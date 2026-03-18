Webデザイナー初心者のための哲学書・決定版。『選ばれるWebデザイナーは技術1割・姿勢9割　仕事が途切れない人に共通する6つの条件』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『選ばれるWebデザイナーは技術1割・姿勢9割 仕事が途切れない人に共通する6つの条件』（著者：福田 健太郎）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『選ばれるWebデザイナーは技術1割・姿勢9割』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604716

著者：福田 健太郎

小売希望価格：電子書籍版 1,400円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六判／カラー／本文182ページ

ISBN：978-4-295-60471-6

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

「どれだけ勉強しても仕事が取れない」

「自分には才能がないのかもしれない」

そんな悩みを抱えるWebデザイナーに共通するのは、スキル不足ではありません。本書が明らかにするのは、“選ばれる人”と“選ばれない人”を分けている決定的な違い――それは技術ではなく、仕事に向き合う「姿勢（スタンス）」です。

著者自身、未経験からWebデザイナーに転身し、8か月間まったく仕事を得られなかった過去を持ちます。そこから月商100万円を超えるまでに何が変わったのか。その答えを、実際に「選ばれる側」へと変わっていった6人のリアルな事例とともに紐解きます。

自信がない、不器用、時間がない――そんな弱さを抱えたままでも、なぜ仕事が集まるようになるのか。選ばれるための考え方、仕事の設計、今日からできる具体的な行動までを丁寧に解説。

本書は、スキル以前に「プロとしてどう在るか」を問い直し、仕事が自然と集まる状態をつくるための実践書です。選ばれるのを待つ側から、選ばれる理由をつくる側へ。その一歩を踏み出したい人に贈ります。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第１章 「選ばれる人」と「選ばれない人」の決定的な違い

そもそも「選ばれるWebデザイナー」ってどういう人？

「勉強中」という言葉が仕事を遠ざける

フリーランスは「技術」ではなく「安心感」で選ばれる

自信がなくても「信頼」は積み上げられる

第２章 選ばれるWebデザイナーに共通している６つの条件

条件１. 自分をプロとして扱う覚悟を持つ

条件２. 小さな約束を、徹底して守り抜く

条件３. 制約を言い訳にせず、工夫に変える

条件４. 相手の成功を、自分ごととして背負う

条件５. 結果が出るまで、逃げずにやり続ける

条件６. 自分の人生を、自分で選ぶと決める

第３章 「選ばれる」は偶然ではない──仕事は“設計”できる

選ばれるようになった６人の共通点

そもそも「納品」をゴールだと思っていないか？

選ばれるためにあなたがやるべきこと

選ばれる＝信頼を勝ち取る

クライアントとの接点も「設計」する

Webデザイナーは「技術職」であり「信頼職」である

パートナーとして未来を共に描く

第４章 なぜ「私なんて無理」と思う人ほど向いているのか

自信がない人ほど実は選ばれやすい

「自信がない＝能力不足」ではない

選ばれる人に必要なのは「勇気」ではなく「準備」

今日からできる、最小の一歩

第５章 今日から何をすれば「選ばれる側」に回れるのか

「選ばれる」を現実にする、３つのアクション

【実践】今日から変われる！ 選ばれる人になるための７つのチェックリスト

おわりに

＜＜著者紹介＞＞

福田健太郎（Ken）

株式会社cheerfull代表取締役

20代まで役者を目指し、舞台で役者・ダンサーとして活躍する。役者を引退後、果物の行商、家電量販店の派遣社員などを経験する。

35歳の時に「スキルだけで仕事がしたい」と思い、全く業界未経験、Webデザインの知識も0のところから、ランディングページ専門のWebデザイナーとして活動を始める。マネタイズまで8ヶ月ほどかかったものの、順調にスキルと売上を伸ばし2年ほどで月収100万円を超える。

自分がLPデザイナーとして活躍していく中で【大手デザインスクールを卒業しても仕事が取れない卒業生がたくさんいる現実】を知り、デザインスクールをスタート。他のデザインスクールと違い、本当に結果を出すデザインスクールを意識して活動を進め【1年間の長期サポート】と【本気の人だけ指導すること】の2つを理念とし、完全審査制のWebデザインスクールの運営を手がける。

現在では1,000名以上の受講生を抱え、LPデザイン専門のWebデザイナーをデザイン業界に輩出している。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： NextPublishing推進室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7260-a58908c841e5227e44791bc632f3bece.pdf