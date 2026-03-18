NEC、SnowflakeのAIデータクラウド サービスパートナー「PREMIER」認定を取得

日本電気株式会社

NECは、AIデータクラウドを提供するSnowflake合同会社のSnowflake Partner Network（SPN）において、AIデータクラウド サービスパートナーの「PREMIER」認定を取得しました。

SPNのAIデータクラウド サービスパートナー「PREMIER」は、SnowflakeのAIデータクラウドの可能性を引き出す技術力を備えた専門人材と経験を多数有し、お客様のデータ戦略を成功へ導いてきた実績が評価されたパートナー企業に与えられる上位認定です。

NECは2021年3月、データ活用のフェーズが「蓄積」から「価値創出」へと移行し、迅速な意思決定を支えるクラウドネイティブなデータ基盤が求められ始めた市場環境を受けて、Snowflakeの取り扱いを開始しました。そして、NEC自身をゼロ番目のクライアントとする「クライアントゼロ」の考え方をもとに、自社のデータ利活用基盤にSnowflakeを採用し、実装までの過程で得た「活きた」経験をリファレンスとしてお客様や社会に提供しています。

Snowflake合同会社 執行役員 パートナーアライアンス統括本部長 佐久間 圭様より、以下のエンドースメントを頂戴しています。

NEC様のSnowflake Partner Networkにおける「PREMIER」認定取得を、心よりお祝い申し上げます。NEC様は「クライアントゼロ」として自らSnowflakeを実装し、その実践知を顧客支援に直結させるという独自の強みで、2021年の取り扱い開始以来、確かな信頼と実績を築いてこられました。AIとデータ活用が企業競争力の根幹となる今、今回の認定はお客様の課題を深く理解し、構想から定着まで一気通貫で支援できる総合力の証です。今後も同社とともに、日本企業のAIとデータ活用の可能性をさらに広げてまいります。

NECでは、Snowflakeを活用したビジネスのさらなる拡大を目指すとともに、長年にわたり培ってきたデータ活用支援の知見を最大限に活かし、企業が保有するデータを価値へと変換し、持続的なビジネス成長を実現するための支援を強化していきます。

以上

■関連情報

・NEC Snowflake製品ページ

https://jpn.nec.com/soft/snowflake/index.html

・NEC Snowflake導入事例（クライアントゼロ）

https://jpn.nec.com/soft/snowflake/case/nec.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC データドリブンDX統括部

E-Mail：snowflake-info@ddx.jp.nec.com