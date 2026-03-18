「戦略のデザイン」と題して、IGPIグループ 共同経営者／IGPI シンガポール取締役 CEO／JBICIG Partners 取締役 坂田 幸樹氏によるセミナーを2026年4月20日(月)に開催!!
────────────【SSKセミナー】─────────
ゼロから「勝ち筋」を導き出す
戦略のデザイン
- 答えのない時代を生き抜くための思考と行動の技法 -
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26100
[講 師]
ＩＧＰＩグループ 共同経営者
ＩＧＰＩ シンガポール取締役 ＣＥＯ
ＪＢＩＣＩＧ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 取締役 坂田 幸樹 氏
[日 時]
２０２６年４月２０日（月） 午後２時～４時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
いま、企業を取り巻く環境は「モノづくり」から「コトづくり」、そして「場づくり」へと大きくシフトしています。明確な答えが存在しない“場づくりの時代”には、バリューチェーンやＳＷＯＴ分析といった既存のフレームワークを覚えるだけでは、もはや戦略を描くことができません。
本講演では、このような不確実性の高い環境において最善手を見いだし、実行につなげるための思考法と行動法を、具体的な事例を交えながら解説します。経営企画や新規事業に携わる方はもちろん、あらゆるビジネスパーソンにとって役立つ内容です。
１．なぜ、戦略をデザインするのか
２．視点のデザイン
３．価値のデザイン
４．仕組みのデザイン
５．質疑応答
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。