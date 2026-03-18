SmartHR、福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」導入企業を対象に「SmartHRの自転車ほけん」を提供開始

株式会社SmartHR

クラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」を運営する、株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人、以下「当社」）は、福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」において、「SmartHRの自転車ほけん」の提供を開始しました。本サービスは「働くあなたのマネーポータル」からオンラインで簡単に加入手続きができ、従業員とその家族も補償可能です。

現在、自転車利用者に対して保険加入を義務化する自治体が増えています。2026年4月1日から施行される道路交通法改正により、自転車にも「交通反則通告制度」が適用され、自転車利用の規制が厳格化されるなど、自転車を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。

また、警視庁の調査（※1）によると、令和6年度の自転車による交通事故件数は67,531件で全交通事故の23.2％にあたり、交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車による交通事故件数の比率は増加傾向にあります。自転車は身近な移動手段ですが、万が一事故を起こしてしまった場合には、高額な賠償責任を負うケースも想定されます。

今回新たに提供する「SmartHRの自転車ほけん」は、通勤やプライベートでの自転車利用における事故に対して補償でき、原則労災保険の対象外となる自転車事故での賠償責任にも備えることができます。また、本人だけでなく、家族が自転車を利用した際に起こった事故に対して補償可能なプランもあり、本人と家族の日常をまとめて守ることができる保険です。

「SmartHRの自転車ほけん」は見積もりから加入手続きの完了まで「働くあなたのマネーポータル」上にてオンラインで完結できるため、時間や場所を選ばずに検討・加入手続きを進めることが可能です。

※1：警視庁「自転車交通安全 事故・違反の発生状況」：https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/accident.html#01

■ 保険概要※2

- 商品名：「SmartHRの自転車ほけん（団体総合生活保険）」- 申込方法：「働くあなたのマネーポータル」より、24時間いつでもお申込みいただけます。- 保険料：月額 370円～ ※プランにより異なります。- 補償内容：死亡保険金・後遺障害、個人賠償責任保険- 補償対象：本人、配偶者、家族 ※プランにより異なります。- 引き受け保険会社：東京海上日動火災保険株式会社- お問い合わせ先：support-ins@smarthr.co.jp

※2：本ニュースリリースは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店であるSmartHRまでお問い合わせください。

■ 今後の展望について

当社は、SmartHR導入企業向け福利厚生サービス「働くあなたのマネーポータル」において、金融教育、団体保険の提供、資産形成の3つのアプローチを通じて、従業員が共通して持つ経済的不安を軽減し、安心して働ける環境を整えます。

今後も、保険商品や金融コンテンツを追加していくことで、従業員自身の「お金の健康」へのサポートを行うとともに、企業が抱える生産性向上や定着率向上に対する課題の解決を後押ししていきます。

さらに将来的には、「SmartHR」が保有する人事データとの連動をはかりながら、従業員一人ひとりにフィットした保険商品を提案・提供し、より従業員にとって簡易な申込み方法を実現するなどのサービス向上を目指しています。

■ クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※3)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※3：デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込） https://mic-r.co.jp/mr/03350/

■ 会社概要

- 社名：株式会社SmartHR- 代表取締役CEO：芹澤 雅人- 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- 設立：2013年1月23日- 資本金：1億円- 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL： https://smarthr.co.jp/

※募集文書番号：25TC-005871