中小企業・小規模企業、個人事業主向けクラウドサービス『かんたんクラウド会計』『かんたんクラウド給与』、2026年3月よりリニューアル

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、中小企業・小規模企業、個人事業主向けクラウドサービス『かんたんクラウド会計』『かんたんクラウド給与』において、2026年3月20日よりデザイン・レイアウトの刷新や新機能の追加など、リニューアルを実施することをお知らせします。

『かんたんクラウド』シリーズは、「誰でも簡単に使える」をコンセプトとした、スタートアップをはじめとする中小企業・小規模企業および小規模事業者向けのSaaS型クラウドサービスです。シリーズには、会計システム『かんたんクラウド会計』、給与システム『かんたんクラウド給与』、ストレージサービス『かんたんクラウドファイルBOX』、販売・仕入・在庫管理システム『かんたんクラウド販売』があり、いずれもパソコンにアプリケーションをインストールすることなく、インターネット環境があればブラウザ上ですぐに利用することができます。また、月額利用料のみで常に最新の法令に対応したシステムを提供し、お客さまは制度改正などによるシステムの更新を意識することなく安心して利用いただけます。

今回の『かんたんクラウド会計』『かんたんクラウド給与』のリニューアルでは、経理人材不足等を背景に、会計・給与ソフト初心者でも次に何をすればよいか迷わずスムーズに使用できるよう、トップ画面およびサイドメニューのデザイン・レイアウトの刷新および新機能を追加しました。シンプルな機能配置と直感的に分かりやすい動線により、誰でも簡単に使用できる操作性を実現し、業務効率の向上を図ります。

また、『かんたんクラウド』シリーズを顧問先事業者に提供していただいている会計事務所向けには、『かんたんクラウド 会計事務所管理サイト』契約管理画面のリニューアルも実施しました。

今後、『かんたんクラウドファイルBOX』のモバイル対応など、継続的に『かんたんクラウド』シリーズのさらなる機能拡充、改良を予定しており、中小企業・小規模企業および個人事業主の業務効率化と迅速化を支援してまいります。

≪2026年3月リニューアルのポイント≫

■ 『かんたんクラウド会計』『かんたんクラウド給与』トップ画面

１.サイドメニューを刷新

より直観的に使っていただけるように、デザインや操作性を刷新しシンプルでわかりやすい直感的な表現と機能配置に変更しました。

２.スタートアップガイドを新設

トップメニュー上部に、スタートアップガイド（初期設定の案内）を新設しました。各項目をクリックすると詳細な手順が表示され、完了したらチェックすることで進捗が一目で把握できます。

３.タスク表示＜新機能＞

システムにアクセスした際に、今ユーザーが行うべき作業を画面上に自動で表示する「タスク」機能を新設しました。会計ソフトや給与ソフトに不慣れな方でも、次に何をすればよいかが直感的に分かる構成としています。

■ 『かんたんクラウド 会計事務所管理サイト』契約管理画面

『かんたんクラウド』シリーズは直販以外に、会計事務所から顧問先事業者への販売も行っています。『かんたんクラウド』シリーズはMJSが開発・販売する会計事務所向けERPシステム『ACELINK NX-Pro（エースリンクエヌエックスプロ）』とシームレスなデータ連携が可能なため、会計事務所と顧問先双方の業務効率化を実現します。

『かんたんクラウド 会計事務所管理サイト』は、会計事務所の担当者が会計事務所や顧問先の『かんたんクラウド』シリーズの契約内容を管理するためのWebサイトです。お申し込み・変更・解約から、各種書類のダウンロードなど、かんたんクラウドに関する処理を『会計事務所管理サイト』で行います。今回のリニューアルにより、「契約管理」を刷新し、トップメニューに顧問先に関する契約機能を集約しました。これにより、現在の契約状況が可視化され、新規申込やオプション追加、プラン変更の操作がよりスムーズに行え、契約に関する管理業務の効率化を実現します。

■ 『かんたんクラウドシリーズ』サービス情報

企業様向けページURL ：https://www.mjs.co.jp/products/kantan-cloud-c/

会計事務所様向けページURL：https://www.mjs.co.jp/products/kantan-cloud-a/

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、中堅・中小企業に対して、財務を中心としたERPシステムおよび各種ソリューションサービスを提供し、企業の経営改革、業務改善を支援しており、現在、約10万社の中堅・中小企業ユーザーを有しています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ミロク情報サービス

社長室 経営企画部 広報・IRグループ 宮城・安藤

Tel：03-5361-6309

Fax：03-5360-3430

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