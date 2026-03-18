沖縄発の映画監督・平一紘氏による小学生向け『演技ワークショップ』を与那原町で開催！

株式会社Lapsi

与那原町の「ほしぞら学童」は、2026年3月22日（日）、沖縄県出身の映画監督・平一紘氏をお招きし、地域の小学生（一般参加）を対象とした『演技ワークショップ』を開催いたします。

本企画は、子どもたちの「体験格差」をなくし、自己表現の楽しさや他者への想像力といった「非認知能力」を育むことを目的としており、学童の枠を超えて地域の子どもたちに開かれた学びの場を提供します。

【ワークショップ開催の背景と意義】

現在、子どもたちが安心して自己表現を行い、他者と深く関わる体験の場が減少しています。また、家庭環境や地域による「体験格差」も社会課題となっています。

「ほしぞら学童」は、子どもたちが失敗を恐れずに挑戦できる「安全基地」となることを理念に掲げ、学力だけでは測れない「非認知能力（協調性・想像力・忍耐力など）」の育成に力を入れてきました。

今回はその一環として、映画やドラマの第一線で活躍する平一紘監督を講師に迎え、演技を通して「正解のない問いに向き合う力」「感情を解放し、相手を思いやるコミュニケーション力」を養う特別なワークショップを企画しました。学童の生徒だけでなく、地域の一般の小学生も対象とすることで、与那原町全体の子育て支援と文化振興に貢献します。

【当日の見どころ・ワークショップの内容】

与那原の日常が舞台！平監督オリジナル脚本による「演技の実践」

平一紘監督が本ワークショップのために用意した、地域性（沖縄・与那原の風景や日常）を取り入れたオリジナル脚本を使用します。子どもたちが自分たちの住む街を舞台にした物語の登場人物になりきり、相手の言葉を聞き、自分の感情を乗せて返すコミュニケーションの奥深さを体感します。

本物の機材を使用する「映画撮影の裏側」体験

単に演技をするだけでなく、プロの映像制作チームが使用するカメラを子どもたちに向けます。撮影した自分たちの演技をその場でモニターチェックする「映画俳優」さながらの体験を通し、プロの現場の空気感を味わいます。

「誰か」になってみよう

台本を使わず、想像力を使って別の人物になりきる即興劇（エチュード）を行います。

平監督からのメッセージ

プロの現場でのエピソードや、自分らしさを表現することの素晴らしさ、仲間とひとつのものを創り上げる喜びについて、子どもたちへ直接メッセージを送ります。

【開催概要】

日時： 2026年3月22日（日） 13:30～16:30 場所： 与那原町コミュニティーセンター（〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町与那原７１２） 講師： 平一紘（映画監督・脚本家／代表作『木の上の軍隊』『ミラクルシティコザ』など） 対象： ほしぞら学童の児童、および与那原町在住の小学生（一般参加） 参加費： 無料開催

【メディア関係者様へのお願い】

当日は、子どもたちが目を輝かせて演技に挑戦する様子や、平監督の熱意あふれる指導風景を撮影いただけます。また、ワークショップ終了後には、平監督や参加した子どもたち、および主催者（ほしぞら学童 代表）へのインタビューも可能です。

※映像・写真素材の提供について

当日は写真撮影や映像の撮影も行います。スケジュールの都合等で現地へのご取材が難しい場合や、短時間でのご取材の場合でも、映像や写真の公式素材をご提供することが可能です。お気軽にお申し付けください。

地域の教育や文化活動の新しい形として、ぜひ貴メディアでのご取材をご検討いただけますと幸いです。

【講師プロフィール】

映画監督

平一紘(たいら かずひろ)

1989 年 8 月 29 日生まれ 沖縄県出身。合同会社 PROJECT9 代表ディレクター。大学在学中に自主映画チーム PROJECT９を設立。

卒業後は県内百貨店にて店舗企画担当勤務中にもテレビドラマの演出や自主映画を制作。 ５年ほど勤め、退職し映像作家としての専任活動を始める。

2022 年、自身が監督、脚本を務める映画「ミラクルシティコザ」が全国劇場公開。

2025年には堤真一、山田裕貴が主演映画、「木の上の軍隊」、仲間由紀恵主演「STEP OUT にーにーのニライカナイ」(共同監督)が公開。第17回TAMA映画賞最優秀新進監督賞を受賞し、今日本で最も注目されている若手監督の一人です。

【本件に関するお問い合わせ・ご取材のお申し込み先】

ほしぞら学童

担当：當眞 大尊（とうま ひろたか）

TEL：090-1940-4459

Email：toumahirotaka@gmail.com

住所：〒901-1301 ほしぞら学童（沖縄県島尻郡与那原町字与那原3861 仲里アパート 109）

※ご取材いただける場合、ご一報いただけますと幸甚です。