額5,000円（税別）からという低価格で、24時間対応の受付窓口を持つことができます。専用の電話機や複雑な工事は必要なく、現在お使いの電話番号はそのままで導入できるため、コストや手間を抑えてすぐに運用を開始できます。

期間限定：初期費用無料「リリース記念キャンペーン」を実施

サービス開始を記念し、より多くの店舗様にAI電話受付の効果を体感いただくため、以下の通りキャンペーンを実施いたします。

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内容：初期設定費用 30,000円（税別）→ 無料

期間：2026年3月17日（火）～ 2026年4月30日（木）受付分まで

対象：期間中に『ロカオプデスク』を新規でお申し込みいただいた店舗様

こんな方におすすめ

●営業時間外や忙しい時間帯に電話に出られず、予約を取りこぼしている店舗オーナー様

「夜間や早朝に予約の電話が多い」「接客中で電話に出るのが難しい」といった理由で、機会損失を感じている飲食店や美容室、治療院などの強い味方となります。

●少人数で運営しており、電話対応に人手を割けない店舗様

スタッフが施術や接客に集中しなければならない環境で、電話が鳴るたびに作業を中断せざるを得ないクリニックや個人経営の店舗様に最適です。

●電話の内容を正確に記録・共有できず、伝達ミスに悩んでいる事業者様

「誰が、いつ、どんな用件で電話をくれたか」が不透明で、スタッフ間での共有や折り返し連絡に課題を感じている場合に大きな効果を発揮します。

●複数店舗を展開しており、拠点ごとの対応状況を一元管理したい企業様

各店舗の着信数や対応内容を本部でリアルタイムに把握したい、あるいは全店の対応品質を一定に保ちたいと考える経営者様にふさわしい仕組みです。

●塾やスクールなど、授業中で電話対応ができない時間帯がある方

授業中だけAIに一次受付を任せ、後からまとめて内容を確認・対応したいという運用スタイルにも柔軟に対応可能です。

料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40797/table/115_2_d9d897d2e6d48ddb1e33d52919ecf23a.jpg?v=202603181151 ]

導入プロセス

- ヒアリング - 業種や電話対応状況、FAQを詳細に聞き取り- AI応答設計 - ヒアリング内容を基にAI会話シナリオを設計- デモ提供 - 実際の050番号で動作を確認- 本番導入 - 専用番号の発行やSlack連携を設定し運用開始- 運用サポート - 通話データを分析し、AI応答の改善を定期的に提案

【セキュリティと信頼性】

ロカオプデスクは電気通信事業者として総務省に届出済みです。データは国内AWSサーバーで厳重に管理・暗号化され、通話録音や個人情報の取り扱いは弁護士監修のもと法的要件を満たしています。

今後の展望

店舗とお客様がより深くつながる未来を目指して

『ロカオプデスク』は、店舗運営をよりスマートにするための「進化し続けるサービス」です。現在、予約システムとの高度な自動連携や、多言語対応（英語・中国語・韓国語）の拡充について鋭意開発を進めており、対応時期は未定ですが、準備が整い次第、順次提供を開始してまいります。

株式会社ロカオプは、これからも技術と知見を駆使し、店舗運営を次の時代へと進化させることで、地域経済の持続的な発展に貢献してまいります。

サービス概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40797/table/115_3_2b94c474648f7cd8ad7397f42adec1ee.jpg?v=202603181151 ]ロカオプデスクについて詳しくはこちら :https://locaop.jp/desk/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260318_desk2026年4月末まで初期費用無料「リリース記念キャンペーン」実施中！

会社概要

会社名：株式会社ロカオプ

所在地：東京都新宿区新宿六丁目28番8号 ラ・ベルティ新宿5階

代表者：代表取締役 縣 将貴

URL：https://locaop.co.jp/

資本金：90,000,000円

- 事業内容：自社プロダクトのSaaS『ロカオプ』展開（ローカルマーケティングDXプラットフォーム）- ウェブマーケティング全般（ローカルエリアマーケティング事業、リスティング広告、SNS広告を中心としたウェブ広告、売上UPにつながるサイト制作、SEO対策支援、MEO対策支援）- 店舗向けマーケティングツールの開発・販売・サポート- 伴走型コンサルティング（コンサル伴走型内製化支援事業）