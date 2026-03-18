「ダブルアンド デイナイト」 から、登降園パパ& ママの通勤リュック「ポッケスアプト ラウンドリュック」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社は、働く女性が１週間を最高に気持ち良く始めるためのお仕事バッグを提案する「W&.Day/Night」（ダブルアンド デイナイト） より、保育園や幼稚園への送迎が快適になる通勤リュック「ポッケスアプト ラウンドリュック」を、公式オンラインストアにて、販売を開始いたしました。

「ポッケス アプト ラウンドリュック」は、登校園パパ&ママに向けて、子供の送迎を伴う通勤を快適にする工夫を詰め込んだ、通勤リュックシリーズです。

子育て中の社員で構成された社内研究会「ace MAMA labo.（エース ママラボ）」に、新たにパパ社員が参加。夫婦で子育てしながら働くミレニアル世代のリアルな声をもとに、企画・開発しました。働くママに人気のリュック「ポッケス」の多彩な機能をベースに、程よくカジュアルで、夫婦でシェアできるユニセックス仕様に仕上げました。ポリ袋を固定し簡易ごみスペースにもなるスナップ付きボトルホルダーなど、子供との外出時に役立つユニークなポケットや、容量が増やせるエキスパンダブル機能、アクセスしやすいPC収納部など、パパ&ママ目線の工夫を随所に取り入れています。付属のポーチは、ポケットティッシュなど、すぐに取り出したい小物収納に便利です。毎日の通勤から休日のおでかけ、出張や旅行まで、幅広いシーンで活躍します。

■機能紹介

送迎を伴う通勤に対応する、ユニークな内装仕様

ちょっとしたごみ等を入れられるお手入れしやすいビニール素材のポケットや、ポリ袋を固定できるスナップ付きボトルホルダー、リュック上部のデッドスペースを活かしたハンモックポケットなど、動線にこだわったポケットを多数配置。

背負ったままアクセスできる、付属ポーチ

送迎時に使うICカードやティッシュなど、頻繁に取り出す小物を収納できるポーチ付き。ショルダーやリュック側面など、使いやすい位置に付け替えられます。

雨の日も安心なPC 収納部

リュック背面に、本体とは別に独立したPC収納部を配置。雨除けフラップ付きで、フラップ内のポケットにUSBメモリやモバイルWi-Fi などを収納可能です。

容量が増やせるエキスパンダブル機能

荷物の量に応じてマチ幅を広げられるエキスパンダブル機能を搭載。保育園グッズや会社帰りの買い物など、急に荷物が増えても安心です。

パパ・ママどちらでも快適なショルダーハーネス

しっかりフィットするクッション入りで、滑り止め付き。子供を抱き上げる時や、リュックを前に持つ時でも、ストレスなく使えます。

■商品詳細

ブランド：W＆.Day/Night（ダブルアンド デイナイト）

シリーズ：ポッケスアプト ラウンドリュック

カラー：ブラック、ブルーグレー

品番 ／ 形状 ／ サイズ（W×H×D） ／ 容量／ 重量 ／ 税込価格

※（） 内はエキスパンダブル拡張時の数値です。

20221 ／ リュック(14.0 インチPC/A4 ファイル対応) ／30×43×14(19)cm ／

22(26)L ／ 910ｇ ／ 24,200 円

20222 ／ リュック(14.0 インチPC/B4 ファイル対応) ／31×47×14(19)cm ／

26(31)L ／ 960ｇ ／ 26,400 円

■ W＆.Day/Night( ダブルアンド デイナイト) とは

「月曜の朝はキライだ。なんて、もう思わない」をキャッチコピーに、働く女性が1週間を最高に気持ちよく始めるためのツールとして、魅力的で使いやすいビジネスバッグや、使いやすくて心が弾む雑貨をお届けします。繊細なこだわりに応えるため、ニュートラルカラーやサイズのバリエーションを豊富に取り揃えました。Instagramや公式オンラインストアでは、働く女性のライフスタイルを豊かにするための情報コンテンツを充実させています。

公式オンラインストア：https://w-and-daynight.com/

Instagram：https://www.instagram.com/w_and_daynight/