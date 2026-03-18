AI inside、貿易帳票処理ソリューションを提供開始― 帳票のデータ化から貿易管理システムへの登録までの自動化を実現

AI inside 株式会社

AIプラットフォームを提供するAI inside 株式会社（代表取締役社長CEO：渡久地 択、本社：東京都港区、以下「AI inside」）は、物流業界における貿易帳票処理を高精度にデータ化し、貿易管理システムへの登録までを自動化するソリューション（以下「本サービス」）を提供開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、独自開発LLM「PolySphere-4」により、従来は読み取りが困難だった複雑な貿易帳票を高精度にデータ化します。さらにAIエージェントが読取結果を後続の貿易管理システムへ自動連携することで、貿易業務における帳票処理からシステム登録までの一連の業務を自動化します。

サービスサイト：https://go.inside.ai/logistics(https://go.inside.ai/l/1057543/2026-03-15/3f1vty?utm_source=web&utm_medium=pr&utm_campaign=ps4lp_5)

提供開始の背景

貿易業務では、インボイス・パッキングリスト・B/L（船荷証券）などの貿易書類をもとに、必要項目を貿易管理システムへ入力する作業が日常的に発生しています。

しかし、貿易帳票は発行者や国・地域ごとにフォーマットが異なり、複数表や可変長明細、英語表記などを含む複雑な構造となるケースも多く、従来のAI-OCRでは安定した読み取りが難しいという課題がありました。また、貿易管理システムへの登録工程でも複数画面でのデータ入力が必要となり、業務負荷や入力ミスの要因となっていました。

本サービスでは、独自開発LLM「PolySphere-4」により、帳票の形式に左右されることなく文書全体の構造や文脈を理解したうえで必要な情報を読み取ります。実データの検証において平均99.6％という高い読取精度を実現しており、さらにAIエージェントが抽出したデータを貿易管理システムへAPI経由で自動連携することで、帳票の読み取りからシステム登録までの一連の業務を担い、貿易帳票処理の自動化を実現します。

ユースケース

インボイス処理業務の省力化

インボイス処理では、確認と転記作業に1日6～8時間を要し、繁忙期には通関関連の確認業務が集中し、処理遅延の要因となることもあります。本サービスでは、インボイスから必要項目を自動抽出・データ化し、貿易管理システムへの登録処理までAIエージェントが実行します。これにより作業時間を1日1～2時間程度まで圧縮でき、月間約100時間の工数削減が可能です。

その結果、担当者は通関確認や例外案件対応など、より専門性の高い業務に集中できる体制を構築することができます。

複数表・可変長明細・英語表記などを含むインボイス

その他にも、パッキングリストやB/L（船荷証券）などの貿易帳票にも対応しており、これらの書類を高精度に読み取りデータ化することで、貿易業務全体の効率化と標準化を支援します。

AI inside 株式会社について

AI inside 株式会社は、生成AI・大規模言語モデル（LLM）や自律型AIの研究開発と社会実装を推進するテックカンパニーです。日本語のドキュメント処理に特化したLLM「PolySphere」の開発をはじめ、政府機関・地方公共団体・民間企業など6万ユーザ超への導入実績を持ち、独自のAI基盤の構築と普及を進めています。主力プロダクトである「DX Suite」は、データ入力業務に特化したAIエージェントとして、前後工程全体の自動化を実現しています。これらの取り組みを通じて、人とAIの協働を推進し、生産性向上と業務効率化によって創出された時間を、より付加価値の高い業務へ移行する「VALUE SHIFT」を実現します。

コーポレートサイト：https://inside.ai

「DX Suite 」製品サイト： https://inside.ai/dx-suite (https://inside.ai/dx-suite)