スタートアップ経営層が集う オフライン勉強会「スタートアップM&Aのリアルとハードシングス」開催レポートを公開

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：富田直人）は、スタートアップ経営層に学びの“場”と“ネットワーク”を提供するイベント「第9回 スタートアップ勉強会」の開催レポートを公開いたしました。

本イベントは2026年2月に開催し、ゲストとして株式会社オーリーズ代表取締役グループCEO 鈴木 多聞 氏と、株式会社ウィルオブ・パートナー代表取締役社長 清水 巧 氏を迎えました。「スタートアップM&Aのリアルとハードシングス」と題し、それぞれのM&Aエピソードをお話しいただきました。ぜひご覧ください。

開催レポートはこちら：https://note.com/innovation_corp/n/ncb651b6f8b4c

■ イベント概要：スタートアップ勉強会

上場を目指しているスタートアップ経営層や起業家の皆様に対して、学びの“場”と“ネットワーク” を提供する目的で運営をしています。先輩社長からの講演・パネルディスカッション・参加者同士の交流等を通じて、出資という手段以外でのスタートアップ支援を実施したいと考えています。

今回は第9回目となり、数十名のスタートアップ経営層の皆様に継続的にご参加いただいています。

■ 今回ご登壇いただいたゲストについて

株式会社オーリーズ 代表取締役グループCEO

鈴木 多聞（すずき たもん）氏

経営コンサルティング会社にて、主に情報通信産業と小売（通販）産業にて事業再建、M&Aや資金調達業務に従事した後、2011年に株式会社オーリーズを設立。

2013年より運用型広告を通じて課題を解決する広告代理店として事業を開始。Google広告やMeta広告などの運用型広告の戦略立案、体制構築、運用支援及びそれに付随するマーケティングテクノロジーツールの導入運用支援を実施し、6期GAGR100％を記録するなど、成長企業のマーケティング支援に実績を持つ。

2025年時点ではグループで広告費取扱高約70億、ネット売上15億、正社員数で120名を超えられ、創業以来連続増収と堅調に成長。

株式会社ウィルオブ・パートナー 代表取締役社長

清水 巧 氏

1991年石川県出身。明治大学卒業後、2013年にSansan株式会社入社。カスタマーサクセス部の立ち上げを経験後、2014年に株式会社リフカム（現：株式会社ウィルオブ・パートナー）を設立。

スタートアップ企業の仲間集めサービスで創業されその後ピボットを経て、リファラル採用を活性化するクラウド「Refcome」を立ち上げる。

各企業のリファラル採用をデータ分析し、採用を成功に導く支援をされ続け、2018年にはForbes「アジアを代表する30歳未満の30人」において、唯一のHR領域経営者として選出されました。累計7億円の資金調達を経て、2024年にウィルオブ・ワーク社にグループイン。

■ 当グループのCVCについて

イノベーショングループが運営するCVCファンドは、スタートアップ企業への投資を通じてイノベーションを促進することを目指しています。

- 2022年3月ハヤテインベストメント株式会社と「INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合」を共同設立- 2025年5月イノベーション・エンジン株式会社と「INNOVATION V Capital 投資事業有限責任組合」を共同設立

今回のイベントでは、イノベーション・エンジン株式会社の雨宮様にもモデレーターとしてご参加いただいております。

■ INNOVATION V Capital投資事業有限責任組合について

General Partner ：イノベーション・エンジン株式会社

主なLimited Partner：株式会社イノベーション

組成日 ：2025年５月15日

出資額 ：10億円

運用期間 ：10年（2年の延長あり）

投資対象 ：デジタライゼーションを推進する革新的なソリューションや

サービスを提供するスタートアップ

・テーマ ：#BtoBビジネス

#AI・ソフトウェアを活用した業務の高度化・効率化

#商習慣の変容

・キーワード ：#人材不足 #業務効率化 ＃AI・ソフトウェア活用 ＃DX推進

＃HRテック #SaaS #多様な働き方 #ウェルビーイング

#自動化 #リスキリング #生産性向上

・ステージ ：アーリー～レイターステージを対象とする

※上記投資対象のスタートアップを中心に投資予定ですが、対象外のスタートアップへの投資も検討可能です。

■ 資金調達をご検討中のスタートアップご担当者さまへ

本ファンドからの出資・支援をご希望のスタートアップさまからのお問い合わせを広く募集しております。貴社の足元の成長に寄与するだけではなく、継続的な発展のご支援の可否について真摯に検討いたしますので、お気軽にご連絡下さい。

＜スタートアップさまからのご連絡先＞

・お問い合わせフォーム ：https://forms.gle/wstiXBi5PmdAXXvk6

・お問い合わせメールアドレス ：cvc@innovation.co.jp

・お問い合わせ先 ：株式会社イノベーション

インキュベーションユニット 出資管理グループ

■ 株式会社イノベーション について

株式会社イノベーションは、“「働く」を変える”をミッションとして掲げ、2000年の設立以来、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/