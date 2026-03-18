【第0印象】売上も採用も“出会う前の印象”で変わる？　創業20期の企業を率いる女性社長が提唱する企業の印象設計とは

株式会社ミルク著書：『会社を成長させる「第0印象」のつくり方』

SNSやWebの普及により、人や企業は

実際に会う前から印象を持たれる時代になりました。

プロフィール写真、言葉づかい、発信内容、企業の世界観。

これらによって形成される

第一印象より前に伝わる印象を「第0印象」と呼びます。

名古屋で写真スタジオや企業ブランディング事業を展開する

株式会社ミルク代表取締役社長 秋篠くるみは、

この「第0印象」をテーマにした書籍

『会社を成長させる「第0印象」のつくり方』

を2026年3月18日に出版しました。

第0印象とは

人や企業は、出会う前からすでに見られています。

例えば

・SNSプロフィール

・ホームページ

・プロフィール写真

・言葉づかい

・ブランドの世界観

これらによって第一印象より前に印象が形成されます。

本書ではこの出会う前に伝わる印象を「第0印象」と定義しています。

人材採用では「雰囲気」が重視される時代

近年、人材採用において

給与や待遇だけでなく

会社の雰囲気や価値観を重視する求職者が増えています。

労働政策研究・研修機構が紹介している

東京商工会議所の新入社員意識調査によると、

就職先を決める際に重視したことは

・社風・職場の雰囲気 58.8％

・処遇面 52.7％

となり、

給与よりも雰囲気を重視する傾向が見られました。

また近年では、

・会社のホームページ

・SNS

・社員の写真

・企業の世界観

などを見て応募を決める求職者も増えています。

つまり企業は

面接の前からすでに印象を持たれており、

その印象が採用にも影響していると言えます。

こうした背景から、

第一印象より前に伝わる印象を整える

第0印象の設計が重要になっています。

詳細を見る :https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2025/06/ikusei_02.html

第0印象を整える3つの要素

１. ビジュアル

写真・デザイン・見た目

２. 言葉

理念・発信・メッセージ

３. 世界観

ブランドの統一感

これらが揃うことで、強い第0印象が生まれます。

著者について

著者近影 スタジオミルクにて秋篠くるみ

株式会社ミルク代表取締役社長

名古屋を拠点に写真スタジオ、美容サロン、

企業ブランディング事業を展開。

同社は創業20期を迎え、

これまでに6万人以上を撮影。

Googleレビューでは5.0の評価（1000件以上）を集めています。

プロフィール撮影や印象戦略コンサルティングを通じて

人や企業の魅力を引き出す活動を行うほか、

企業・学校・行政などでの講演も多数行っています。

第一印象より前に伝わる印象を

第0印象と定義し、

企業ブランディングや採用にも活かせる

印象設計を提唱しています。

書籍情報

書名

会社を成長させる「第0印象」のつくり方

著者

秋篠くるみ

発売日

2026年3月18日（書店販売は3月21日）

Amazon購入ページ

https://amzn.asia/d/0degWUl7

著書：会社を成長させる「第0印象」のつくり方Amazon購入ページ :https://amzn.asia/d/0degWUl7

出版記念イベント

出版を記念し、

2026年4月14日11時30分～14時、名古屋ストリングスホテルにて出版記念イベントを開催予定。

当日は企業経営者約50名を招待し、第0印象をテーマにした講演と交流会を行う。

今後の展開

今後は、企業研修や講演活動、経営者向けブランド戦略コンサルティングなどを全国で展開していく予定。

「第0印象」という視点から、日本企業の売上拡大や人材採用力の向上を支援するとともに、

人や組織の魅力を引き出し、一人ひとりが輝ける経営のあり方の普及を目指していく。

会社概要

株式会社ミルク

所在地：名古屋市

事業内容：写真スタジオ / 美容サロン / ブランディング事業