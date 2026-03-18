ひろしま地球環境フォーラム主催「SDGsシンポジウム2026」に弊社 白木が登壇

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）の白木 宏昌が、2026年3月2日に開催された、ひろしま地球環境フォーラム主催「SDGsシンポジウム2026」の基調講演に登壇しました。最新のGX動向から、企業の競争力を左右する「GX人材」の育成について、具体的な実践手法を交えて講演いたしました。

背景

ひろしま地球環境フォーラムは、「GX・脱炭素化の実現に向けた事業者の人材育成」をテーマに「SDGsシンポジウム2026」を開催しました。

基調講演では、スキルアップNeXtの白木が「2026年、GXは『義務』から『生存戦略』へ リスクを機会に変えるGXリテラシーと実装の4ステップ」と題し、ビジネス環境の激変期における企業の指針を提示しました。また、後半のパネルディスカッション「取組事例から学ぶ人材育成の進め方について」ではファシリテーターを務め、先進的な事例を深掘りしました。

講演の概要

気候変動の最新動向や2026年のビジネス環境の変化を読み解くとともに、自社を変革へと導く「GX人材」に求められる具体的なスキルと企業の育成事例を紹介しました。



【講演内容】

‐なぜ「GX」は止まらないのか？

‐ゲームのルールが変わった歴史と背景

‐2026年、環境価値に「値札」がついた

‐脱炭素経営の正体：実務の 4 ステップ

‐求められる「GXインプレメンター（実装者）」

‐変革の先駆者たち：先進企業の事例

【参加者の声】

・GXに関する枠組みを丁寧に説明いただき、企業が生き残る為に、どのような人材が必要なのかがわかった。

・GXリテラシーの全体像がわかりやすかった。

・グローバルでの潮流が大変良くわかった。

登壇者プロフィール

株式会社スキルアップNeXt GX/SX講座開発責任者・講師 白木 宏昌

横浜国立大学卒業後、情報コミュニケーション事業会社等を経て現職。820社以上の脱炭素経営を支援するスキルアップNeXtにて、講座開発の中核を担う。

経済産業省主導「GXリーグ」で同社が策定をリードした「GXスキル標準」の知見を基に、企業のカスタマイズ講座やSX基礎講座など、企業の持続可能性を推進する主要な研修プログラムの開発を統括。

講演等に関するお問い合わせについて

経済産業省や各地方経済産業局、各地の経済団体とも連携し、地域企業の脱炭素化支援に関する講演・研修を多数実施しております。「地域の脱炭素を具体的にどう進めればよいか」 「地元事業者のGXをどう支援すべきか」 「GX人材育成の重要性を、地域の事業者にどう伝えればよいか」といった課題をお持ちの自治体・協議会のご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら(https://green-transformation.jp/corporate_contact/)

スキルアップNeXtの登壇実績（一部抜粋）

2026年1月 福岡市主催「脱炭素経営セミナー」

今、事業者に求められるGX・脱炭素化

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000187.000035215.html)



2025年11月 レゾナック主催「ラーニングフェス」

美しい地球を次世代に手渡すために、ビジネスパーソンとして持つべき2つの視点

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000177.000035215.html)



2025年10月 北九州GXエグゼクティブビジネススクール

脱炭素社会を実現するには、技術ではなく人

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000122215.html)



2025年10月 香川県地域脱炭素推進協議会 幹事会

地方自治体・事業者に求められる企業の脱炭素経営加速に向けたGX人材の育成

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000081.000122215.html)



2025年9月 福岡アジア都市研究所主催「都市セミナー」

中堅‧中小企業に必要なGX人材育成

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000122215.html)

スキルアップNeXtについて

スキルアップNeXtは、「スキルアップGreen」でGXを体系的に学べる講座や、GX推進に必要な知識やスキルを測る「GX検定」で企業のGX推進をワンストップでサポートしています。

経産省主導のGXリーグにおいて、2024年度よりGX人材市場創造WGを立ち上げ、リーダー企業として、GX人材の役割や必要なスキルを定義した「GXスキル標準」を策定しました。

https://green-transformation.jp/