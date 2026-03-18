年間300件以上を手がけるイベント会社East Ship、京都営業体制を強化。多言語対応で関西展開を加速

株式会社East Ship

株式会社East Ship（本社：東京都）は、年間300件以上のイベント企画・制作・運営を行うイベント会社です。2023年12月に開設した京都オフィスの営業体制を2025年12月1日付で強化し、関西エリアでの事業展開を本格化しました。

■ 関西展開強化の背景

当社はこれまで首都圏を中心に、商業施設での抽選会や体験型ワークショップ、展示会運営、アニメ・エンターテインメント関連イベントなどを幅広く展開してきました。

現場統率力と段取り力を強みに、スタッフ手配から事務局運営まで一貫対応。年間300件以上の運営実績を積み重ねています。

インバウンド需要の回復や関西市場の活性化を背景に、専任営業を配置し営業体制を強化しました。

■ 関西での実績

関西エリアでは、

・大阪府内で開催された国際的イベント関連運営

・関西エリア百貨店におけるイベント運営支援

・商業施設での物販関連イベント運営

などを実施しています。

今後は地域特性に合わせた体験型イベントを拡充し、継続的な受託拡大を目指します。

商業施設での抽選会国際イベントなど多様な現場での運営実績

■ 多言語対応チーム「ESET＋」によるインバウンド対応

当社では英語対応を中心とした多言語対応専門チーム「ESET＋」を展開。受付・誘導・案内・運営管理まで一貫した多言語対応が可能です。

訪日外国人需要や国際イベントの増加を見据え、関西エリアにおいてもインバウンド対応体制を強化していきます。

■ 今後の展望

東京・京都の2拠点体制のもと、首都圏および関西エリアでの商業施設イベント、展示会、エンターテインメント関連イベントの受託拡大を図ります。

「集客につながる設計」と「現場力」を軸に、企業・施設のブランド価値向上に貢献するイベント運営を推進してまいります。

■ 代表コメント

今回の営業体制強化について、代表は次のようにコメントしています。

私たちはこれまで、年間300件以上のイベント運営を通じて「期待以上を提供する」ことを徹底してきました。イベントは単なる運営ではなく、現場で働く一人ひとりが仕事を楽しむことで価値が生まれると考えています。

品質とコストの両立にもこだわり、限られた予算の中で最大限の成果を出すコストパフォーマンスの高い運営を追求してきました。

京都営業体制の強化により、関西エリアでもその思想とノウハウを本格展開していきます。多言語対応チーム「ESET＋」を活かし、国内外の来場者に安心と満足を届けてまいります。



■ 関連情報

関東・関西エリアでのイベント運営をご検討の企業・施設担当者様は、ぜひ当社サービスページをご覧ください。

商業施設イベント、展示会運営、抽選会運営などの実績・対応内容を掲載しています。

https://eastship.co.jp/service/

■ 会社概要

会社名：株式会社East Ship

所在地：東京都（本社）／京都府（営業拠点）

事業内容：イベント企画・制作・運営、スタッフ手配、事務局運営、多言語対応イベント運営