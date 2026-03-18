注文住宅購入者の約75％が「住宅性能を重視した」と回答。断熱・気密をおさえて「耐震性」が最多に

株式会社NEXER

■注文住宅における「住宅性能」への意識

注文住宅は、間取りやデザインだけでなく、耐震性・断熱性・気密性といった「住宅性能」にもこだわれるのが大きな魅力です。

しかし実際のところ、注文住宅を建てた方はどの程度住宅性能を重視し、何を基準に選んだのでしょうか。また、性能と価格のバランスについてはどのように考えていたのでしょうか。

ということで今回は株式会社あおやま工務店と共同で、事前調査で「注文住宅を購入したことがある」と回答した全国の男女144名を対象に「注文住宅における住宅性能への意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社あおやま工務店による調査」である旨の記載

・株式会社あおやま工務店（https://www.aoyama-koumuten.com/）へのリンク設置

「注文住宅における住宅性能への意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月12日 ～ 2月20日

調査対象者：事前調査で「注文住宅を購入したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：144サンプル

質問内容：

質問1：注文住宅を建てる際、「住宅性能」（耐震性・断熱性・気密性など）をどの程度重視しましたか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：住宅性能の中で、最も重視した項目は何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：「高性能住宅」と「価格」のバランスについて、どのように考えていますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■75.0％が「住宅性能を重視した」と回答

まず、注文住宅を建てる際に「住宅性能」（耐震性・断熱性・気密性など）をどの程度重視したかを聞いてみました。

その結果「とても重視した」が43.8％、「やや重視した」が31.3％で、合わせて75.1％の方が住宅性能を重視したと回答しました。一方「あまり重視していない」は19.4％、「まったく重視していない」は5.6％にとどまっています。

4人に3人が住宅性能を意識していたことになります。注文住宅という「一から設計できる」特性を活かし、多くの方が住まいの基本性能にしっかり目を向けていたことがうかがえます。

重視した理由・重視しなかった理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

重視した理由

・地震で倒壊したらすべてを失うし、断熱性能等は水道光熱費に直結するから。（60代・男性）

・後から変更が難しい項目で住宅耐久性等に大きく影響する。（70代・男性）

・これからおこるであろう地震や災害に対する備え。（40代・男性）

・光熱費に直結するから。（50代・男性）

・夏は涼しく、冬は暖かく過ごしたかったから。（50代・女性）

重視しなかった理由

・予算が限られていたためそこまで手が回らなかった。（40代・男性）

・標準装備で十分な性能があったからそれ以上は何も検討していない。（50代・男性）

・当時余り話題にされていなかったので。（60代・女性）

・知識がなく建築士を信頼しきっていた。（40代・女性）

・知識がなかった。（40代・女性）

住宅性能を重視した理由としては、地震への備えや日々の快適さを挙げる声が多く見られました。また、住宅性能は完成後に手を加えにくい部分だからこそ、建てる段階でしっかり考えておきたいという意識がうかがえます。

一方、重視しなかった理由としては「当時はそこまで言われていなかった」「予算が限られていた」といった声もありました。建築した時期や予算事情によって、住宅性能への向き合い方にも差があるようです。

■58.3％が、最も重視した住宅性能は「耐震性」と回答

続いて、住宅性能を重視した方に、最も重視した項目を聞いてみました。

最も多かったのは「耐震性」で58.3％と過半数を占める結果となりました。次いで「断熱性」が12.0％、「気密性」と「耐久性」がそれぞれ9.3％、「省エネ性能」が5.6％、「防音性」が2.8％と続いています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「耐震性」

・阪神大震災を経験しているから。私の知り合いの人は天井が落ちてきて死んだ人が多かったから。（60代・男性）

・いつ南海トラフが来るか分からないから。（40代・女性）

・可能性は低くても被災すると壊滅的な被害を受ける。（50代・男性）

「断熱性」

・冬期間の光熱費に影響が出るので。（40代・男性）

・東北で雪が降り寒いところだからです。（50代・女性）

・元々住んでいた家は築38年で隙間風が寒かったので。（60代・男性）

「気密性」

・断熱効果が高くても気密性が低いと意味ないと思ったから。（30代・男性）

・夏は涼しくて、冬はあったかい家がよかった。（30代・男性）

・冬の暖かさに関わるから。（40代・女性）

「耐久性」

・長持ちしてくれないとメンテコストが高くつくから。（40代・男性）

・長い期間居住したいと考えたから。（60代・男性）

耐震性を重視した方の多くが、実際に大きな地震を経験したことを理由に挙げていました。震災の記憶が、住まいの安全性への意識を強く後押ししていることがわかります。

断熱性や気密性を選んだ方は、光熱費の削減や冬場の快適さを理由に挙げており、日々の暮らしに直結する性能への関心も高いことがうかがえます。住む地域や気候条件によって、重視するポイントは人それぞれ異なるようです。

■56.9％が「予算内で可能な範囲で性能を高めた」と回答

最後に「高性能住宅」と「価格」のバランスについて、どのように考えていたかを聞いてみました。

最も多かったのは「予算内で可能な範囲で性能を高めた」で56.9％でした。次に「多少高くても性能を優先した」が22.9％、「価格と性能のバランスを重視した」が10.4％、「性能よりも価格を優先した」が9.7％と続いています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「多少高くても性能を優先した」

・一生住むし、どっちにしろローンを組むから多少高くても機能を重視した方がいいと思った。（30代・男性）

・基本性能は後から良くするのが難しい。（40代・男性）

・阪神大震災の教訓から命を優先した。（60代・男性）

「予算内で可能な範囲で性能を高めた」

・できる範囲でいい家を作りたかったので。（30代・女性）

・土地が高いので、建物の価格は抑える必要があった。（50代・男性）

・自分たちにあった予算内でないと無理になるから。（40代・女性）

「価格と性能のバランスを重視した」

・どちらも納得したものがよかったから。（40代・男性）

・あまり高い場合は建てることができないのでバランスを重視した。（70代・男性）

・どちらも大事なので。（50代・女性）

「性能よりも価格を優先した」

・どんな性能があるかもわからないまま、建ててしまったが、予算の範囲内でおさまるようにした。（50代・女性）

・借入金額が決まっていたから。（60代・女性）

・予算が限られていたから。（40代・男性）

住宅は人生で最も大きな買い物のひとつです。

だからこそ、予算の制約があるなかでも後悔しない選択をしたいという気持ちが伝わってきます。

■まとめ

今回の調査では、注文住宅を購入した方の約75％が住宅性能を重視しており、なかでも「耐震性」を最も重視した方が58.3％と過半数を占めました。地震への備えが住まいづくりの最優先事項であることがわかります。

住宅性能は後から変更が難しいため、家を建てる際にしっかりと考慮することが、長期間快適に住める家を手に入れるために重要です。注文住宅を検討されている方は、信頼できる専門家に相談しながら、性能面も含めた総合的な家づくりを進めてみてください。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと株式会社あおやま工務店による調査」である旨の記載

・株式会社あおやま工務店（https://www.aoyama-koumuten.com/）へのリンク設置

【株式会社あおやま工務店について】

所在地：〒470-0332 愛知県豊田市越戸町安貝戸209-8

電話：080-5110-1456（代表）

代表取締役：青山 哲也

業務内容：注文住宅、リフォーム、テナント工事、設計、施工

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本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

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事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作