思い通りにギターが弾けるようになる米国式エクササイズ集、『一生使えるギター基礎トレ本　ギタリストためのハノン』の新装版が登場！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストためのハノン 新装版』を、2026年４月20日に発売します。

ロングセラー『一生使える基礎トレ』シリーズの新装版が登場。

判型がB5変形からAB版に拡大（約1.15倍）されて文字も譜面も見やすくなりました！

さらに誌面連動音源は付録CD収録ではなく、ストリーミング／ダウンロード対応となり、スマホなどでも聴けるので使いやすさが向上！

ストリーミングでは再生速度の調整もできますので、音源を遅くして合わせて弾いてみるなど、練習方法にも広がりが出ます。

さて今回新装版となった『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストのためのハノン』とはどんな教本なのか？

ドラムにはルーディメント（基礎）、ピアノにはハノンがあるなら、ギターにも基礎トレがあってしかるべきだ！...そんな考えから、米国式の基礎トレーニングを、200ページを超えるボリュームで紹介したのが本書です。

運指、コード、etc……ギタリストが気になるさまざまな視点での基礎トレに特化した、時代に左右されない内容なので、文字どおり"一生付き合える"１冊なのです。

本書に満載された「奥の深い音楽的なエクササイズ」を活用すれば、思い通りにギターを操れる能力が身についていくでしょう。

初心者はもちろんですが、実は中級、上級のギタリストにこそ、基礎力維持のためにぜひ実践してほしい、音楽的なトレーニングがぎっしり掲載されています。

■書誌情報

書名：一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストためのハノン 新装版

著者：渡辺 具義

定価：2,850円（本体2,500円＋税10%）

発売：2026年４月20日

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3126217104/

CONTENTS

■Introduction

■PART1 ベーシック

◎Basics 運指の基礎知識

◎1-1 24の運指練習

◎1-2 指の独立

◎1-3 ハンマーオンとプルオフ

◎2-1 ピッキング４

◎2-2 アルペジオのピッキング

◎3-1 ストローク

◎3-2 カッティング

◎4-1 メトロノームのさまざまな使い方

■PART2 上行下行

◎1-1 メジャー系５種

◎1-2 マイナー系５種

◎1-3 連続系（メジャー）

◎1-4 連続系（マイナー）

◎Basics 四和音のダイアグラム

◎2-1 四和音基本アルペジオ

◎3-1 コード・チェンジ（メジャー）

◎3-2 コード・チェンジ（マイナー）

■PART3 シーケンス

◎1-1 メジャー・スケール（A型）

◎1-2 メジャー・スケール（G型）

◎1-3 メジャー・スケール（E型）

◎1-4 メジャー・スケール（D型）

◎1-5 メジャー・スケール（C型）

◎2-1 その他のメジャー・シーケンス

◎2-2 その他のメジャー・シーケンス（３連）

◎2-3 その他のマイナー・シーケンス

◎2-4 その他のマイナー・シーケンス（３連）

◎3-1 メジャー・ペンタトニック

◎3-2 マイナー・ペンタトニック

◎4-1 メジャー・トライアド（３音）

◎4-2 メジャー・トライアド（４音）

◎4-3 メジャー・セブンス

◎4-4 ドミナント・セブンス

◎4-5 マイナー・セブンス

◎4-6 マイナー・セブンス（♭5）

◎5-1 ダイアトニック・コード（1357→1357）

◎5-2 ダイアトニック・コード（1357→7531）

◎5-3 ダイアトニック・コード（3571→3571）

◎5-4 ダイアトニック・コード（3571→1753）

◎5-5 ダイアトニック・コード（5713→5713）

◎5-6 ダイアトニック・コード（5713→3175）

◎5-7 ダイアトニック・コード（7135→7135）

◎5-8 ダイアトニック・コード（7135→5317）

■PART4 横移動

◎1-1 3 note per string上行下行

◎2-1 シーケンス横移動

◎3-1 メジャー・シーケンス（1-2／1-3）

◎3-2 メジャー・シーケンス（2-3／2-4）

◎3-3 メジャー・シーケンス（3-4／3-5）

◎3-4 メジャー・シーケンス（4-5／4-6）

◎4-1 4 note per string

◎5-1 トライアド横移動

◎6-1 コード・チェンジ

PROFILE

渡辺 具義（わたなべ ともよし）

Musicians Institute(Hollywood校)卒。アーティストやタレントのライブサポート、レコーディング、アレンジなどで活躍(SMAP、つのだひろ、つるの剛士、城南海、LiLiCo、平野綾、松下奈緒、LeVelvets、野島健児、ミゲル、南里沙、など)。執筆活動もしており、リットーミュージックより『一生使える ギター基礎トレ本』や『確実に上達するための「ギター基礎固め」』、『ドリル式！この1冊で譜面の読めるギタリストになれる本』など、多数のギターの教則本を出版。アコースティック・ギター・アルバム『眠れる森のJazz Guitar』をiTunes storeにて発売中。またYouTubeにて自身のチャンネルで教則動画を発信している。現在放送中のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』では劇伴のギターやウクレレ演奏も担当。

◎Amebaブログ：https://ameblo.jp/tomoyoshi-watanabe/

◎YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqTmI_lykh9nRXQYVzqGMiA

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7259-cff2e557ec9d940e56457971c43ff67e.pdf