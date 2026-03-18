【家族亭】3/19(木)～家族亭公式Xで「新生活応援Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催！

SRSホールディングス株式会社家族亭公式Xをフォロー＆リポストキャンペーン

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：坪山憲司）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2026年3月19日(木)午後8時～3月31日(火)の期間、家族亭公式Xにて「家族亭デジタル500円引きクーポン」が抽選で100名様に当たる『新生活応援 Xフォロー＆リポストキャンペーン』を開催いたします。

本キャンペーンは、家族亭公式Xアカウントをフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストすることでご参加いただけます。抽選結果はその場ですぐに分かる仕組みとなっており、期間中は毎日ご応募が可能です。

また、抽選に外れた方の中から1,000名様に「そば豆腐無料クーポン」をプレゼントいたします。お得にご利用いただけるチャンスをぜひお見逃しなく、この機会にご参加ください。

春を感じるこの季節は、新生活が始まり何かと忙しくなる時期です。家族亭では、そんな日々の中でも手軽に美味しいお食事をお楽しみいただけるよう、そばや和食メニューを取り揃えております。また、旬の食材を使用した春のおすすめメニューや、ご来店いただいたお客様には、ほっと一息ついていただける「そば湯」をご提供しております。

さらに「家族亭」では、お得な情報配信やクーポン機能を備えた「家族亭公式アプリ」をはじめ、スマートフォンから事前にご注文・決済が可能な「お持ち帰り注文（モバイルオーダー）」、今回のキャンペーンでご利用いただける「デジタルクーポン」など、ブランド体験のデジタル化（DX）を推進しております。今後もデジタル技術を活用し、より便利でお得にご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

◆キャンペーン概要

【期間】

2026年3月19日(木)午後8時～3月31日(火)

【キャンペーン応募方法】

(1)家族亭公式Xをフォロー（@kazokutei_oic）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

・1等：家族亭デジタル500円引きクーポン（100名様）

・2等：そば豆腐無料クーポン（1,000名様）

・3等：参加賞としてミニわらび餅クーポン

※家族亭・花旬庵・うどんの詩・うどんのう・三宝庵・蕎菜・蕎旬・家族庵 Family の各店舗でご利用いただけます。

※一部ご利用いただけない店舗がございます。当選されたクーポンの詳細をご確認ください。

※デジタルクーポンのご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

※クーポン券の利用に関しては、当選されたクーポンの利用詳細をご確認ください。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

■家族亭春のおすすめメニュー

応募規約はこちら :https://cdn.shopify.com/s/files/1/0801/0075/3623/files/20260319kzt_x_oubokiyaku.pdf?v=1773737672応募はこちらから :https://x.com/kazokutei_oic3/19 午後8時より受付開始はまぐりの貝だしそば 1,255円（税込1,380円）

はまぐりをふんだんに使用し、貝の旨みが広がるだしに仕立てました。旨みたっぷりの貝だしがそばと調和し、やさしく上品な味わいをお楽しみいただけます。

はまぐりの貝だしそば駿河湾産 桜海老のころころそば 1,300円（税込1,430円）

駿河湾産の桜海老を使用。香ばしくころころと天ぷらに仕上げた桜海老をたっぷりとのせ、海老の旨みと食感を存分に味わえる一杯です。あっさりとした上品な仕立てで、春らしい華やかな見た目もお楽しみいただけます。

家族亭公式アプリでお得に！

駿河湾産桜海老のころころそば

お得な特典がもりだくださん！

お得１ 今日から使えるダウンロード特典

お得２ 来店ごとに家族亭スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！

お得３ 今日から使えるお得クーポン特典！

お得４ お誕生日特典 お誕生日にお得なクーポンがもらえる！

お得５ 家族亭の最新情報をご確認いただけます。

家族亭ブランドについて

家族亭公式アプリ

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

「家族亭」公式ホームページ https://kazokutei.co.jp/

「家族亭」公式 X（旧Twitter）https://x.com/kazokutei_oic

「家族亭」公式 Instagram https://www.instagram.com/kazokutei_oic/

「家族亭」公式 TikTok https://www.tiktok.com/@kazokutei_oic

SRSグループについて

家族亭 上本町YUFURA店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

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