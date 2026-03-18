【投票開始】今後の皇位継承のあり方、どう考える？社会的関心が高まる中、Surfvoteで意見募集を開始

Polimill株式会社

皇位継承のあり方をめぐる議論は、近年あらためて社会的関心が高まっています。

日本の制度や歴史、そして将来のあり方に関わるテーマとして、多様な立場から意見が交わされています。

生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、2026年3月17日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」において、イシュー「今後の皇位継承者のあり方についてどう思いますか？」(https://surfvote.com/issues/uoj3yp7h3i7t)を公開し、意見募集を開始しました。

本イシューでは、制度の歴史的背景や現行制度、世論の動向など複数の視点をもとに、読者が自らの考えを整理し、投票・コメントを通じて意見を共有することができます。

※本記事は特定の立場や意見を推奨するものではなく、多様な視点からの議論のきっかけを提供することを目的としています。

Surfvoteとは？

Surfvote（サーフボート）は、社会課題について「読む・考える・投票する」ことができるデジタル民主主義プラットフォームです。

専門家や有識者による論点整理記事（イシュー）をもとに、読者が

・自分の考えに近い選択肢へ投票する

・コメントで意見を共有する

・他者の視点を知る

ことを通じて、多様な価値観に触れながら社会課題を考えることができます。

Surfvoteは、賛否を対立のまま終わらせるのではなく、異なる意見の背景や理由を理解しながら熟考する場づくりを目指しています。

▶︎公式サイトはこちら(https://surfvote.com/)

https://surfvote.com/

この記事の一部をご紹介

- 皇位継承の原則と現在の課題

現在の制度では、「皇位は男系男子が継承する」と定められています。しかし、皇族数の減少が続く中で、この原則を維持できるのかという点が国会でも議論されてきました。「安定的な皇位継承」をどのように実現するかは、重要な論点の一つとなっています。

- 世論における「女性天皇」への関心

近年の世論調査では、「女性天皇」に対して肯定的な意見が多いと報じられています。複数の調査において賛成が多数を占めており、制度のあり方について国民の関心が高まっている状況がうかがえます。

- さまざまな立場がある中での議論のゆくえ

一方で、現行制度の原則を重視する考え方も存在し、議論の方向性は一枚岩ではありません。歴史や伝統の捉え方、制度の安定性、社会の価値観などが複雑に関わるテーマであり、今後の議論の行方が注目されています。

Surfvoteで投票してみませんか？

今回のイシューでは、次の問いについて読者の意見を募集しています。

「今後の皇位継承のあり方について、あなたはどう思いますか？」

皇位継承の問題は、制度・歴史・価値観が交差するテーマであり、さまざまな視点から考える必要があります。

ー

「現行制度を維持すべきだと考える」

「制度の見直しも検討すべきではないか」

「伝統と現代社会のバランスをどうとるかが重要」

「まずは幅広い議論を深めることが必要ではないか」

ー

Surfvoteでは、特定の意見に誘導することなく、異なる立場の考えに触れながら、自分の意見を整理する場を提供しています。

あなたはどう考えますか？

ぜひ投票とコメントで意見をお聞かせください。

▶ イシューはこちら(https://surfvote.com/issues/uoj3yp7h3i7t)

https://surfvote.com/issues/uoj3yp7h3i7t

執筆者よりメッセージ

鈴木洋仁（Hirohito Suzuki）さん

みんなで話のできるプラットフォームのありかたに興味を持ち、参加させていただきます。

分野は、皇室関連です。どうぞよろしくお願いいたします。

Polimill株式会社

Polimill株式会社は、「のこしたいみらいを、ともにつくる」をミッションに、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote（サーフボート）」を開発・運営する、創業5年のICTスタートアップです。

QommonsAIは700を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題（Surfvoteローカル）も掲載。社会課題を多角的な視点からわかりやすく解説し、読者の「参加したくなるきっかけ」を届けることを目的に活動しています。

私たちは、すべての人がルールづくりに参加できる、理性と感性を備えたデジタル駆動型社会の実現を、AIとSNSの力で目指しています。