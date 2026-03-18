思い通りにギターが弾けるようになる米国式エクササイズ集、『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストためのハノン』の新装版が登場！
インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストためのハノン 新装版』を、2026年４月20日に発売します。
ロングセラー『一生使える基礎トレ』シリーズの新装版が登場。
判型がB5変形からAB版に拡大（約1.15倍）されて文字も譜面も見やすくなりました！
さらに誌面連動音源は付録CD収録ではなく、ストリーミング／ダウンロード対応となり、スマホなどでも聴けるので使いやすさが向上！
ストリーミングでは再生速度の調整もできますので、音源を遅くして合わせて弾いてみるなど、練習方法にも広がりが出ます。
さて今回新装版となった『一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストのためのハノン』とはどんな教本なのか？
ドラムにはルーディメント（基礎）、ピアノにはハノンがあるなら、ギターにも基礎トレがあってしかるべきだ！...そんな考えから、米国式の基礎トレーニングを、200ページを超えるボリュームで紹介したのが本書です。
運指、コード、etc……ギタリストが気になるさまざまな視点での基礎トレに特化した、時代に左右されない内容なので、文字どおり"一生付き合える"１冊なのです。
本書に満載された「奥の深い音楽的なエクササイズ」を活用すれば、思い通りにギターを操れる能力が身についていくでしょう。
初心者はもちろんですが、実は中級、上級のギタリストにこそ、基礎力維持のためにぜひ実践してほしい、音楽的なトレーニングがぎっしり掲載されています。
■書誌情報
書名：一生使えるギター基礎トレ本 ギタリストためのハノン 新装版
著者：渡辺 具義
定価：2,850円（本体2,500円＋税10%）
発売：2026年４月20日
発行：リットーミュージック
商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3126217104/
CONTENTS
■Introduction
■PART1 ベーシック
◎Basics 運指の基礎知識
◎1-1 24の運指練習
◎1-2 指の独立
◎1-3 ハンマーオンとプルオフ
◎2-1 ピッキング４
◎2-2 アルペジオのピッキング
◎3-1 ストローク
◎3-2 カッティング
◎4-1 メトロノームのさまざまな使い方
■PART2 上行下行
◎1-1 メジャー系５種
◎1-2 マイナー系５種
◎1-3 連続系（メジャー）
◎1-4 連続系（マイナー）
◎Basics 四和音のダイアグラム
◎2-1 四和音基本アルペジオ
◎3-1 コード・チェンジ（メジャー）
◎3-2 コード・チェンジ（マイナー）
■PART3 シーケンス
◎1-1 メジャー・スケール（A型）
◎1-2 メジャー・スケール（G型）
◎1-3 メジャー・スケール（E型）
◎1-4 メジャー・スケール（D型）
◎1-5 メジャー・スケール（C型）
◎2-1 その他のメジャー・シーケンス
◎2-2 その他のメジャー・シーケンス（３連）
◎2-3 その他のマイナー・シーケンス
◎2-4 その他のマイナー・シーケンス（３連）
◎3-1 メジャー・ペンタトニック
◎3-2 マイナー・ペンタトニック
◎4-1 メジャー・トライアド（３音）
◎4-2 メジャー・トライアド（４音）
◎4-3 メジャー・セブンス
◎4-4 ドミナント・セブンス
◎4-5 マイナー・セブンス
◎4-6 マイナー・セブンス（♭5）
◎5-1 ダイアトニック・コード（1357→1357）
◎5-2 ダイアトニック・コード（1357→7531）
◎5-3 ダイアトニック・コード（3571→3571）
◎5-4 ダイアトニック・コード（3571→1753）
◎5-5 ダイアトニック・コード（5713→5713）
◎5-6 ダイアトニック・コード（5713→3175）
◎5-7 ダイアトニック・コード（7135→7135）
◎5-8 ダイアトニック・コード（7135→5317）
■PART4 横移動
◎1-1 3 note per string上行下行
◎2-1 シーケンス横移動
◎3-1 メジャー・シーケンス（1-2／1-3）
◎3-2 メジャー・シーケンス（2-3／2-4）
◎3-3 メジャー・シーケンス（3-4／3-5）
◎3-4 メジャー・シーケンス（4-5／4-6）
◎4-1 4 note per string
◎5-1 トライアド横移動
◎6-1 コード・チェンジ
PROFILE
渡辺 具義（わたなべ ともよし）
Musicians Institute(Hollywood校)卒。アーティストやタレントのライブサポート、レコーディング、アレンジなどで活躍(SMAP、つのだひろ、つるの剛士、城南海、LiLiCo、平野綾、松下奈緒、LeVelvets、野島健児、ミゲル、南里沙、など)。執筆活動もしており、リットーミュージックより『一生使える ギター基礎トレ本』や『確実に上達するための「ギター基礎固め」』、『ドリル式！この1冊で譜面の読めるギタリストになれる本』など、多数のギターの教則本を出版。アコースティック・ギター・アルバム『眠れる森のJazz Guitar』をiTunes storeにて発売中。またYouTubeにて自身のチャンネルで教則動画を発信している。現在放送中のドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』では劇伴のギターやウクレレ演奏も担当。
◎Amebaブログ：https://ameblo.jp/tomoyoshi-watanabe/
◎YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqTmI_lykh9nRXQYVzqGMiA
【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/
『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。
【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社リットーミュージック 広報担当
E-mail: pr@rittor-music.co.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7259-cff2e557ec9d940e56457971c43ff67e.pdf