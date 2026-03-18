小学生女子に大人気の小説家＊あいら＊が描くバンド男子×歌姫の胸キュンストーリー『バンド男子とウタヒメ２.』2026年3月19日（木）発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『バンド男子とウタヒメ２.』（＊あいら＊著、とりうら絵）を2026年3月19日（木）に児童向けのジュニアノベル「はじめノベル」より刊行いたします。

■校内No.１人気の軽音部×元歌姫の胸キュン物語！

累計85万部突破の『総長さま、溺愛中につき。』や累計40万部突破の『ウタイテ！』シリーズ（野いちごジュニア文庫／スターツ出版）で活躍する＊あいら＊氏が描く新シリーズ『バンド男子とウタヒメ』。１.巻が2025年11月に刊行し、待望の２.巻が3月19日に発売。軽音部「lunasoL」のバンド男子たちと、顔出しいっさいなしの正体不明の元歌姫との溺愛×青春物語です。

■２.巻のあらすじ

吹奏楽部との決闘が終わった希音（きの）と軽音部・lunasoL（ルナソル）。メンバーからの熱い思いを受け、lunasoLへの加入を決意する希音が次に立つ舞台は部活祭。部活動同士のバトルが行われ、1～3位を決めるという――。練習に励むメンバーは、希音の演奏や人柄にますます惚れ込みアピールが止まらない！ただ、部活祭が近づくにつれ、トラブルも続出して…!?

■「バンド男子」が『ウタイテ！』4周年をお祝い！

『ウタイテ！』4周年を「バンド男子」がお祝いします。「＊あいら＊新シリーズ「バンド男子」プレゼントキャンペーン★」の情報は下記リンクからご確認ください。

https://www.no-ichigo.jp/article/junior/utaite-completevolume1541

■「はじめノベル」TikTokアカウント始動！

『バンド男子とウタヒメ』のあらすじやキャラクターの魅力がわかる動画を公開中です。

https://www.tiktok.com/@hajime_novel(https://www.tiktok.com/@hajime_novel)

■「はじめノベル」のラインナップ

（左）・『全米（あまた・まい）が泣いた』著：村崎なぎこ

（真ん中）・『謎解きトラベラーズ ソラの事件簿』著：八木圭一

（右）・『謎解き!? チーム副都心１. 新宿に消えた秘宝を探せんのかっ!?』著：イーピャオ

詳細は、るるぶKids記事でも紹介中です▶▶▶https://kids.rurubu.jp/article/216310/(https://kids.rurubu.jp/article/216310/)

＜著者プロフィール＞

＊あいら＊：大阪府生まれ。2010 年『極上(ハート)恋愛主義』が書籍化され、ケータイ小説史上最年少作家としてデビュー。著書に『総長さま、溺愛中につき。』『ウタイテ！』（スターツ出版）や『ケモカフェ！』（ポプラ社）など多数。

＜はじめノベルとは＞

人生という名の旅路を歩みはじめる児童に向けて、はじめの一歩を応援するジュニアノベルのレーベルです。はじめての恋愛、はじめての友情、はじめてのミステリーなど、はじめて触れる本格的な長編小説の豊かな世界が、ときには心のよりどころに、ときには困難に立ち向かう武器になると願って創刊しました。

＜書誌概要＞

【書名】『バンド男子とウタヒメ２.』

【著者】＊あいら＊

【定価】1,320円（10％税込）

【仕様】四六判（縦188×横128）、288ページ

【発売日】2026年3月19日（木）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4533171664

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-607-973b647819c306de100f8167d3684821.pdf