EasyDialog、大分県と奥州市の公式ウェブサイトに生成AI搭載チャットボット「easyBot」を提供

合同会社EasyDialog

合同会社EasyDialog（本社：神奈川県横浜市、代表：ノイマン・クリストフ・ヨハネス）は本日、当社が提供する生成AIチャットボット「easyBot」が、大分県(https://www.pref.oita.jp/)（2026年2月19日公開）および、岩手県奥州市(https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html)（2026年3月6日公開）の公式ウェブサイトに導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、両自治体のウェブサイトを訪れる住民および事業者の皆さまに対し、24時間365日対応可能なAIチャットによる情報提供を実現いたします。これにより、行政サービスの利便性向上および問い合わせ対応業務の効率化を支援してまいります。

今回両自治体で導入された「easyBot」は、自治体サービス向けに設計された対話型AIプラットフォームです。「easyBot」は現在、住民・利用者からの問い合わせに対し、毎日数千件規模で対応しており、生成AI（RAG）型チャットボットとして日本国内でも早期から実運用されているサービスの一つです。高度なセキュリティ対策、ハルシネーションを抑制した設計、ログ管理機能などを備え、安心してご利用いただける環境を提供いたします。英語、中国語、韓国語、タイ語、ポルトガル語、ベトナム語などを含む35言語に対応しています。

「easyBot」は、単なるFAQ型の質問応答サービスにとどまらず、質問内容を文脈に基づいて分析し、最適な回答を提示します。自然な会話を可能にする高度な言語理解力を備えており、LINEやブラウザ、電話など、さまざまなプラットフォームで利用可能です。さらに、最新の管理ダッシュボード機能を搭載しており、自治体のウェブサイト管理者は、住民からの問い合わせ傾向やニーズを可視化できます。これにより、迅速な対応に加え、提供情報の改善や質の向上に向けた検討を効率的に行うことが可能となります。

近年、自治体ウェブサイトにおける情報量の増加や問い合わせ内容の多様化に伴い、住民が必要な情報へ迅速にアクセスできる環境整備が求められています。また、窓口や電話対応の負担軽減、災害時・緊急時における迅速な情報提供体制の強化も重要な課題となっています。 こうした背景のもと、大分県および奥州市では、住民サービスの向上と業務効率化を目的に、生成AIを活用した次世代型チャットボット「easyBot」を採用いただきました。

■ 「easyBot」の特長

1．生成AIによる自然な対話

最新の大規模言語モデルを活用し、自然でスムーズな日本語対話を実現。FAQに限定されない柔軟な質問対応が可能です。さらに、従来型のFAQ方式チャットボットともシームレスに統合できるため、既存環境を活かした運用が可能です。

2．自治体情報に最適化

独自のデータベース構造により、自治体が公開する公式情報や過去のデータファイルを参照し、ハルシネーションのない正確性と信頼性を重視した回答を提供します。大分県では50,000以上のウェブページを含む300万件以上のドキュメントを基に構築されたナレッジベースを活用。これらの情報は毎週のウェブクロールにより自動更新されます。

3．24時間365日対応

夜間や休日を問わず自動応答が可能。窓口業務の負担軽減に貢献します。

4．アクセシビリティへの配慮

スマートフォン・PC双方に対応し、高齢者やデジタル機器に不慣れな方にも使いやすい設計を採用しています。

5. スケーラブルかつ信頼性の高いアーキテクチャ

同社の対話AIプラットフォームは6件の特許技術（うち日本で3件）と主要AIプロバイダーとの商用ライセンス契約に基づく独自アーキテクチャにより、安全かつ安心して利用できる設計となっています。

■ 期待される効果

⮚ 住民満足度の向上

⮚ 問い合わせ対応業務の効率化

⮚ 災害・緊急時の情報伝達体制の強化

⮚ デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

■ easyBotの主な機能

⮚ 自然言語での高度な質問理解と回答

⮚ 日本語で構築したデータベースを基に多言語での質問・回答に対応

⮚ Webサイトや各種ドキュメントをクロールし、データベースを自動構築

⮚ Webブラウザ、LINE、電話など複数チャネルで同一AIを利用可能

⮚ 音声認識および音声による回答機能

⮚ ビジネスインテリジェンス（BI)・ポータル：利用傾向、人気トピック、未回答質問などを分析可能、問い合わせログを可視化・分析できる管理ダッシュボード

管理ダッシュボードUI

「easyBot」は最先端の音声処理技術と生成AIを活用し、ユーザーからの問い合わせに迅速かつ的確に対応します。これにより、自治体業務の効率化と住民サービスの質の向上を強力に支援します。

EasyDialogは今後も全国の自治体への提供拡大を進め、住民サービスのさらなる向上と持続可能な行政運営の実現に貢献するとともに、自治体の業務改善や効率化も支援してまいります。

easyDialogについて

EasyDialogは、AI技術を駆使した革新的なソリューションを提供しています。地域社会とテクノロジーを結びつけることで、自治体や企業の課題を解決し、より良い未来の創造を目指します。独自のボットフレームワークを活用し、ビジネスやプライベートのさまざまなシーンに対応する生成AIボットの設計・実装・展開をサポート。生成AIを活用した会話型AIチャットボット「easyBot」は、独自のデータベース構築と生成AI運用技術により、高精度で自然な対話を実現します。『AIの連鎖を解き放つ- Unleashing AI』をミッションとして、企業規模や用途に合わせて最適化されたAIボットを提供し、ビジネスのあらゆる局面でAI活用を促進していきます。

詳細URL：https://EasyDialog.org/ja/