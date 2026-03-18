【NPO法人 helpwell × 平成医療福祉グループ】医療・福祉職が本音で語り合える「対話の場」を地域に支援者同士がつながり、支え合う拠点づくりで相互ケア文化を育てる

NPO法人helpwell

医療・福祉・介護・教育などの対人支援職が、バーンアウト（燃え尽き）せず健やかに働き続けら

れる社会を目指す特定非営利活動法人 helpwell（所在地：埼玉県狭山市、代表理事：櫻田 千江

里、以下 helpwell）は、病院・介護老人保健施設等を全国で展開する平成医療福祉グループ（本

部：東京都渋谷区、代表：武久 敬洋、以下 平成医療福祉グループ）と、「支援者ケアサポート企

業」としてのパートナーシップ提携を締結いたしました。

本提携により、個人任せになりがちだった支援職のメンタルヘルスケアを、組織と地域が連携し

て支える「互助（相互ケア）」のインフラ構築を加速させてまいります。

■ 提携の背景：限界を迎えている「個人の努力（自助）」

医療や福祉の現場では、慢性的な人手不足や業務の複雑化により、支援職（ケアする人）自身

の心身の疲弊が深刻な社会課題となっています。しかし、多くの現場ではそのケアが「個人の自

己管理（セルフケア）」に委ねられており、孤立や離職の一因となっています。

helpwellは、職種の垣根を超えた対人支援職の相互ケアコミュニティを全国で展開してきました。

この「互助」を持続可能な文化として定着させるためには、活動を物理的・社会的に支える「共助

（企業のサポート）」が不可欠です。

この度、患者様のみならず働く職員の環境づくりにも先進的に取り組む平成医療福祉グループ

が、helpwellの掲げる「支援者ケアを文化にする」というビジョンに深く共感し、今回の提携に至り

ました。

■ パートナーシップの内容：「場所」と「信頼」のシェア

平成医療福祉グループには、helpwellが推進する「支援者ケアサポート企業」のモデルパート

ナーとして、以下の側面からご協力いただきます。

1.「地域ケア拠点」としての場づくり協力

地域で活動するファシリテーターが支援者ケアの対話イベントを開催する際、グループの施設を

「地域ケア拠点」として提供していただきます。まずは、関東圏において試験的な対話イベントを

順次開催し、その効果検証と運営ノウハウの蓄積を行ってまいります。 企画・運営面でも連携を

図ることで、支援者が日常的に支え合える「相互ケア文化」の拠点を共に創り上げます。

2.「互助文化」の発信と啓発

業界をリードする平成医療福祉グループと共に、拠点での活動実績を交えながら「支援者自身

のケアの必要性」を社会へ発信します。対人支援職が一人で抱え込まず、「助けて」と言い合え

る互助文化を広めることで、支援者自身がより健やかに、持続的に働き続けられる社会を目指し

ます。

■ 各代表コメント

NPO法人 helpwell 代表理事 櫻田 千江里

『支援者ケアを常識に』――この私たちの想いに、日本を代表する医療グループである平成医

療福祉グループ様が共鳴してくださったことに、大きな勇気をいただいています。この提携は、支援者が孤独に尽くす時代から、誰もが互いに支え合う時代への大きな一歩になると信じています。すこ

やかな助け合いが自然なこととして根づく社会を、ともに実現してまいります。

平成医療福祉グループ 人事部 課長 泉小百合 様

私たちは、質の高い医療・ケアの提供は、現場で働く職員一人ひとりの心身の健康の上に成り立

つものだと考えています。支援者を支えるhelpwellの取り組みは、その視点を社会に提示する試

みの一つであり、理念の方向性に共感しています。

今回、当グループとしてはトライアルとして会場を提供し、こうした対話の機会を地域にひらくこと

に協力いたします。多様な立場の支援者が安心して語り合える場となることを期待しています。

■ 今後の展望：2026年は「共助」拡大の年へ

helpwellは本提携を皮切りに、2026年度中に全国30の企業・団体との連携を目指します。 企業

の空きスペースやリソースを活用した「共助」の仕組みを全国へ広げ、2027年度には全国175地

域（全自治体の約10%）への展開を目標としています。将来的に「支援者ケア」が公的なインフラ

として社会に実装される未来を目指し、活動を加速させてまいります。

「支援者を支える」仕組みを、共に。

「支援者が一人で抱え込まず、健やかに働き続けられる社会」の実現に向けて、私たちの活動に

賛同し、共に歩んでくださるパートナー企業様を求めています。業種を問わず、本取り組みにご

関心をお持ちいただけましたら、お気軽に下記事務局までご連絡ください。

【お問い合わせ】 NPO法人 helpwell 事務局 Email：helpwell.info@gmail.com

■ 法人概要

【平成医療福祉グループについて】

慢性期医療、リハビリテーション医療を中心に、病院、診療

所、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなどを全国で展開。「じぶんを生きるをみんなのも

のに」をミッションに掲げ、患者様一人ひとりに寄り添った医療・ケアを提供しています。

- 法人名： 平成医療福祉グループ- 代表： グループ代表 武久 敬洋- 徳島本部： 〒770-8023 徳島県徳島市勝占町惣田9- 東京本部： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-3-1 Aビル北参道4F- ウェブサイト：https://hmw.gr.jp/

【NPO法人 helpwell について】

医療や福祉、介護や教育など対人支援職のバーンアウト予防、

相互ケア関係の醸成を行うNPO法人です。「支援者ケアを常識に」をパーパスに掲げ、分野を超

えた「支援者ケア」のイベントやワークショップを全国で実施しています。

- 法人名：特定非営利活動法人 helpwell- 代表理事：櫻田 千江里- 所在地：埼玉県狭山市新狭山二丁目3番地の6 プライディア新狭山604- ウェブサイト：https://helpwell.studio.site/

【本件に関するお問い合わせ先】

NPO法人 helpwell 事務局 Email：helpwell.info@gmail.com