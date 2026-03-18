サイトリニューアル記念！「AmiVoice ISR Studio」トライアル実質無料キャンペーンを開催

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、AIボイスボット（電話自動応対）「AmiVoice ISR Studio（アミボイス アイエスアール スタジオ）」のサイトリニューアルを記念して、実質無料でトライアルいただけるキャンペーンを開催いたします。

お申込みはこちら :https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/isr-studio/

■「AmiVoice ISR Studio」製品サイト

https://www.advanced-media.co.jp/lp/isr-studio/

「AmiVoice ISR Studio」は、国内シェアNo.1（※）の高精度なAI音声認識AmiVoiceと、直感的に操作できるUIで電話応対の自動化を手軽に実現するAIボイスボット（電話自動応対）サービスです。

コンタクトセンター業界における慢性的な人手不足への対応策としてAIボイスボットの活用が注目される中、2023年のリリース以来、金融や製造、インフラ、医療など、幅広い業種のお客様にご導入いただいています。また、2026年3月時点で本番運用後の継続率は100％と、導入企業において確かな効果を発揮しております。

本キャンペーンでは、「AmiVoice ISR Studio」のトライアル利用後、2026年9月30日（水）までに本契約いただくと、トライアル料金分を初期費用からお値引きいたします。電話応対の効率化がどの程度見込めるのか、どのような利用シーンに適しているのかなど、自社における効果を具体的に確認していただける絶好の機会です。

また、今回のサイトリニューアルでは、導入実績・事例を充実させ、電話応対の自動化につながる各機能の紹介について分かりやすく整理し、初めての方でも利用イメージを掴みやすい構成にしました。また、サービスを手軽に試せる体験デモも引き続きご利用いただけます。

「AmiVoice ISR Studio」導入を検討される企業の皆さまに、より気軽にサービスを体験していただける機会となっておりますので、ぜひご活用ください。

キャンペーン内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/737_1_ef96ad7f048c500364926b3c4a7453ea.jpg?v=202603181151 ]

【お申込み方法】

下記フォームよりお申込みください。

お申込みはこちら :https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/isr-studio/

「AmiVoice ISR Studio」について

「AmiVoice ISR Studio」は、国内シェアNo.1（※）の高精度なAI音声認識AmiVoiceと、直感的に操作できるUIで電話応対の自動化を手軽に実現するAIボイスボット（電話自動応対）サービスです。

用途に応じて「お客様番号」や「商品名」などの音声認識エンジンをユーザー自身で柔軟に作成できるほか、「氏名」「住所」などのエンジンも標準で用意されており、高精度な自動応対が可能です。シナリオ構築はノーコードで直感的に操作でき、ガイダンスや分岐、転送なども簡単に設定できます。クラウド型サービスと豊富なサンプルシナリオにより、短期間での導入を実現します。さらに、ヒアリングした内容を生成AIに連携することで、より自然な応対や柔軟なフロー分岐が可能です。

コンタクトセンター業界における慢性的な人手不足への対応策としてボイスボットの活用が注目される中、2023年のリリース以来、金融や製造、インフラ、医療など、幅広い業種のお客様にご導入いただいています。

https://www.advanced-media.co.jp/lp/isr-studio/

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

CTI事業部

https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/isr-studio/