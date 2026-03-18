【宇宙戦略基金 第2期】宇宙システム開発株式会社を代表とするコンソーシアム、有人宇宙輸送を支えるECLSS(環境制御・生命維持システム)の技術開発テーマに採択

宇宙システム開発株式会社

宇宙システム開発株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：広崎 朋史）を代表機関とし、Amateras Space株式会社、スペースNSプラン株式会社を連携機関とするコンソーシアムは、JAXAが公募した「宇宙戦略基金事業／有人宇宙輸送システムにおける安全確保の基盤技術」において、提案課題が採択されましたのでご報告します。

■ 開発プロジェクトの概要

本プロジェクトでは、有人宇宙船の往還(オービタル)飛行に不可欠な「与圧キャビンシステム用環境制御・生命維持システム(ECLSS)」の基盤技術として、以下の技術を確立します。

l 大気O2/N2管理システム

l CO2除去システム

l 微量有害ガス除去システム

l トイレシステム

l 解析・シミュレーション

■ 採択概要

技術開発テーマ名：有人宇宙輸送システムにおける安全確保の基盤技術（A）ロケットの往還飛行用の与圧キャビンシステムに必要な生命維持・環境制御機能と与圧機能を実現する基盤技術開発

実施機関名（代表機関）：宇宙システム開発株式会社

研究代表者名：広崎 朋史

技術開発課題の名称：有人宇宙輸送の安全確保に資する与圧キャビンECLSS技術の確立

■ 研究代表者コメント

「会社設立以来、研究開発を続けてきた環境制御・生命維持システム(ECLSS)技術を活かせるテーマに採択されたことを大変光栄に思っております。NPO法人有人ロケット研究会で培ってきた知見・人脈も活用して、国産での有人宇宙輸送実現に向けたECLSS技術の確立を連携機関と共に鋭意推進して参ります。」

【本件に関するお問い合わせ先】

宇宙システム開発株式会社 有人宇宙ミッション事業部

TEL：03-5652-6555

URL： https://space-sd.co.jp/

■ 各社概要

● 宇宙システム開発株式会社(https://space-sd.co.jp/)： 2005年設立。宇宙機のソフトウェア開発やECLSSの研究開発、シミュレーション技術に強みを持つ。

● Amateras Space株式会社(https://amateras-space.co.jp/)： 2024年設立。次世代宇宙服を始めECLSSの研究開発を手掛ける宇宙スタートアップ。

● スペースNSプラン株式会社(https://spacensplan.com/)： 2023年設立。「きぼう」や「こうのとり」開発の熟練エンジニアを擁するコンサルティング・開発企業。