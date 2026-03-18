【ハーバード大学元教授が直接指導】国内の矯正治療を国際水準へ。株式会社ロータス、基礎の習得から難症例の攻略まで対応する「症例攻略セミナー」を博多・大阪で開催。

株式会社ロータス世界最高峰の教育機関で培った診断力と技術を、日本の歯科医師へ。株式会社ロータス 代表取締役 宮島邦彰



歯科研修会を企画する株式会社ロータス（本社：名古屋市熱田区、代表取締役：宮島邦彰）は、歯科医師を対象とした「アドバンス臨床矯正・症例攻略セミナー（全14回）」を博多・大阪の2会場で開催いたします。本セミナーは、基礎から着実に技術を身につけ、初心者からでも国際標準の高度な矯正治療を提供できる技術習得を目指した実践的なプログラムです。

開催の背景

このセミナーは、日本の矯正歯科治療における診断・技術レベルを国際水準へと引き上げること、そして初心者からでも迷いなく高度な治療を提供できるよう、体系的な学びの場を整えるという目標に基づいて企画されました。

近年、健康意識の向上や審美への関心の高まりにより、日本国内での矯正治療ニーズは全世代で拡大しています。しかし、その需要に応えるための高度な専門教育を受ける機会は限られており、特にキャリアの浅い歯科医師が自信を持って症例に向き合うための学びの場が不足しているのが現状です。

そこで本セミナーでは、受講者が初心者からでも国際標準の分析能力と治療技術を最短距離で習得できるよう強力に支援します。若い世代の歯科医師と深く交流し、個々の課題解決に伴走することで、日本の矯正歯科界全体のボトムアップを図り、全国どこでも患者様が世界最高峰の治療を享受できる社会の実現に貢献してまいります。

セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176069/table/2_1_323b6e8a969cd4e9e59aae6e1b635e5f.jpg?v=202603181051 ]

本プログラムの特徴・内容

全14回のカリキュラムを通じて、基礎から国際標準の矯正治療技術までを体系的に習得できる実践プログラムです。

継続的な症例相談: 受講期間中、宮島邦彰による症例相談を随時行うことができ、日常臨床の疑問をその場で解決できます。

充実のアフターフォロー: セミナー終了後も継続的なフォローアップ体制を整えており、長期にわたる症例管理も安心です。

少人数制でじっくり学べる: 少人数制（各20名）の利点を活かし、講師や志を同じくする歯科医師との深い交流を通じて、技術の研鑽を図ります。

少人数制だからこそ実現できる、講師と受講生の深い対話が本セミナーの最大の特徴です。



参加方法

- 事前登録や参加申込方法：セミナー特設サイトにアクセスし、申し込みフォームよりお申し込みください。博多 https://drmiyajima.studio.site/大阪 https://drmiyajima2026.studio.site/- 参加定員：参加定員 博多・大阪 各20名- 申し込み締切日：博多(2026年4月20日)、大阪(2026年6月20日)お問合せは、担当 村田 (080-8083-1527) までお電話ください。

講師プロフィール

本セミナーの講師を務める宮島邦彰氏。宮島邦彰(Kuniaki Miyajima)

セントルイス大学、ハーバード大学などの名門校にて教授を歴任し、長年にわたり世界のトップレベルで歯科医師の育成に尽力。

40年を超える臨床経験の中で、5,000症例以上の矯正治療を担当。国内においても、これまでに延べ7,000人以上の歯科医師が宮島氏のセミナーを受講しており、その指導は圧倒的な支持を得ている。現在は、自身の持つ世界標準の技術を次世代の歯科医師へ継承することをミッションとし、精力的に活動を続けている。

「私も多くの症例と向き合い、悩み、学び続けてきました。一人で悩む必要はありません。皆様の課題を解決し、レベルアップする力になりたいと思っています。ぜひ、私と一緒に勉強していきましょう。」