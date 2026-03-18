スポーツ庁創設10周年記念行事を開催します

株式会社ツクルス

スポーツ庁創設10周年を記念し、スポーツ振興のこれまでの歩みを振り返り、今後の10年に向けてスポーツ振興の機運を一層高めるため、記念動画を上映するほか、直近に行われたミラノ・コルティナ大会メダリストやその他スポーツ振興に携わっている方々との対談など、記念行事を開催することになりましたのでお知らせいたします。

（株式会社ツクルスは、本事業の運営業務をスポーツ庁から受託しています。）

１ 企画の概要

（１）日 時 ： 令和８年３月２５日（水） １５：００～１７：００

（２）場 所 ： 中央合同庁舎第７号館東館３Ｆ講堂

（３）式次第 （予定）

・開会の辞

・主催者挨拶 河合純一 スポーツ庁長官

・スポーツ庁創設10周年記念動画上映

・トークセッション ～10年のレガシーを未来の力へ～

【登壇者】（５０音順、敬称略）

田中 理恵 元体操日本代表

谷 真海 パラトライアスロン選手・パラ陸上選手

堀島 行真 フリースタイルスキー／モーグル選手

山田 真樹 デフ陸上選手

山本 浩 元NHKエグゼクティブアナウンサー・解説主幹

河合 純 一 スポーツ庁長官

・閉会の辞

・登壇者記念撮影

２ 取材登録

・取材を希望される方は、３月２３日（月）１７時までに傍聴登録フォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sBBYVMs2kEKJJkjbwPnpL9t_18h3X25FovG5gS81zyFUMlFJQ1IzSkM4RU45NUcyRkpXS1cxM0RFTy4u&route=shorturl)にて、

必要な情報（所属、氏名、メールアドレス等）をご登録ください。

・当日は、１４：３０から会場にて受付を行います。

・取材は係員の指示に従って行ってください。なお、カメラ撮影（ムービー）の位置は受付先着順となりますのでご了承ください。

・取材は係員の指定する所定の場所で行ってください。

・取材を行う者は、社名入りの腕章を着用してください。

・ぶら下がり取材はありません。

・登壇者への個別の取材については、ご遠慮願います。

・事前に取材申込をされていない場合は、取材をお断りする場合があります。

＜担当＞

スポーツ庁政策課 瀬倉、遠藤

電話：03-5253-4111（内線2668,3019）

メールアドレス：sseisaku@mext.go.jp