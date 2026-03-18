【edit by cinq】“壊れたら終わり”を終わらせる店がオープンしました。

サンクジャパン株式会社

サンクジャパン株式会社(https://www.cinq-japan.com/)（本社：埼玉県戸田市／代表取締役：清水公彦）は、2026年1月24日に「edit by cinq」をオープンしました。

大量生産・大量消費が当たり前になった今、「壊れたら買い替える」ことに違和感を覚える人が増えています。そんな時代にあえて「お手入れしながら直して、永く使う」ことを前提にした同社初セレクトショップでは、初となるオリジナル帽子ブランド「alter(https://www.instagram.com/alterjapan_/)（オルター）」をはじめ、職人の手によりつくられた椅子、広島県外では初の常設店となる「尾道デニム」などを販売します。

オープンから約一ヶ月が経ち、多くのお客様にご来店いただいております。

すでに多くの帽子の受注や仕立て直しのご依頼をいただいておりますが、制作はcraftsmanが一人でおこなっており、現在、お渡しまで一か月程度のお時間をいただいております。

「永く使えるものを選びたいと思っていた。」といった声も寄せられ、“壊れたら終わり”ではないモノ選びに対する関心の高さがうかがえました。

店舗概要

店名：edit by cinq(https://www.cinq-japan.com/our-shops/edit-by-cinq)（エディット バイ サンク）

所在地： 埼玉県戸田市新曽404-2

JR埼京線「戸田駅」東口より徒歩3分

営業時間： 10時～17時

営業日：金・土・日・月 ※営業日は変更の可能性あり

※駐車場はありません。お車の方は近隣のコインパーキングをご利用ください。

コンセプト



“愛着を持ち、お手入れしながら永く使えるものであること

それがedit by cinqが考えるセレクト基準です”

永い間、使い続けられる商品。

壊れたら修理して、また使える商品。

使いづらいと感じる箇所を、直して使える商品。

「edit by cinq」の棚に、“壊れたら終わり”という商品は置きません。

PICK UP １.｜既製品では合わない悩みに応えるオリジナルブランド「alter」

PICK UP ２.｜経年変化が“味”になる椅子の展示販売

オリジナルデザインの中から好きな形を選んで、自分のサイズに合わせて仕立てる。それがalterの帽子です。これまで自分に合う帽子のサイズがないと諦めていた方。自分に帽子は似合わないと決めつけ、避けてきた方。そんな方にこそ試していただきたい帽子です。

職人の手により一つひとつ丁寧に作られた椅子は、使い込むほどに成長し、色の変化や傷が“味”になります。

「edit by cinq」では、店内に展示してある椅子に触れ、座って選べます。

お取り扱い商品

Yチェア(https://www.carlhansen.com/ja-jp/jajp), 杉山製作所(https://sugiyamaseisakusho.jp/), HIROSHIMA(https://www.maruni.com/jp/), スツール60(https://www.artek.fi/jp/), ニーチェア(https://www.nychairx.jp/)など

PICK UP ３.｜「尾道デニム」広島県外で初の常設

“リアルユーズドデニム”を育てる「尾道デニムプロジェクト(https://www.onomichidenim.com/)」から生まれた「尾道デニム」は、経年変化を楽しめるデニム。

穿き込むことで、1本1本に穿き手のストーリーや生活の跡が色落ちやシワになって刻み込まれます。

「edit by cinq」は、広島県外で初の「尾道デニム」常設店です。

PICK UP ４.｜気軽に立ち寄れる「edit coffee」

PICK UP ５.｜建物の歴史を生かす、倉庫の中というロケーション

Craftsman 佐野がオープン後に感じたこと。

「edit by cinq」では、気軽に美味しい珈琲が楽しめる「edit coffee」を併設しています。サンクジャパンにちなんで390円(税込)で提供するドリンクとともに、同じ埼玉県戸田市の人気店「ピッツェリアオオサキ(https://www.pizzeria-ohsaki.com/)」監修の「OHSAKI PIZZA」も販売。珈琲だけの利用も大歓迎です。「edit by cinq」は、倉庫をリノベーションした建物の中にあります。隣は美容室。素材をそのまま活かした外装と、倉庫の質感を残した心地よい店内というロケーションにもご注目ください。

一年前にサンクジャパン事務所内で行ったイベントを経ての常設店オープン。

alterの商品をずっと気になってくれていた方やイベント以来の再会となった方、常設店オープンに伴い来店してくださった方との出会いに、「edit by cinq(https://www.instagram.com/edit_by_cinq/)」をオープンした喜びを感じています。

また、東京から尾道まで「尾道デニム」を買いに行っていた方や、好きだけど広島までは行けなかった方もご来店いただいています。

現在、帽子の受注や仕立て直しは、お渡しまでに一か月程度の時間をいただいておりますが、永く使えるものを丁寧にお作りしています。

ぜひ一度、「edit by cinq」へお立ち寄りください。

お知らせ



春夏の帽子への入れ替え準備のため、3月9日(月)～3月16日(月)までの期間、

edit by cinqはお休みさせていただきます。



新しい季節に向けて、ひとつひとつ丁寧に準備を進めています。

再オープンののちには、また店頭でお会いできることを楽しみにしています。

サンクジャパンは、楽しい景色をデザインします！

サンクジャパンは、埼玉県戸田市を拠点に、建築、設計、飲食、アパレル、広報、不動産、経営スクールなど、多角的な視点からまちづくりに取り組む会社です。

「edit by cinq」は、サンクジャパン初のセレクトショップであり、快適で豊かな暮らしや商空間を追求するための「衣食住」すべてに関わる企業へ向けた新たな一歩。

“資源の循環”と定義し、永く使い続ける価値を育てる“サーキュラーエコノミー”の考え方を大切に、私たちの視点でセレクトしたモノ・空間・体験をお届けいたします。

埼玉県戸田市で、楽しい景色をデザインします。

社名：サンクジャパン株式会社

本社所在地：埼玉県戸田市新曽365-3

電話：048-287-3749

代表取締役：清水 公彦

設立： 2007年5月

事業内容：戸建て住宅・マンション・店舗・オフィスの工事業務、内装及び外装仕上げ事業工事、リフォームリノベーション事業工事、意匠設計業務、不動産売買及び賃貸の仲介業務、経営スクール、飲食店経営、アパレル、広報、まちづくり事業

HP：https://www.cinq-japan.com/