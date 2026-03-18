ウェアラブルデバイスを活用した熱中症対策を実現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『ガーディアン』

MEテック株式会社

半導体・電子部品商社のミタチ産業子会社で、ソリューションビジネスを展開するMEテック株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役：武田一人）は、過酷な環境下で働く作業員の安全・安心をサポートするシステムを発売しました。システム名は「ガーディアン」、作業者の安全を「守る」の意味を込めました。東芝のリストバンド型センサー「MULiSiTEN（マリシテン）」を使って、工事現場や工場・屋外での警備などの熱中症対策が必要な作業者を遠隔にみまもることができます。温度や湿度、脈拍、体の動きなどのデータをクラウドに集めて管理し、異常があればアラートを通知します。

厚生労働省は、職場での熱中症の死傷者が増加していることを受け、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止する対策を、一定条件下の事業者に罰則付きで２５年6月から義務化しました。「ガーディアン」の活用により、熱中症の重篤化防止に貢献いたします。

なお、「ガーディアン」には、脈拍測定、落下検知等の機能もあり、夏場だけでなく通年で、作業者の安全管理にご活用頂けます。

4月15日（水） ～ 4月17日（金）にてインテックス大阪で開催される、「防犯防災総合展2026 熱中症対策展」のMEテック株式会社ブース（番号：2-617）にて、実機をご覧頂けますので、是非ご来場くださいませ。

管理画面「MULiSiTENからのバイタル情報をグラフ化」

管理画面での「一元管理」東芝製「MULiSiTEN（マリシテン）」

【MEテック株式会社 概要】

所在地 ：東京都品川区西五反田二丁目12番19号 五反田NNビル8階

設立 ：2015年10月

代表者 ：代表取締役 武田一人

事業内容：１．電子部品機器および電化製品の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介

２．計測器、医療用器械の企画、開発、製造、販売および輸出入・仲介

３．ソフトウェア開発、販売ならびにシステムインテグレーションに関する業務

ホームページ：https://metech.co.jp/

本件に対する問合せ先：

担当営業 加藤

電話 ：050-1702-1523

E-mail： s-kato@metech.co.jp

【商標・規格名称について】

◆Bluetooth(R)、Bluetooth Low Energyは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。

◆MULiSiTENは株式会社東芝が所有する登録商標です。