“上質な”イメージでデザインされた店舗やよい軒 吉祥寺南町店新規オープン

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年2月末現在国内374店舗展開しております。このたび「やよい軒」では、「吉祥寺南町店」を3月16日(月)10時に新規オープンいたしました。

当店舗は2023年12月に公開しましたロゴ・シンボルマークなど新しいブランドイメージを表現した店舗となっております。ロゴ看板、モダンな“和”をイメージさせる暖簾（のれん）や「やよい軒」の名前のルーツでもある“彌生軒（やよいけん）”の歴史的資料をモチーフとした壁紙など、ブランドステートメントを表現する“上質な”イメージでデザインされた店舗です。もちろん、“ごはん”や“だし”、“漬け物”のおかわり自由が楽しめる『おかわり処』もございます。

■やよい軒 吉祥寺南町店 概要

・住 所：〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町１丁目１-１０ 吉祥寺MAビル B1Ｆ

・営業時間：7：00～23：00

・席 数：48席

「やよい軒 吉祥寺南町店」外観「やよい軒 吉祥寺南町店」内観

■ロゴとシンボルマーク・タグライン＆ステートメント・ロゴとシンボルマーク：

ロゴフォントは、丸みがなくモダンな明朝フォントを使用することで、日本語・アルファベット・シンボルマークとの上質な調和を表現。日本語とアルファベットを組み合わせることで、日本でも海外でも一目で「やよい軒」と認識していただけるようにしました。

シンボルマークの形状は“YAYOI”のY・Y・Iをモチーフに暖簾に仕立て、右下には“やよい”とひらがなで書いた落款（らっかん）をあしらい、より暖簾らしさを表現しました。色は“飛躍を目指す太陽・未来へチャレンジする情熱・あたたかい思いやりのコミュニケーション”を込めた『やよいレッド』と、暖簾がめくれている部分には、彌生の意味にもある“草木が芽吹く”を表現した春先に芽吹く『やよい若草』を使用、『やよいレッド』と『やよい若草』の上質な色合いで、モダンな“和”を表現しました。

・タグライン：

『Precious to me. 今日に、よいもの。』

・ステートメント：

日本で生まれた定食は、

世界をもっと笑顔にできる。

美味しそうに食べる顔は

まわりをしあわせな気持ちに変えていく。

だからこそ私たちが提供する食事は

栄養バランスを考え、新鮮で旬な食材を使い、

工夫を凝らして調理しています。

さあ、今日の自分に。今日という日に。

とびきりのおいしさを。

■店舗限定メニュー

11時～17時限定で、ランチメニューをご用意しております。「から揚げ」や「サラダ」がついたランチタイムならではの組み合わせをお楽しみいただけます。

しょうが焼ランチ 1,040円サバの味噌煮ランチ 1,120円

なす味噌ランチ 1,040円サバの塩焼とミニすき焼きランチ 1,090円

※価格はすべて税込です。

※商品内容は3月18日時点での情報です。

■お得に便利に！「やよい軒」公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

アプリのダウンロードはこちらから