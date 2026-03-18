対話データAIプラットフォーム「ailead」、ソフトバンクのグループ企業である SB C&S株式会社と資本業務提携を締結

株式会社ailead

対話データAIプラットフォーム「ailead（エーアイリード）」を開発・提供する株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山大幹、以下「当社」）は、ソフトバンクのグループ企業でITディストリビューターであるSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川和哉、以下「SB C&S」）と資本業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携を通じて、SB C&Sの全国約1万5,000社の販売ネットワークとaileadの対話データAI技術を掛け合わせ、企業の生産性向上と意思決定の高度化を支える基盤の普及を加速してまいります。

■本提携の背景

生成AIの急速な進化により、企業におけるAI活用は業務の自律的な自動化へと移行しつつあります。

商談、1on1、採用面接などの対話は、企業の成果や組織成長を左右する重要な情報資産です。しかし、これらの対話データは十分に構造化・活用されておらず、CRMやATSへの手入力に依存し、情報の欠落や属人化が課題となっています。

aileadは2022年の正式リリース以降、400社を超える企業に導入いただき、営業領域を中心に対話データを自動で構造化し、AIエージェントが業務を動かす基盤を提供してきました。2025年からはHR領域への展開も本格化し、営業×人事を横断する対話データAIプラットフォームとして進化を続けています。

一方、SB C&Sは全国に広がる販売ネットワークとDX支援の実績を有し、企業のIT基盤構築を幅広く支援しています。

両社の強みを掛け合わせることで、対話データの活用を全国規模で推進し、企業の生産性向上と意思決定の高度化を実現できると判断し、本提携に至りました。

■本提携の内容

1. 販売チャネルの拡張

SB C&Sの全国販売ネットワークを通じて、aileadの販売体制を強化し、対話データ活用の市場浸透を推進します。

2.導入支援の強化

SB C&Sが運営するSaaS製品の販売支援チーム「Cloud Service Concierge（クラウドサービスコンシェルジュ）」の豊富な知見と提案力を活かし、企業へのailead導入を支援します。

3. AI活用の推進

SB C&SのAI活用の知見とaileadの対話データ構造化・自動化技術を活かし、企業におけるAI活用を推進します。

■各社コメント

株式会社ailead 代表取締役 杉山大幹

「企業の意思決定は、会議室やオンラインの対話で生まれます。aileadはその対話データを安全に構造化し、AIエージェントが業務を自動で動かすプラットフォームとして、400社を超えるエンタープライズ企業にご利用いただいてきました。SB C&S様の全国に広がる販売力とDX支援のノウハウを得て、この基盤をより多くの企業にお届けできることを大変嬉しく思います。対話データの活用が日本企業の当たり前になる未来を、一緒に実現していきます。」

SB C&S株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 草川和哉

株式会社aileadとの資本業務提携を締結できることを大変嬉しく思います。aileadは、すでに400社を超える導入実績を持ち、営業領域に加えてHR領域へと展開を広げている点に大きな可能性を感じています。SB C&Sの全国に広がる販売ネットワークおよびDX支援の知見と、aileadの技術を掛け合わせ、対話データ活用の普及を加速し、企業の生産性向上に貢献してまいります。

■今後の展開

本提携を通じて、両社は対話データAIプラットフォームaileadの全国展開を加速するとともに、AIエージェントによる業務自動化の社会実装を推進してまいります。aileadはSB C&Sとの連携により、2026年中に新規100社への導入拡大を目指します。

■SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

会社名：SB C&S株式会社

所在地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 草川 和哉

設立：2014年3月

資本金：5億円

コーポレートサイト：https://cas.softbank.jp/

■株式会社aileadについて

aileadは、“世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける”というミッションのもと、AI（人工知能）及びML（機械学習）を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。

会社名：株式会社ailead

所在地：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル5階

代表取締役社長：杉山大幹

企業情報：https://www.ailead.app/company

■対話データAIプラットフォーム ailead（エーアイリード）について

aileadは、対話データを安全に統合・構造化し、AIエージェントが業務を自動で動かすエンタープライズ基盤です。商談・会議・面接のすべての対話を自動で録画・分析し、Salesforce・各種ATSとシームレスに連携。AIが対話から重要情報を自動抽出・構造化し、CRM/ATSへの自動反映、フィードバック生成、ネクストアクション提案までをワンストップで実現します。また、ISO/IEC 27001:2022認証を取得しており、エンタープライズ企業でも安心して利用できるセキュリティ体制を備えています。

400社を超えるエンタープライズ企業に導入され、特に営業領域で顧客満足度No.1（ITreviewカテゴリーレポート「セールスイネーブルメント」「SFAツール（営業支援システム）」2026 Winter）を獲得しています。

サービスサイト： https://www.ailead.app/