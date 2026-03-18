【グルテンフリーで注目】米粉で作る「甲賀米粉たい焼き」が3/25(水) 愛知県安城市にオープン - 安城市初出店（愛知県3店舗目）

株式会社ジョインネクスト

小麦粉不使用・米粉100％の“もっちり新食感”で人気の「甲賀米粉たい焼き」が、愛知県安城市に初出店し、2026年3月25日（水）にグランドオープンすることをお知らせします。

健康志向やアレルギー対応の観点から注目が高まるグルテンフリースイーツを、より身近に楽しめる新店舗のオープンとなります。

米粉100％で焼き上げた「甲賀米粉たい焼き」。外はカリッ、中はもっちりの新食感が特徴です。

■出店の背景

近年、健康志向の高まりやアレルギー対策、米粉需要の増加を背景に、グルテンフリー食品への関心が全国的に拡大しています。



なかでも「和スイーツ×米粉」は、若い世代からファミリー層まで幅広く支持されるカテゴリーとして注目されています。

「甲賀米粉たい焼き」は甲賀忍者の郷である、滋賀県甲賀市で誕生した“外はカリッ、中はモチッ”とした食感を実現した、たい焼き専門店です。

今回の安城店のオープンを通じ、愛知県内でのブランド浸透と米粉の新たな魅力を広く伝えてまいります。

甲賀米粉たい焼きは店名にあります通り、一般的に使用されている小麦粉ではなく米粉のみを使った珍しいたい焼き屋です。

■「甲賀米粉たい焼き」について

甲賀市産の国産米粉100％で作る特製生地を使用し、小麦粉不使用で丁寧に焼き上げた米粉たい焼き専門店です。



素材の風味を生かしながら、米粉ならではの“軽さ”と“香ばしさ”を楽しめる商品ラインナップが特徴です。

割るとあふれるほどのつぶあん。米粉生地との相性を追求し、甘さ控えめで飽きのこない味わいに仕上げています。

＜特徴＞

・小麦粉不使用（グルテンフリー）

・国産米粉100%のオリジナル特製生地

・外はカリッ、中はモチッとした独自食感

・定番の「つぶあん」「カスタード」に加え、季節限定メニューも展開

・滋賀・甲賀の地域文化を背景にしたブランドストーリー

・甲賀忍者をモデルにした、刀や手裏剣を持ったオリジナルデザイン

定番のつぶあん・カスタードに加え、人気の惣菜系もラインナップ。米粉生地との相性にこだわった多彩な味を揃えています。

■安城店オープンの理由

安城市は愛知県のほぼ中央に位置し、工業都市としての歴史を持ちながら近年は三河安城駅を中心とした交通利便性の高さから、居住地としても人気が高まっています。



テイクアウト需要が高い立地環境と、健康志向の高いエリア特性から、米粉スイーツとの高い親和性が期待できることから出店を決定いたしました。

写真は松阪店オープン時の様子。焼きたてを求めて多くのお客様が訪れ、長い行列ができるほどの盛況となりました。

■店舗情報

店舗名： 甲賀米粉たい焼き 安城店

所在地： 〒446-0032 愛知県安城市御幸本町8-8

オープン日： 2026年3月25日（水）

営業時間： 10:30-18:00

定休日： 月曜日

電話番号： 0566-80-5335

販売商品： つぶあん、カスタード、ウインナーエッグ、期間限定メニュー ほか

■会社概要

株式会社ジョインネクスト

店舗屋号： 甲賀米粉たい焼き

代表者： 代表 河合 敦史

所在地： 〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂12-4

設立： 2020年3月

事業内容： 米粉たい焼きの製造・販売

URL： https://komeko.club/(https://komeko.club/fc)

「甲賀米粉たい焼き」ブランドロゴ。忍者の里・甲賀と米粉の素になる稲穂をモチーフにデザインしています。

【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

甲賀米粉たい焼き

担当 ： 河合

Tel ： 0748-76-4538

E-Mail： info@komeko.club