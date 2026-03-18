HACARUS、ものづくりワールド名古屋でポカヨケ検査仕様の「HACARUS Check」を初披露

株式会社HACARUS

株式会社HACARUS（本社：京都市中京区、代表取締役CEO：染田貴志）は、2026年4月8日（水）から10日（金）までの3日間、ポートメッセなごやで開催される「ものづくりワールド名古屋」に出展します。

本展示では、AI外観検査ソリューション「HACARUS Check」と、現場支援AIソリューション「HACARUS Field Vision」を紹介します。

また、AIを活用したポカヨケ検査装置を新たに開発し、本展示会にてポカヨケ検査仕様の「HACARUS Check」のデモンストレーションを初公開します。

その他ブースでは、導入事例や具体的な活用イメージを通じて、製造現場や建設現場における品質向上や省人化を実現するAI活用の可能性をご紹介します。

さらに、特別講演として4月9日（木）には、代表取締役CEOの染田が登壇し、AI外観検査の最新動向や導入のポイントについて、実践的な視点から解説します。

■ 展示製品

ポカヨケ検査仕様の「HACARUS Check」

ノートPCで手軽に導入できる、ポカヨケ検査向けAI外観検査モデルです。有無確認、基板のパーツ確認、部品刻印確認、梱包物確認など、さまざまな検査に対応。上位製品と同等の高精度AIを搭載し、高難度な検査の導入前評価やスモールスタートにも適しています。

【主な特長】

- 有無確認などの検査を補助基板パーツ、部品の刻印、パッケージの梱包物など、多様な検査対象に対応します。- 上位製品同等の高精度AIを搭載AI外観検査システム「HACARUS Check ZERO」に搭載されているデュアルチューニング機能などを活用します。- AI外観検査のエントリーモデル取得した画像をAIが解析し、部品の取り付け状態などを自動判定。作業者の目視確認に依存しない検査を実現します。

AI外観検査の導入を検討している企業に向けて、高難度な検査システム導入前のトライアルとしても導入しやすい価格帯で提供しています。

ぜひ展示会場にて、実機デモをご覧ください。

■ 出展概要

名称：第11回 ものづくりワールド名古屋

主催：RX Japan株式会社

会期：4月8日（水）～10日（金）

会場：ポートメッセなごや

小間番号：19-11

来場登録URL：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1618471759746450-O3X

公式HP：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html#/

■ 特別講演 概要

日時：2026年4月9日（木） 13:30 ～14:15

会場：ポートメッセなごや

登壇者：代表取締役CEO 染田 貴志

テーマ：AI外観検査の最前線 導入のキーポイントと今後の展望

参加費：無料（※事前申込み制）

セミナー申込URL：https://biz.q-pass.jp/f/12082/mw_nagoya_seminar/seminar_register?co-web=

株式会社HACARUSについて

『未来を造る人に 次世代の「はかる」を』というミッションを掲げ、少ないデータで、抜本的な問題解決につなげる「AIソリューション」を提供しています。2014年の設立から数多くの企業の問題解決に貢献してきた経験と独自の技術力で、人の知見を資産化し、オペレーションの効率化・省人化を成功させます。データの取得から既存システムとの連携までを一貫して支援し、人間とAIが共存する未来の実現に取り組んでいます。

本社：京都府京都市中京区高宮町206 御池ビル8階

設立：2014年1月

代表取締役CEO：染田 貴志

URL：https://hacarus.com/ja/

取材・お問い合わせ：pr@hacarus.com（広報担当）



