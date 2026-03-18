天日干し級の爽やかさが2日間ずーーーっと続く*¹！「ボールド ジェルボール4D」がリニューアル！2026年4月上旬より発売開始
Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社：神戸市）は、より楽しい、よりラクなお洗濯を提案する衣料用洗剤ブランド『ボールド』をリニューアル。新しくなった「ボールド ジェルボール4D」は、洗い上がりから天日干し級の爽やかさが2日間続きます*¹。さらに、パッケージもより開け閉めがしやすい仕様にアップデートしました。新「ボールド ジェルボール4D」は4月上旬より全国で発売いたします。
「ボールド ジェルボール4D」がリニューアル！天日干し級の爽やかさが2日間ずーーーっと続く*¹！
節約や節水のためにタオルは同じものを2日間使ったり、一人暮らしで洗濯は3日に1回、といった生活スタイルが広がっている中、「2日目のタオルはニオイが気になる」「天日干し直後は爽やかなのに翌日になると香りが消えてしまう」「洗いかごのニオイが気になる」といった声が多く聞かれます。新しくなった「ボールド ジェルボール4D」は、天日干し級の爽やかさが2日間続いて*¹、日常の中で、より長く心地よさが続く洗濯体験を提案します。
デザインと香りもアップデート！「ホワイトラベンダー＆ジャスミンの香り」と「ホワイトティー＆フローラルの香り」
パッケージデザインや香りなど、洗濯時に感覚的な要素を重視する消費者に向けて、「ホワイトラベンダー＆ジャスミンの香り」と「ホワイトティー＆フローラルの香り」の2製品をアップデート。ホワイトラベンダー＆ジャスミンの香りでは、「夜干しでも天日干し級のさわやかさ２日間ずーーーっと続く*¹」をコンセプトに、夜空を背景にした高級感のあるパッケージを採用しました。また、「ホワイトティー＆フローラルの香り」は、よりエレガントな爽快感ある香りへと仕上げました。パッケージと香りのアップデートで、さらに快適な日々の洗濯時間をご提供します。
パッケージをリニューアル！使いやすくなって日々の洗濯を快適に。
この度のリニューアルでは、「ボールド ジェルボール4D」のパッケージもより使いやすくアップデートいたしました。消費者の使用実態や声をもとに、使いやすさと安全性の両立を目指した新しいパッケージへ改良しました。
パッケージのフタ部分では、従来の3か所のツメによる構造から1か所のロック構造へと変更したほか、ツマミを押し込みながら開ける仕様にすることで、大人にとっては開けやすくしながらも、小さなお子さまには開けにくい安全設計になりました。
『ボールド』製品購入で「洗濯大名」オリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施！
このたび、『ボールド』のリニューアルにあわせて、『ボールド』(「ボールド ジェルボール4D」または「柔軟剤入り液体洗剤 ボールド」)をご購入いただいた方のうち、合計600名様に洗濯大名のオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施します。
【キャンペーン概要】
応募期間：2026年3月30日(月)13:00～2026年6月7日(日)23:59
レシート有効期間：2026年3月30日(月)13:00～2026年5月31日(日)23:59
実施エリア：全国
条件：レシート有効期間中に、対象商品を購入したレシートもしくはECサイトなどで購入した納品書・領収書（以降購入明細）を、応募期間内にキャンペーンサイト上にアップロードすると、抽選で合計600名様に洗濯大名オリジナルグッズが当たります。
対象商品：「ボールド ジェルボール4D」全ての製品または「柔軟剤入り液体洗剤ボールド」本体
＜オリジナルグッズ＞
A賞：対象商品を2,500円(税込)以上購入の方 300名様
B賞：対象商品を1,000円(税込)以上購入の方 300名様
※レシート・購入明細は所定の金額条件を満たす必要がございます。
※詳細・応募方法は各キャンペーンサイトでご確認ください。
応募方法：キャンペーンサイトにて詳細をご確認ください
キャンペーンサイト：https://lsp-campaign.com/pg-boldcp-2603/lp.go?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=couponcp(https://lsp-campaign.com/pg-boldcp-2603/lp.go?utm_source=pr&utm_medium=web&utm_campaign=couponcp)
ボールド ジェルボール4D 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り
ボールド ジェルボール4D 爽やかおひさまとフレッシュサボンの香り
ボールド ジェルボール4D Yoruのホワイトラベンダー＆ジャスミンの香り
ボールド ジェルボール4D ホワイトティー＆フローラルの香り
ボールド 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り
ボールド 爽やかおひさまとフレッシュフラワーサボンの香り
ボールド ホワイトティー＆フローラルの香り
*1 保管状態で
【製品概要】
ボールド ジェルボール
柔軟剤入り液体洗剤 ボールド
＜Ｐ＆Ｇについて＞
Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/)
【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：TEL: 0120-021-321
https://www.myrepi.com/brands/bold/