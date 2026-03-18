京王電鉄 仮眠室約1,000床にエアウィーヴ採用

株式会社エアウィーヴ

株式会社エアウィーヴ（東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：高岡本州、以下「エアウィーヴ」）が製造・販売するマットレストッパーが、京王電鉄株式会社の駅係員や乗務員、技術員が使用する仮眠室に採用されました。

エアウィーヴは、これまでも健康経営を推進する鉄道会社や陸運、バス会社などに寝具を導入してきました。これからも、睡眠を通して社会のインフラを支える人々の健康を支えてまいります。

採用の背景

近年、健康意識の高まりや生産性向上への関心から「睡眠の質」が注目されています。特に鉄道現場においては交代制勤務により会社施設に宿泊することも多く、仮眠時間に良質な睡眠をとれる環境の整備が求められています。

京王電鉄では、社員の働きやすい職場づくりやエンゲージメント強化を目的に、様々な取り組みを実施しています。今回、睡眠の質向上を図るため、鉄道の最前線で働く社員が利用するすべての仮眠室に、エアウィーヴのマットレストッパー約1,000枚が導入されました。

質の高い睡眠は、起床時の眠気の軽減やスムーズな入眠、深い睡眠量の増加、疲労回復の促進などの効果が期待できます。京王電鉄は、こうした睡眠の質の向上が、仕事のパフォーマンス向上や、更なる安全性の向上につながると考えています。

当社が行った研究では、エアウィーヴで睡眠をとると深い睡眠量が増加するという結果がでています。質の良い睡眠を提供することで、社員の健康増進にも貢献いたします。

導入商品「エアウィーヴ スマート 01」

今お使いの寝具の上に一枚重ねるだけで理想的な寝姿勢を保つことができるマットレストッパー。優れた復元性と体圧分散で肩や腰の負担を軽減し、楽に寝返りができるので熟睡を促します。

また、中材のエアファイバー(R)は９０％以上が空気で出来ているため、通気性抜群。夏は蒸れにくく、冬は空気の層で暖かさを保ち、年中快適な睡眠環境を実現します。

お手入れの際にはカバーだけでなく中材も水洗いできるので、寝具をいつでも清潔に保てます。