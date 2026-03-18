ネットスーパー黒字化の羅針盤へ。「JAPAN NetMarket」公式HPが全面リニューアル

スーパーサンシ株式会社

食品スーパーの運営とネットスーパー構築支援を手がけるスーパーサンシ株式会社（三重県鈴鹿市：代表取締役社長 牧村 七三路）は、ネットスーパープラットフォーム「JAPAN NetMarket」の公式ホームページ（https://netmarket.sanshi.jp/）を全面リニューアルいたしました。

新店・改装費が上昇する厳しい経営環境において、ネットスーパーは自社の収益性を堅実に向上させるための鍵となります。今回のリニューアルでは、「わかりやすさ・見やすさ」の向上に加え、実際の導入企業様からの要望に基づき「収益シミュレーション」「現場見学会」「導入事例・成果」のページを新設。実績に裏打ちされた具体的なノウハウを伝え伴走することで、全国の食品スーパー様が次世代の流通競争を勝ち抜き、収益を最大化させるための戦略的パートナーとして強力にバックアップしてまいります。

URL：https://netmarket.sanshi.jp/

■ JAPAN NetMarketとは

JAPAN NetMarketは、スーパーサンシ株式会社が40年にわたるネットスーパー運営実績をもとに開発した、食品スーパー専門のネットスーパー黒字化支援サービスです。アプリ・システムの提供にとどまらず、会員獲得・物流効率化・収益PDCA改善まで一気通貫でハンズオン支援を行う点が特長で、現在全国25法人・136店舗（2026年3月時点）に導入されています。三重県北部ではネットスーパーシェア95%を達成しており、その実績はダイヤモンドチェーンストア誌・日本経済新聞・日経トレンドなど各メディアでも広く取り上げられています。

■ リニューアルの背景

人口減少・大手チェーンの地方進出・物価高騰など、食品スーパーを取り巻く経営環境はかつてないほど厳しくなっています。こうした状況の中、ネットスーパーは新たな商圏拡大と競合差別化を実現する有力な経営戦略として注目が高まっています。 一方で、「本当に黒字化できるのか」「どれだけのコストがかかるのか」といった不安から、最初の一歩を踏み出せない経営者も少なくありません。今回のリニューアルでは、そうした不安を丁寧に解消し、意思決定をより確実なものにするための新コンテンツを拡充しました。

■ 経営判断を加速させる3つの重要コンテンツ

1. ネットスーパー収益シミュレーション（食品スーパー様限定）

ネットスーパー導入の最大の懸念である「費用と収益の見通し」に正面から向き合うコンテンツです。独自のシミュレーションパッケージを開発し、申込みから約1か月をかけて、各社の商圏情報・店舗情報をもとにした精緻な試算を実施します。数値計画の実現に向けてハンズオンでコミットする姿勢が最大の特長です。

URL：https://netmarket.sanshi.jp/simulation

2. ネットスーパー最先端店舗 現場見学会（食品スーパー様限定）

三重県内のサンシ基幹店にて現場見学会を毎週火曜日に開催します。ネットスーパー年商11億円以上、EC化率23%を誇る現場において、集荷導線・宅配デポ・配送オペレーションを隅々まで公開。国内随一のコンサルタントによる徹底解説も行います。（※参加は代表取締役の方が前提となります）

URL：https://netmarket.sanshi.jp/visit

3. 顧客の声・導入成果

全国各地の導入事例を順次公開します。第一弾として、他社システムからの切り替えにより売上が約10倍に成長した株式会社ナイス様（秋田県秋田市）の具体的な導入背景や成果について、リアルな声を掲載しています。

URL：https://netmarket.sanshi.jp/#voc

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

スーパーサンシ株式会社 NetMarket事業本部

お問い合わせフォーム：https://netmarket.sanshi.jp/contact

https://prtimes.jp/a/?f=d142631-10-e05f6059c06cee8552e094a8ed890c19.pdf