福祉用具のE-LIFE、生成AI「Gemini」を活用したAI営業チラシ作成コンテストを開催

ｲｰﾗｲﾌ株式会社福祉用具事業を展開するE-LIFE株式会社が開催した、生成AI「Gemini」を活用したAI営業チラシ作成コンテストのメインビジュアル

■本リリースのポイント

・生成AI「Gemini」を活用した営業チラシ作成コンテストを開催

・社員がAIを実務に活用する社内イベントとして実施

・AIとプロデザイナーによる審査で受賞作品を決定



福祉用具レンタル・販売事業を展開するE-LIFE株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：篠本高基）は、2026年2月、社内のAI活用スキル向上を目的とした第１回となる「AI活用営業チラシ作成コンテスト」を開催いたしました。

本コンテストは、生成AI「Gemini」を活用し、最新の福祉用具カタログに基づいた営業チラシを制作する社内イベントです。プロデザイナーやAIによる多角的な審査の結果、「制作時間の短縮」と「プロ顔負けのクオリティ」を両立できることが実証されました。社員が楽しみながらAIを実務に落とし込むことで、組織全体のデジタルスキルを底上げする、介護業界におけるAI活用の先進的な取り組みとして注目されています。

■ 社会背景：介護業界の人材不足と、AI活用への期待

現在、日本では少子高齢化の進行に伴い、介護業界における人材不足や業務負担の増加が極めて深刻な社会課題となっています。現場スタッフが利用者様への直接的なケアに集中するためには、事務作業や販促物制作などの「付随業務」の効率化が急務です。

こうした背景から、当社では業務効率化と生産性向上に向けたAI活用にいち早く着手。AIを単なるツールではなく、社員のアイデアを即座に形にする「共創パートナー」と定義し、誰もがAIを使いこなせる組織づくりを推進しています。



■ 代表コメント

E-LIFE株式会社 代表取締役社長 篠本高基

当社では昨年より社内でAI活用を本格的に進めており、AI専門コンサルタントである曽根尚史氏とともに、AIを軸とした業務改革をさらに加速させています。

今後はAIの活用を当社の重要な経営方針の一つと位置づけ、全社員がAIを日常業務に取り入れながら働く組織づくりを進めてまいります。

AIに任せるべき業務はAIに任せ、人にしかできない価値により多くの時間と力を注ぐ。それが私たちの目指す働き方です。

私たちはその時間を、利用者様やご家族様へのサービス向上に最大限活かし、より質の高い支援を提供できる企業を目指してまいります。



■ コンテスト結果とプロによる評価

今回のコンテストでは、社員同士がAIの活用方法やプロンプトの工夫を共有しながら制作を行い、社内でも大きな盛り上がりを見せるイベントとなりました。

副賞として、最優秀賞にはApple Watch、準優秀賞にはAirPodsまたはディズニーペアチケット、人気投票賞にはAmazonギフト券1万円が贈られました。

今回の審査では、AIによる定量スコア、役員・社員による相互投票、そして現役プロデザイナーによるデザイン審査を実施しました。





【最優秀賞】横浜営業所 坂本さん（作品名：カルナナアルファ）

AI生成キャラクターのインパクトと情報の優先順位付けが秀逸で、

「アイキャッチの使い方が効果的で、一目で魅力が伝わる」とプロから高く評価されました。

副賞：Apple Watch

最優秀賞を受賞した営業チラシ作品「カルナナアルファ」（横浜営業所 坂本さん制作）

最優秀賞を受賞した営業チラシ作品「カルナナアルファ」（横浜営業所 坂本さん制作）

【準優秀賞】相模原営業所 田澤さん（作品名：介護シューズおすすめ商品）

サイズ計測のポイントなど、利用者目線の「親切な情報設計」が信頼感に繋がると高く評価されました。

副賞：ディズニーペアチケット

準優秀賞を受賞した営業チラシ作品「介護シューズおすすめ商品」（相模原営業所 田澤さん制作）

【人気投票賞】相模原営業所 今木さん（作品名：高機能歩行車ジスタ）

「『歩きたい』その一言を、最高の笑顔に変える。」現場の想いが込められたコピーが社員から共感を集め、人気投票賞に選ばれました。

副賞：Amazonギフト券 10,000円

人気投票賞を受賞した営業チラシ作品「高機能歩行車ジスタ」（相模原営業所 今木さん制作）

人気投票賞を受賞した営業チラシ作品「高機能歩行車ジスタ」（相模原営業所 今木さん制作）

■ 今後の展開

今後もE-LIFE株式会社では、生成AIを活用した業務改善や情報発信の取り組みを一層加速させます。今回のコンテストで得られたプロンプト（指示文）のノウハウを社内で共有・資産化し、全社員がAIを相棒として使いこなし、利用者様により質の高いサービスを提供できる組織体制を構築してまいります。

■ E-LIFE株式会社について

2016年の創業以来、神奈川県を拠点に福祉用具レンタル・販売事業を展開。利用者数は5,000名を超え、「人に投資する企業」としてIT・AIツールの積極導入を行い、社会課題の解決に挑んでいます。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 篠本高基

所在地：〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-1 相鉄ビルB棟

設立：2016年2月

公式サイト：https://e-lifecare.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

E-LIFE株式会社 広報担当

TEL：045-520-3387 / Mail：info@e-lifecare.co.jp