マウザー、技術革新を促す世界規模のコンテスト 「Create the Future Design Contest」を今年も支援

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、「Create the Future Design Contest(https://www.mouser.jp/createthefuture/)」を今年もプラチナスポンサーとして支援します。本コンテストは、エンジニアやイノベーターが次世代の革新的な製品デザインを提案する、世界規模のコンテストです。マウザーは10年以上にわたり支援を続けており、今年も大手半導体メーカーIntel(https://www.mouser.jp/manufacturer/intel/)(R)およびAnalog Devices(https://www.mouser.jp/manufacturer/analog-devices/) (ADI)が共同スポンサーとして名を連ねています。本コンテストは、SAE International傘下のSAE Media GroupとTech Briefs誌が主催しており、さらに工学・物理シミュレーションソフトを開発するCOMSOLも主要スポンサーとして参加しています。

「Create the Future Design Contest」は2026年3月2日にエントリー受付を開始し、2026年7月1日に締め切られます。社会と経済に貢献する革新的な製品デザインには、大賞として世界的な認知とともに、賞金2万5,000ドルが贈られます。過去のコンテストでは、100カ国以上のエンジニア、起業家、および学生から16,000件を超える応募がありました。



■ マウザー マーケティング担当シニアバイスプレジデント Kevin Hessコメント

「マウザーは創業以来、イノベーションの促進に力を注いできました。エンジニアやイノベーター、学生たちの創造性を最大限に引き出す『Create the Future Design Contest』のようなプログラムを、私たちは誇りを持って支援しています」

■ SAE Media Group代表 Joe Pramberger氏コメント

「マウザーはお客様への最高水準のサービスと製品の提供で知られるとともに、デザインとイノベーションの促進にも積極的に取り組んでいます。13年連続でマウザーにパートナーとして参加いただけることを、大変うれしく思います」

「Create the Future Design Contest」は、人類の発展に貢献し、医療の質の向上や持続可能なソリューションの実現に寄与する製品デザインを表彰します。過去の大賞受賞作品には、自己分解性プラスチック、自己完結型の臓器・四肢輸送装置、食中毒を防ぐための経済的かつ迅速なスクリーニング装置などがあります。

本コンテストは、エンジニアリング分野のイノベーションを促進し、その成果を表彰することを目的として、2002年にTech Briefs magazineの発行元によって創設されました。大賞は、宇宙工学・防衛、自動車・輸送、電子機器、エネルギー・電力・推進分野、製造・材料、医療、自動化・ロボット工学の7つのエントリー部門から選ばれます。

「Create the Future Design Contest」の詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/createthefuture/

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

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マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

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