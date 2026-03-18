思い通りにギターが弾けるようになる米国式エクササイズ集、『一生使えるギター基礎トレ本　ギタリストためのハノン』の新装版が登場！

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株式会社インプレスホールディングス


インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『一生使えるギター基礎トレ本　ギタリストためのハノン　新装版』を、2026年４月20日に発売します。



ロングセラー『一生使える基礎トレ』シリーズの新装版が登場。



判型がB5変形からAB版に拡大（約1.15倍）されて文字も譜面も見やすくなりました！


さらに誌面連動音源は付録CD収録ではなく、ストリーミング／ダウンロード対応となり、スマホなどでも聴けるので使いやすさが向上！　


ストリーミングでは再生速度の調整もできますので、音源を遅くして合わせて弾いてみるなど、練習方法にも広がりが出ます。



さて今回新装版となった『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストのためのハノン』とはどんな教本なのか？



ドラムにはルーディメント（基礎）、ピアノにはハノンがあるなら、ギターにも基礎トレがあってしかるべきだ！...そんな考えから、米国式の基礎トレーニングを、200ページを超えるボリュームで紹介したのが本書です。


運指、コード、etc……ギタリストが気になるさまざまな視点での基礎トレに特化した、時代に左右されない内容なので、文字どおり"一生付き合える"１冊なのです。



本書に満載された「奥の深い音楽的なエクササイズ」を活用すれば、思い通りにギターを操れる能力が身についていくでしょう。


初心者はもちろんですが、実は中級、上級のギタリストにこそ、基礎力維持のためにぜひ実践してほしい、音楽的なトレーニングがぎっしり掲載されています。







■書誌情報


書名：一生使えるギター基礎トレ本　ギタリストためのハノン　新装版


著者：渡辺 具義


定価：2,850円（本体2,500円＋税10%）


発売：2026年４月20日


発行：リットーミュージック


商品情報ページ　https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3126217104/




CONTENTS


■Introduction



■PART1　ベーシック


◎Basics 　運指の基礎知識


◎1-1　24の運指練習


◎1-2　指の独立


◎1-3　ハンマーオンとプルオフ


◎2-1　ピッキング４


◎2-2　アルペジオのピッキング


◎3-1　ストローク


◎3-2　カッティング


◎4-1　メトロノームのさまざまな使い方



■PART2 　上行下行


◎1-1　メジャー系５種


◎1-2　マイナー系５種


◎1-3　連続系（メジャー）


◎1-4　連続系（マイナー）


◎Basics　四和音のダイアグラム


◎2-1　四和音基本アルペジオ


◎3-1　コード・チェンジ（メジャー）


◎3-2　コード・チェンジ（マイナー）



■PART3 　シーケンス


◎1-1　メジャー・スケール（A型）


◎1-2　メジャー・スケール（G型）


◎1-3　メジャー・スケール（E型）


◎1-4　メジャー・スケール（D型）


◎1-5　メジャー・スケール（C型）


◎2-1　その他のメジャー・シーケンス


◎2-2　その他のメジャー・シーケンス（３連）


◎2-3　その他のマイナー・シーケンス


◎2-4　その他のマイナー・シーケンス（３連）


◎3-1　メジャー・ペンタトニック


◎3-2　マイナー・ペンタトニック


◎4-1　メジャー・トライアド（３音）


◎4-2　メジャー・トライアド（４音）


◎4-3　メジャー・セブンス


◎4-4　ドミナント・セブンス


◎4-5　マイナー・セブンス


◎4-6　マイナー・セブンス（♭5）


◎5-1　ダイアトニック・コード（1357→1357）


◎5-2　ダイアトニック・コード（1357→7531）


◎5-3　ダイアトニック・コード（3571→3571）


◎5-4　ダイアトニック・コード（3571→1753）


◎5-5　ダイアトニック・コード（5713→5713）


◎5-6　ダイアトニック・コード（5713→3175）


◎5-7　ダイアトニック・コード（7135→7135）


◎5-8　ダイアトニック・コード（7135→5317）



■PART4 　横移動


◎1-1　3 note per string上行下行


◎2-1　シーケンス横移動


◎3-1　メジャー・シーケンス（1-2／1-3）


◎3-2　メジャー・シーケンス（2-3／2-4）


◎3-3　メジャー・シーケンス（3-4／3-5）


◎3-4　メジャー・シーケンス（4-5／4-6）


◎4-1　4 note per string


◎5-1　トライアド横移動


◎6-1　コード・チェンジ




PROFILE


渡辺 具義（わたなべ ともよし）


Musicians Institute(Hollywood校)卒。アーティストやタレントのライブサポート、レコーディング、アレンジなどで活躍(SMAP、つのだひろ、つるの剛士、城南海、LiLiCo、平野綾、松下奈緒、LeVelvets、野島健児、ミゲル、南里沙、など)。執筆活動もしており、リットーミュージックより『一生使える ギター基礎トレ本』や『確実に上達するための「ギター基礎固め」』、『ドリル式！この1冊で譜面の読めるギタリストになれる本』など、多数のギターの教則本を出版。アコースティック・ギター・アルバム『眠れる森のJazz Guitar』をiTunes storeにて発売中。またYouTubeにて自身のチャンネルで教則動画を発信している。現在放送中のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』では劇伴のギターやウクレレ演奏も担当。


◎Amebaブログ：https://ameblo.jp/tomoyoshi-watanabe/


◎YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqTmI_lykh9nRXQYVzqGMiA


【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/


『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。



【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/


株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。



【本件に関するお問合せ先】


株式会社リットーミュージック　広報担当


E-mail: pr@rittor-music.co.jp


https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7259-cff2e557ec9d940e56457971c43ff67e.pdf