【シェラトン都ホテル大阪】今年も豊臣秀吉など戦国武将の兜をイメージしたケーキが登場　こどもの日「兜ケーキ＆端午の節句プラン」販売

株式会社近鉄・都ホテルズカフェ＆グルメショップ カフェベル「こどもの日 兜ケーキ」

シェラトン都ホテル大阪（所在地：大阪市天王寺区上本町6-1-55）は、5月5日（火・祝）の「こどもの日」にちなみ、カフェ＆グルメショップ カフェベルにて「兜ケーキ」を、日本料理 うえまちにて「端午の節句プラン」を販売します。

兜ケーキは、人気の戦国武将 豊臣秀吉、真田幸村、織田信長、徳川家康の兜をモチーフに、豊臣秀吉はトロピカルフルーツとチョコレート、真田幸村はいちごとピスタチオなど、4種類の味が楽しめるムースケーキです。お子様のお祝いはもちろん、歴史好きの方への手土産やご友人とのホームパーティーにもおすすめです。

また、日本料理 うえまちでは、個室でゆったりと会席料理をお楽しみいただける「端午の節句プラン」のほか、兜形の春巻きやこどもの日の定番の和菓子「ちまき」などを詰め合わせた、お子様用のお弁当も販売します。

こどもの日 兜ケーキ

【販売期間】2026年5月1日（金）～5月5日（火・祝）

【ご予約期間】2026年4月1日（水）～4月29日（水・祝）

【販売時間】12:00～19:00

【料金】各800円

豊臣秀吉

マンゴー、パッションフルーツ、チョコレートで仕上げたエキゾチックでさわやかな甘さのムースケーキ。豊臣秀吉の兜「一の谷馬蘭後立付兜」を表現しました。

真田幸村

いちごとピスタチオフレーバーのさっぱりとした味わいのムースケーキ。真っ赤な兜に「鹿の角」と「六文銭」をあしらった真田幸村の兜を表現しました。

織田信長

ミルクチョコレートに甘酸っぱいアプリコットを合わせたやさしい甘さのムースケーキ。織田家の家紋「織田木瓜紋」をあしらった織田信長の兜を表現しました。

徳川家康

ほろ苦いキャラメルとチョコレートにバナナを合わせた濃厚な味わいのムースケーキ。大黒頭巾形で歯朶の葉の前立を添えている徳川家康の兜を表現しました。

※表示料金には、消費税が含まれています。

※数に限りがございますので、事前のご予約をおすすめします。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 中2階 カフェ＆グルメショップ カフェベル

営業時間 8:00～19:00

TEL 06-6773-5582

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-cafebell-pickup/reserve

端午の節句プラン

端午の節句をご家族、ご友人の皆さまとごゆっくりお祝いいただける、個室での会席料理プランをご用意しました。プラン特典として、アニバーサリーケーキをプレゼントします。

【販売期間】2026年4月29日（水・祝）～5月31日（日）※3日前までにご予約ください。

【料金】お一人様 16,000円 / 19,000円 / 22,000円

【含まれるもの】会席料理、お飲み物（フリーフロー）

【特典】

・アニバーサリーケーキ（直径12cm）プレゼント

・室料（洋個室）無料

※お座敷をご希望の場合、お一人様追加料金1,000円でご用意します。

※4名様より承ります。

※ご利用は2時間とさせていただきます。

※特別プランのため、割引および特典はご利用いただけません。

お子様弁当

兜形の春巻きやこどもの日の定番の和菓子「ちまき」などを詰め合わせたお弁当です。「ちまき」は邪気払いや厄除けの力があるとされ、お子様の健やかな成長を願い縁起を担いで食すようになったといわれています。

【料金】お一人様4,500円

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

■ご予約・お問い合わせ先

シェラトン都ホテル大阪 3階 日本料理 うえまち

受付時間 11:30～14:30 / 17:00～21:00（L.O.20:30）

TEL 06-6773-1253

Web予約 :https://www.tablecheck.com/shops/osaka-miyako-uemachi/reserve

※写真は全てイメージです。

※仕入れ状況によりメニューを変更する場合があります。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

シェラトン都ホテル大阪

1985年10月3日、日本を代表する歴史・文化資産が多数存在する大阪の高台 上町台地に「都ホテル大阪」として開業。交通の要所である近鉄 大阪上本町駅に隣接し、ホテル横より空港リムジンバスが発着。名所や旧跡、繁華街にも近いベストロケーションで、京都・奈良・神戸観光の拠点としてもご利用いただけます。ホテル内には客室578室、レストラン＆バー7店舗（テナント含む）、宴会場24室、チャペルおよび神殿式場、美容室、ブティックなどを備えています。

【ホテル概要】

名称：シェラトン都ホテル大阪（Sheraton Miyako Hotel Osaka）

住所：〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55

電話：06-6773-1111（代表） FAX：06-6773-3322（代表）

社名：株式会社近鉄・都ホテルズ

開業：1985年（昭和60年）10月3日

建物：地上21階 地下2階

客室：578室

交通：近鉄 大阪上本町駅直結、Osaka Metro 谷町線・千日前線 谷町九丁目駅より徒歩約5分

シェラトン都ホテル大阪

公式サイト https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka/

公式 Instagram https://www.instagram.com/sheratonmiyakoosaka

公式 Facebook https://www.facebook.com/Sheraton.Miyako.Osaka

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