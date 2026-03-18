「ほっともっと」アンバサダー“北口榛花選手”が登場する新TVCM公開！『CHALLENGE -北口選手-』篇

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年2月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)

このたび、「ほっともっと」アンバサダーを務める、女子やり投げの“北口榛花選手”が登場する 新TVCM『CHALLENGE -北口選手-』篇を3月18日(水)より順次放映いたします。また、WEBムービー「ALIVE-北口選手-」篇と、CMのビハインドムービーを「ほっともっと」公式YouTubeにて同日公開いたします。

「ほっともっと」は、お弁当を通じてスポーツを頑張るすべての方を応援していきます。

(「ほっともっと」公式YouTube：https://www.youtube.com/@hottomottochannel)

(「ほっともっと」スポーツサイト：https://www.hottomotto.com/sports/)

■TVCM概要

本CMでは、「FOR THE CHALLENGE -挑戦するあなたに。-」をテーマに、躍動感あふれる北口選手のスポーツシーンを通して、「ほっともっと」のお弁当がスポーツを頑張るすべての方を応援し、支える存在でありたいという想いを表現しています。



放映開始日：2026年3月18日(水)

TVCM：https://youtu.be/dSfV54G70WQ (「CHALLENGE -北口選手-」篇)

■「ALIVE-北口選手-」篇も公式YouTubeにて公開

本動画では、リラックスした表情の北口選手が『スポーツ弁当 から揚&デミメンチ』をおいしそうに食べるシーンを中心に、スポーツを頑張ったあとのお弁当のおいしさを表現しています。

TVCMとはまた違った、笑顔あふれる北口選手が見どころです。

公開日：2026年3月18日(水)

URL：https://youtu.be/rZdVC8VLbdk

■ビハインドムービー概要

北口選手がやり投げのシーンを入念に確認する様子や、お弁当を食べる場面など、撮影の裏側を公開します。試合さながらの真剣な表情からリラックスした表情まで、見どころ満載のビハインドムービーをぜひお楽しみください。

公開日：2026年3月18日(水)

ビハインドムービー：https://youtu.be/3ksIepbq3AE

■「ほっともっと」のスポーツ弁当とは

スタミナ満点で多彩なおかずを詰め合わせた『スポーツ弁当』は、大会やイベント等に最適です。1個670円からという手頃な価格で、大規模な大量注文にも柔軟に対応します。

スポーツ弁当 のり 670円

スポーツ弁当 しょうが焼き＆焼売 700円

スポーツ弁当 から揚＆デミメンチ 700円

スポーツ弁当 バラエティ 750円

スポーツ弁当 12品目の幕の内 750円

■北口榛花選手プロフィール

1998年3月16日生まれ。北海道出身。

2021年の日本選手権で優勝し東京オリンピックの代表権を勝ち取り、オリンピック本大会では57年ぶりのやり投種目での決勝進出を果たし12位。2022年６月には、ダイヤモンドリーグ第7戦で同リーグでの日本史上初の優勝、7月のオレゴン世界陸上では第3位に入り陸上女子フィールド種目で日本史上初の銅メダルを獲得。さらに2023年のブダペスト世界選手権では史上初の金メダルを獲得し、世界選手権での2大会連続でのメダル獲得。女子では史上初という快挙を飾り、パリ2024オリンピック日本代表に内定。同大会では、65メートル80という記録を出し、オリンピックで初めて金メダルを獲得した。日本航空所属。

現在世界ランキング1位。2024年のダイヤモンドリーグファイナルでも2連覇するなど世界に名を轟かせている。

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます