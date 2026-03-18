店舗限定の豪華特典小冊子がもらえる『MdNデザイナーズファイル2026』発売記念フェアが開催中！ 『MdNデザイナーズファイル』創刊25周年記念フェア第2弾

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、2026年3月10日（火）に新刊書籍『MdNデザイナーズファイル2026』を発売いたしました。新刊の発売を記念して、豪華特典小冊子がもらえる『MdNデザイナーズファイル2026』の書店店頭フェアを開催中です。

店舗限定の豪華特典小冊子がもらえる！

『MdNデザイナーズファイル2026』発売記念フェアを開催中！

『MdNデザイナーズファイル』は、前身となる「MdNクリエイターズ・ファイル」から数えて、創刊から25年を迎えます。「時代の空気を映し出すデザイン年鑑」として、これまで多くの読者の方に支持されてきました。2026年3月10日（火）には、創刊25周年となる新刊書籍『MdNデザイナーズファイル2026』を発売しました。

発売を記念して、フェア対象店舗で新刊書籍『MdNデザイナーズファイル2026』をお買い上げいただいた方に、豪華特典小冊子「10人のアートディレクターと25年を振りかえる！」をプレゼントします。

創刊25周年を記念した豪華な特製の小冊子新刊『MdNデザイナーズファイル2026』をご購入いただいた方に店頭でプレゼント！

〈店舗限定・購入者特典〉

創刊25周年を記念した特製小冊子「10人のアートディレクターと25年を振りかえる！」（A5判・24ページ）

〈キャンペーン期間〉

・2026年3月10日～

※特典はなくなり次第終了です

※フェア開始の日程は店舗によって異なります

※本フェアは予告なく終了することがあります

※書店へのお問い合わせはご遠慮ください

〈フェア対象商品〉

『MdNデザイナーズファイル2026』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303036/

＜フェア対象店舗 ※順不同、敬称略＞

＊＊＊こちらの店舗で開催中！＊＊＊

・紀伊國屋書店 新宿本店

・紀伊國屋書店 梅田本店

・ジュンク堂書店 池袋本店

・ジュンク堂書店 三宮店

・丸善 丸の内本店

・コーチャンフォー つくば店

・梅田 蔦屋書店

・銀座 蔦屋書店

・代官山 蔦屋書店

・中目黒 蔦屋書店

・二子玉川 蔦屋家電

・ツタヤブックストア 下北沢

〈お問い合わせ先〉

本キャンペーンについてのお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

・株式会社エムディエヌコーポレーション

MdN出版営業部

・メールアドレス：info@MdN.co.jp

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/