「ネット小説大賞」を運営するクラウドゲートが共創コミュニティをOSIROで開始。作家の見つけてもらえないと編集者の見つからないを解消へ

オシロ株式会社

コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」を提供するオシロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉山博一）は、クラウドゲート株式会社（所在地：東京都台東区、代表取締役：友田貢司）に対し、「OSIRO」の提供を開始しました。

今回リリースする『Story Scramble -ストスク-』は、日本最大級の小説コンテストを運営する「ネット小説大賞」運営チームがプロデュースする、作家向けのオンラインコミュニティです。複数の出版社が参加し、「出版社のニーズ」と「作家の育成」を直結させる新たなビジネスモデルによって、作品創作の場を創出します。



第1期は「大正ロマン（和風ファンタジー）の恋愛作品」をテーマに、3月18日（水）午前10時～3月23日（月）午前10時にかけて追加メンバーを募集します。

『StoryScramble -ストスク-』入会申込URLはこちら：

https://www.cg-con.com/novel/publication/12_community/(https://www.cg-con.com/novel/publication/12_community/)

◼︎作家、編集者双方の課題を解決。商業化を目指す作家と編集者の共創コミュニティ。

クラウドゲート株式会社はこれまで、日本最大級の小説コンテスト「ネット小説大賞」を主催。今年で14回目の開催となります。

応募総数が2万5千件を超える（※2025年開催『第13回ネット小説大賞』実績）ネット小説大賞では、流行しているジャンル以外のニッチな作品は質が高くても埋もれてしまいやすく、読者や編集者の目に留まりにくくなるなど、出版社が求めるジャンルや作品像とのマッチングに課題感を感じていました。

このような課題を解決するためのプラットフォームとして、オシロ社が提供する「OSIRO」を導入いただき、『Story Scramble（ストーリースクランブル） -ストスク-』をスタート。

出版社がニーズを発信し、そのニーズに応える形で作家が執筆を始めていくため「見つけられない」「見つけてもらえない」という両者の悩みを解決します。

◼︎オンラインコミュニティ『Story Scramble -ストスク-』とは

『Story Scramble -ストスク-』は、作家と編集者を企画段階からマッチングして商業化作品を輩出することと作家のスキルアップを目的とした＜出版社参加型の作家向けオンラインコミュニティ＞です。

これまで300タイトル以上の商業化を実現し、複数の出版社と作家を繋いできた実績がある日本最大級の小説コンテスト「ネット小説大賞」運営チームが、オシロ社のコミュニティプラットフォーム「OSIRO」を導入してリリースする新サービスとなります。

物語の企画段階から作家と編集者をマッチングすることで、編集者には市場に求められる作品との出会いを、作家にはスキルアップと商業化のチャンスを提供します。

具体的には、編集者が特定のテーマのもと、読者が求めるものや商業化検討のポイントを発信します。作家は発信されたノウハウをもとに執筆し、学びながら効率的に商業化を目指せる仕組みとなっています。

また、「OSIRO」でコミュニティとしてご提供することで、一人作業の多い執筆活動に、同じテーマ・同じ締切に向かう仲間をつくり、高いモチベーションを提供します。

月額会費：

１.スタンダードコース 3,300円/月額（税込）

２.プロフェッショナル認定コース 2,200円/月額（税込）

※プロフェッショナル認定コース適用条件：ネット小説大賞の歴代受賞者,メディアミックス (アニメ化・ドラマ化) 実績がある方,直近2年以内に商業出版 (紙・電子問わず) として刊行された作品が2タイトル以上ある方

追加募集期間：3月18日（水）午前10時～3月23日（月）午前10時

『StoryScramble -ストスク-』入会申込はこちら：

https://www.cg-con.com/novel/publication/12_community/

※希望者が多い場合には審査・抽選があります

『StoryScramble』概要紹介ページ及び会員向けページ

なお、第1期の作品募集概要は以下の通りです。



テーマ：大正ロマン（恋愛）、和風ファンタジー（恋愛）

いま勢いのある「大正ロマン」や「和風」の世界観を舞台に、主人公がヒーローとの出会いを通じて幸せになっていく恋愛作品を募集します。

◼︎レクチャー内容（予定）

コミカライズ原作に求められる展開や、作品の個性を出すためのポイント、押さえておきたい要素を中心にお伝えします。

・最新の市場ニーズと求められる作品像

・コミック原作特有の構成（ネームへの落とし込み等）のポイント

・望ましい要素、および避けるべき要素の整理

・運営作成の提出サンプルと、それに対する編集者からのリアルなフィードバック

◼︎商業化の媒体

公式スポンサー企業の指定：コミック原作（商業化検討）

※サポート企業より「小説での書籍化」としてご相談を差し上げる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

◼︎提出方法

「PDF」「Word」「Googleドキュメント」のいずれかの形式で、指定のGoogleフォームより申請してください。

詳細はこちら(https://www.community.cg-con.com/contents/6a7d66c864db)

◼︎OSIROの導入理由

・書籍関連のコミュニティ事例が多く、作家や出版社に寄り添ったコミュニティ設計が期待できると感じました。

・ユーザーがカスタマイズできる本棚機能など、OSIROならではの本好きなユーザーにとって嬉しい機能があり、『Story Scramble -ストスク-』の方向性と親和性が高さが魅力でした。

◼︎『Story Scramble -ストスク-』主宰 クラウドゲート株式会社のコメント

「ネット小説大賞」の運営を通じて、多くの出版社様と作家様の想いを繋いでまいりました。そのなかで作家の皆様からは「新しいジャンルに挑戦したいが、どんな作品にニーズがあるのか分からない」という声や、出版社様からは「市場ニーズのあるジャンルがあっても、作品（原作）が見つけられない」という課題をいただくことが多くあります。

『Story Scramble -ストスク-』は、この課題解決を目指してリリースされました。作家と編集者が企画段階から共創し、市場ニーズのあるジャンルの作品を積極的に創出することで、出版社は新たな挑戦を支え、作家も活躍の場を拡大していく。そして読者の皆様は幅広い作品に触れることができるようになり、業界全体の発展に貢献していきたいです。

「新しいジャンルに挑戦したい」「スキルアップを図りたい」「編集者のニーズを理解したうえで効率的に商業化を目指したい」。そんな皆様のエントリーを心よりお待ちしています。





◼︎主宰者 クラウドゲート株式会社について

クラウドゲートには、“「創る」を支援する”という経営理念があります。新しいものをつくる人たちが、未来をつくります。そのような創造力がある人々の夢と希望を支え、応援していくことが私たちの使命と考えています。この使命のもと、多くの作家と企業を繋げるため『Story Scramble -ストスク-』の運営を始めます。

https://www.crowdgate.co.jp

◼︎オシロ株式会社について

オシロ株式会社は「日本を芸術文化大国にする」というミッションを掲げ、クリエイターやアーティスト、企業・団体を含む表現者とファンをつなげるコミュニティプラットフォーム「OSIRO（オシロ）」を開発・提供しています。

単なる情報発信やコンテンツ消費ではなく、感情の共有や人と人とのつながりを重視しています。

双方向のコミュニケーションや温かなやりとりを通じて、活動の「共感者」を増やし、長期的な関係性を築くことを得意としています。





▼本件のお問い合わせ先

オシロ株式会社 広報担当：藤島

電話：050-3555-1146

メールアドレス：pr@osiro.it

メディアキットはこちら(https://osiro.it/osiro_mediakit.pdf) からご覧いただけます。

