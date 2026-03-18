「戦略のデザイン」と題して、IGPIグループ 共同経営者／IGPI シンガポール取締役 CEO／JBICIG Partners 取締役 坂田 幸樹氏によるセミナーを2026年4月20日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

ゼロから「勝ち筋」を導き出す

戦略のデザイン

- 答えのない時代を生き抜くための思考と行動の技法 -

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26100

[講 師]

ＩＧＰＩグループ 共同経営者

ＩＧＰＩ シンガポール取締役 ＣＥＯ

ＪＢＩＣＩＧ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 取締役 坂田 幸樹 氏

[日 時]

２０２６年４月２０日（月） 午後２時～４時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

いま、企業を取り巻く環境は「モノづくり」から「コトづくり」、そして「場づくり」へと大きくシフトしています。明確な答えが存在しない“場づくりの時代”には、バリューチェーンやＳＷＯＴ分析といった既存のフレームワークを覚えるだけでは、もはや戦略を描くことができません。

本講演では、このような不確実性の高い環境において最善手を見いだし、実行につなげるための思考法と行動法を、具体的な事例を交えながら解説します。経営企画や新規事業に携わる方はもちろん、あらゆるビジネスパーソンにとって役立つ内容です。



１．なぜ、戦略をデザインするのか

２．視点のデザイン

３．価値のデザイン

４．仕組みのデザイン

５．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。