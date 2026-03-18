石川企画合同会社、「住宅省エネ2026キャンペーン」に参画。住宅省エネ支援事業者として全4事業に対応

石川企画合同会社

業界歴14年、8,000件の太陽光・蓄電池の設置を手掛ける石川企画合同会社(本社：茨城県常総市、代表：石川 聡)は、国土交通省・経済産業省・環境省の3省が連携して実施する「住宅省エネ2026キャンペーン」において、補助金申請を代行できる「住宅省エネ支援事業者」として前年に続き参画します。対象となる全4事業に対応しており、太陽光発電・蓄電池の導入に加え、断熱改修や高効率給湯設備の導入など、住まい全体の省エネ化を補助金活用とともにワンストップで支援します。

住宅省エネ2026キャンペーン :https://jutaku-shoene2026.mlit.go.jp/

■背景と目的

昨今の光熱費高騰や環境意識の高まりを受け、家庭における「エネルギーの自給自足」へのニーズはかつてないほど高まっています。当社はこれまで、太陽光発電や蓄電池の導入を通じて「エネルギーを創り、貯める」住まいづくりを提案してまいりました。

さらに、住まい全体のエネルギー効率を高めるトータルサポートを実現するため、前年に続き「住宅省エネ2026キャンペーン」の住宅省エネ支援事業者として今年も参画します。これにより、「エネルギーを逃がさない(断熱)」および「効率的に使う(省エネ給湯)」といった分野でも補助金を活用した提案が可能となり、創エネ・蓄エネ・省エネを組み合わせた住まいのエネルギー最適化をワンストップで支援してまいります。

■対応する4つの補助事業概要

当社では、お客様の住まいの状況や目的に合わせ、以下の事業を組み合わせた最適な補助金活用プランをご提案いたします。

1）みらいエコ住宅2026事業

高い省エネ性能を持つ住宅の新築や、住宅の省エネ化を目的としたリフォームを幅広く支援する事業です。

2）給湯省エネ2026事業

エコキュートやハイブリッド給湯器など、高効率給湯器の導入を支援する事業です。太陽光発電の余剰電力を活用した最新の給湯システム構築も可能です。

3）先進的窓リノベ2026事業

断熱性能の高い窓・ドアへの改修を支援する事業です。窓の断熱化により冷暖房効率を向上させ、太陽光・蓄電池で得た電力をより効率的に活用できる住まいを実現します。

4）賃貸集合給湯省エネ2026事業

賃貸集合住宅のオーナー様を対象に、高効率給湯器への交換を支援する事業です。物件価値向上とランニングコスト削減の両立を目指します。

■石川企画合同会社 会社概要

石川企画合同会社は、太陽光発電・家庭用蓄電池・EV充電設備の販売・設計・施工・保守ま

でを一貫対応するエネルギー設備の専門会社です。2011年の創業以来、地域密着での実績を積

み重ね、累計8,000件以上の導入をサポート。個人住宅から法人施設、災害対策設備まで、安

心できるエネルギー環境の整備を幅広く支援しています。また、現地調査・補助金対応・長期

サポートといった導入後の安心までを見据えた提案力に定評があり、「設備を売るのではなく、暮らしを支えるパートナーであること」を企業姿勢としています。

＜公式SNS＞

石川企画合同会社では、太陽光発電や蓄電池、住まいの省エネに関する情報をSNSでも発信しています。導入のポイントや設備の活用方法などを分かりやすく紹介しています。

- Instagram：https://www.instagram.com/satoshihouse2024?igsh=Y2F2OGRlMWltZWt3- TikTok：https://www.tiktok.com/@satoshihouse2024?_r=1&_t=ZS-94YwHuZ5xBt(https://www.tiktok.com/@satoshihouse2024?_r=1&_t=ZS-94YwHuZ5xBt)

【会社概要】

法人名：石川企画合同会社

代表者：石川 聡

所在地：茨城県常総市内守谷町 2719-1

設立：2014 年 11 月（創業：2011 年 5 月）

事業内容：太陽光発電、蓄電池、EV 充電設備の販売・施工・アフター保守

公式 HP：https://www.ishikawakikaku.com/

累計実績：施工件数 8,000 件超（2025 年 8 月現在）

建設業許可番号：茨城県知事許可(般-03)第 37444 号／電気工事業登録 第 20210005 号